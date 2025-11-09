Думал, поеду в Европу, но две страны на краю света изменили мои планы — вот что меня поразило
Российские туристы всё чаще выбирают дальние и экзотические направления для своих путешествий, в частности Египет, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку. Такие данные привел Владимир Рубцов, соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ), в беседе с "Известиями".
Вьетнам на первом месте
Вьетнам в последние месяцы стал лидером по количеству забронированных туров среди россиян. Это направление активно востребовано, и по словам Рубцова, граждане России всё чаще выбирают более длительные поездки в тёплые страны. Среди этих направлений также выделяются ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка, которые продолжают оставаться популярными.
"Чем дальше направление, тем более длительный тур выбирают россияне", — отметил Владимир Рубцов.
Стоимость туров
На данный момент наблюдается снижение стоимости туров в ОАЭ и Таиланд в рублях, что делает эти направления ещё более доступными для россиян. Особенно это заметно для туристов, ищущих отдых в теплых странах, где на первый план выходит комфорт и высокий уровень сервиса.
Кроме того, несмотря на сложности с перелётами через третьи страны, европейские направления также продолжают пользоваться спросом у российских туристов.
Привлекательность регионов
Египет по-прежнему остаётся одним из самых доступных вариантов для отдыха с тёплым морем, что делает его популярным для семейных поездок и отдыха на пляже.
Турция, с её высоким качеством обслуживания и разнообразной кухней, остаётся лидером по числу туристов, предпочитающих не только пляжный, но и культурно-экскурсионный отдых.
В свою очередь, Белоруссия стала популярным выбором для тех, кто интересуется экскурсионными программами, что связано с её культурным наследием и доступными ценами на туристические услуги.
Туры на новогодние праздники и после
Наиболее востребованными остаются путевки на новогодние праздники. Туристы активно бронируют туры в конец декабря и первые дни января. Однако, как отметил Рубцов, цены на туры после 12 января будут значительно ниже, что делает эти поездки привлекательными для тех, кто готов отдыхать в межсезонье.
Снижение интереса к Европе и рост спроса на Азию
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, также отметил, что снижение интереса к Европе компенсируется ростом спроса на Азию, Турцию и ОАЭ. В его словах звучит уверенность, что российские туристы не испытывают дефицита в выборе направлений. Туризм продолжает развиваться, и россияне активно путешествуют, несмотря на текущую политическую и экономическую ситуацию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ожидание, что цены на новогодние туры будут снижаться.
Последствие: Раннее бронирование — это гарантированное место на популярных курортах, а в последнюю минуту можно столкнуться с дефицитом мест и повышением цен.
Альтернатива: Заранее забронировать тур в популярное направление, чтобы избежать переплат.
-
Ошибка: Отказ от поездок в Европу из-за сложностей с визами и перелётами.
Последствие: Уменьшение количества доступных туристических направлений и потери в плане культурного обогащения.
Альтернатива: Исследовать новые, менее популярные европейские направления с возможностью лёгкого доступа и более низкими затратами.
Плюсы и минусы выбора туристических направлений
|Плюсы
|Минусы
|Популярные направления, такие как Турция и Египет, предлагают качественное обслуживание по доступным ценам
|Рост цен на туры в пиковые сезоны (например, на новогодние праздники)
|Вьетнам и Таиланд предлагают отличные условия для пляжного отдыха и активного туризма
|Длительные перелёты могут быть неудобными для некоторых туристов
|Азиатские направления становятся всё более доступными, с расширением предложений и снижением цен
|Ожидание новых визовых и политических ограничений может повлиять на планы
FAQ
Какие направления популярны среди россиян в 2023 году?
Наибольшим спросом пользуются Египет, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланка. Эти страны предлагают тёплый климат, доступные цены и высокое качество сервиса.
Какие туры стоят дешевле после 12 января?
Туры после 12 января обычно дешевле, так как это период низкого сезона, когда цены на отели и авиабилеты снижаются.
Есть ли спрос на Европу среди россиян?
Несмотря на проблемы с визами и перелётами, Европа остаётся интересным направлением, хотя многие туристы переключаются на Азию и Турцию.
Мифы и правда
-
Миф: После пандемии туристы не будут путешествовать в дальние страны.
Правда: Спрос на дальние и экзотические направления, такие как Вьетнам и Таиланд, продолжает расти.
-
Миф: Только дорогие страны, такие как Турция и ОАЭ, востребованы у россиян.
Правда: Россияне выбирают разнообразные направления, и Египет остаётся доступным вариантом для бюджетного отдыха.
-
Миф: Туры на новогодние праздники — это всегда только дорогие и переполненные курорты.
Правда: Хотя цены на новогодние туры высоки, после 12 января стоимость поездок значительно снижается, что даёт возможность сэкономить.
Исторический контекст
После снятия большинства ковидных ограничений в 2021 году туристический рынок снова начал восстанавливаться. Россияне начали возвращаться к поездкам за границу, предпочитая тёплые и экзотические страны. В то же время интерес к европейским направлениям значительно снизился, что было связано с политической ситуацией и трудностями в получении виз.
3 интересных факта
-
В 2023 году Вьетнам стал лидером по количеству забронированных туров среди россиян.
-
ОАЭ и Таиланд предлагают наибольшее количество акций и скидок в низкий сезон.
-
Шри-Ланка начала привлекать российских туристов благодаря улучшению инфраструктуры и снижению цен на жильё.
