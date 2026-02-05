Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:02

Таиланд исчезает на глазах: курорт Паттайи с русской речью и борщом стал маленькой Россией

Отдых в Азии иногда способен сыграть с туристами неожиданную шутку. Вместо экзотики и полного погружения в другую культуру путешественники вдруг оказываются в знакомой среде. Именно такие ощущения испытала российская тревел-блогерша на одном из популярных тайских курортов. Об этом сообщает "Рамблер".

Курорт с ощущением дома

Тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в районе Пратамнак в Паттайе и охарактеризовала его как "маленькую Россию". Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе "Дзен". По словам автора, в этом районе повсюду звучит русская речь, а соотечественники здесь встречаются чаще, чем туристы из других стран. Для многих россиян Пратамнак стал удобным вариантом отдыха благодаря сочетанию привычной среды и доступных цен, что укладывается в общий тренд, когда россияне все чаще выбирают Азию для пляжного отдыха.

Дополнительным плюсом для туристов Коновалова называет отсутствие языкового барьера. Во многих кафе, салонах и магазинах персонал свободно общается по-русски, а меню и вывески давно адаптированы под гостей из России. Одним из примеров бюджетного отдыха блогерша приводит массаж за 200 бат — около 482 рублей, что делает услуги особенно привлекательными для длительного пребывания.

Что раздражает самих россиян

Разговоры с постоянными гостями курорта показали, что у "маленькой России" в Таиланде есть и обратная сторона. Многие россияне недовольны состоянием моря и пляжей: вода часто имеет коричневатый оттенок, а прибрежные зоны страдают от мусора, который оставляют сами отдыхающие. Эти проблемы особенно контрастируют с ожиданиями от тропического направления, куда обычно едут за чистотой и природной красотой.

Отдельное раздражение вызывают шумные компании соотечественников. По словам туристов, их утомляют пьяные посетители караоке, громко поющие русские песни, а также люди, разгуливающие по улицам в купальных трусах. Подобное поведение, отмечает Коновалова, формирует спорный образ курорта и мешает спокойному отдыху тем, кто рассчитывал на более сдержанную атмосферу.

Разочарование вместо колорита

Особенно остро отсутствие экзотики ощущают туристы, впервые приехавшие в Паттайю. Многие из них рассчитывали познакомиться с тайской кухней и культурой, но столкнулись с неожиданным преобладанием привычных форматов.

"Другие туристы, которые впервые приехали в Паттайю и попали в "русский" район, сказали, что огорчены отсутствием колорита. Перед поездкой они составили список местных блюд, которые хотят попробовать. А в итоге на Пратамнаке оказалось больше русских кафе, чем тайских", — отметила Саша Коновалова.

По наблюдениям блогерши, такой формат делает район комфортным для одних туристов и разочаровывающим для других. На фоне того, что Таиланд остается одним из самых востребованных направлений у россиян, подобные районы с доминирующей русскоязычной средой становятся все заметнее и заметно влияют на впечатления от поездки.

В итоге Пратамнак оказывается пространством компромисса между привычным и экзотическим. Для одних он дает ощущение спокойствия и понятности, для других — становится символом утраченного колорита. Именно этот контраст, по мнению Коноваловой, и определяет отношение туристов к курорту.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

