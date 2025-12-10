Чёрная икра и матрёшка снова в моде: старые подарки играют по-новому

Российские сувениры по-прежнему остаются неизменной частью дипломатии путешествий. И если в одних странах к ним относятся с любопытством, то в других — с искренней теплотой. Об этом сообщает издание MoneyTimes.

Сладкий символ гостеприимства

По словам генерального директора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна, за границей неизменно ценят традиционные сладости из России. Конфеты, особенно в фирменных коробках, воспринимаются как знак внимания и уважения. "Очень всегда приятно заходят наши конфеты именно в коробках", — отметил эксперт. Такие подарки становятся не просто угощением, а своеобразным знаком национальной идентичности, понятным без перевода.

Сладости легко перевозить, их можно подобрать под любой вкус и бюджет, что делает их универсальным решением для деловых и дружеских визитов. При этом важно выбирать продукцию известных фабрик, чтобы избежать вопросов на таможне и недоверия со стороны получателя.

Классика сувенирного жанра

Помимо сладостей, по словам Мурадяна, за рубежом хорошо принимают и предметы, символизирующие традиции и культуру России. "В некоторых странах с удовольствием получают как сувенир партнёры и друзья наши традиционные матрёшки и шапки-ушанки. Вот такой клише-набор", — рассказал эксперт.

Такие дары, хоть и предсказуемы, вызывают живой интерес благодаря узнаваемости. Матрёшка, например, давно стала неофициальным брендом России, а шапка-ушанка воспринимается как воплощение северного характера. Даже в эпоху цифровых подарков эти вещи сохраняют своё значение — они понятны, ярки и не требуют перевода.

Формальности и ограничения

Однако не все ассоциации с Россией можно упаковать в чемодан без последствий. Артур Мурадян подчеркнул, что при выборе подарков стоит учитывать законодательные нормы разных стран. "Если вы собираетесь взять чёрную икру на подарок, то она должна быть официально куплена, и на неё должны быть документы, включая сертификат безопасности от ЕАЭС", — добавил эксперт.

Такие правила помогают избежать недоразумений на таможне и подтверждают, что продукт прошёл все этапы контроля. Сертификаты не только защищают путешественников от штрафов, но и повышают доверие к самому подарку, особенно в деловых отношениях.