Думал, поеду в Европу, но две страны на краю света изменили мои планы — вот что меня поразило

Российские туристы всё чаще выбирают дальние и экзотические направления для своих путешествий, в частности Египет, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланку. Такие данные привел Владимир Рубцов, соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ), в беседе с "Известиями".

Вьетнам на первом месте

Вьетнам в последние месяцы стал лидером по количеству забронированных туров среди россиян. Это направление активно востребовано, и по словам Рубцова, граждане России всё чаще выбирают более длительные поездки в тёплые страны. Среди этих направлений также выделяются ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка, которые продолжают оставаться популярными.

"Чем дальше направление, тем более длительный тур выбирают россияне", — отметил Владимир Рубцов.

Стоимость туров

На данный момент наблюдается снижение стоимости туров в ОАЭ и Таиланд в рублях, что делает эти направления ещё более доступными для россиян. Особенно это заметно для туристов, ищущих отдых в теплых странах, где на первый план выходит комфорт и высокий уровень сервиса.

Кроме того, несмотря на сложности с перелётами через третьи страны, европейские направления также продолжают пользоваться спросом у российских туристов.

Привлекательность регионов

Египет по-прежнему остаётся одним из самых доступных вариантов для отдыха с тёплым морем, что делает его популярным для семейных поездок и отдыха на пляже.

Турция, с её высоким качеством обслуживания и разнообразной кухней, остаётся лидером по числу туристов, предпочитающих не только пляжный, но и культурно-экскурсионный отдых.

В свою очередь, Белоруссия стала популярным выбором для тех, кто интересуется экскурсионными программами, что связано с её культурным наследием и доступными ценами на туристические услуги.

Туры на новогодние праздники и после

Наиболее востребованными остаются путевки на новогодние праздники. Туристы активно бронируют туры в конец декабря и первые дни января. Однако, как отметил Рубцов, цены на туры после 12 января будут значительно ниже, что делает эти поездки привлекательными для тех, кто готов отдыхать в межсезонье.

Снижение интереса к Европе и рост спроса на Азию

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, также отметил, что снижение интереса к Европе компенсируется ростом спроса на Азию, Турцию и ОАЭ. В его словах звучит уверенность, что российские туристы не испытывают дефицита в выборе направлений. Туризм продолжает развиваться, и россияне активно путешествуют, несмотря на текущую политическую и экономическую ситуацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Ожидание, что цены на новогодние туры будут снижаться.

Последствие: Раннее бронирование — это гарантированное место на популярных курортах, а в последнюю минуту можно столкнуться с дефицитом мест и повышением цен.

Альтернатива: Заранее забронировать тур в популярное направление, чтобы избежать переплат.

Ошибка: Отказ от поездок в Европу из-за сложностей с визами и перелётами.

Последствие: Уменьшение количества доступных туристических направлений и потери в плане культурного обогащения.

Альтернатива: Исследовать новые, менее популярные европейские направления с возможностью лёгкого доступа и более низкими затратами.

Плюсы и минусы выбора туристических направлений

Плюсы Минусы Популярные направления, такие как Турция и Египет, предлагают качественное обслуживание по доступным ценам Рост цен на туры в пиковые сезоны (например, на новогодние праздники) Вьетнам и Таиланд предлагают отличные условия для пляжного отдыха и активного туризма Длительные перелёты могут быть неудобными для некоторых туристов Азиатские направления становятся всё более доступными, с расширением предложений и снижением цен Ожидание новых визовых и политических ограничений может повлиять на планы

FAQ

Какие направления популярны среди россиян в 2023 году?

Наибольшим спросом пользуются Египет, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланка. Эти страны предлагают тёплый климат, доступные цены и высокое качество сервиса.

Какие туры стоят дешевле после 12 января?

Туры после 12 января обычно дешевле, так как это период низкого сезона, когда цены на отели и авиабилеты снижаются.

Есть ли спрос на Европу среди россиян?

Несмотря на проблемы с визами и перелётами, Европа остаётся интересным направлением, хотя многие туристы переключаются на Азию и Турцию.

Мифы и правда

Миф: После пандемии туристы не будут путешествовать в дальние страны.

Правда: Спрос на дальние и экзотические направления, такие как Вьетнам и Таиланд , продолжает расти.

Миф: Только дорогие страны, такие как Турция и ОАЭ, востребованы у россиян.

Правда: Россияне выбирают разнообразные направления, и Египет остаётся доступным вариантом для бюджетного отдыха.

Миф: Туры на новогодние праздники — это всегда только дорогие и переполненные курорты.

Правда: Хотя цены на новогодние туры высоки, после 12 января стоимость поездок значительно снижается, что даёт возможность сэкономить.

Исторический контекст

После снятия большинства ковидных ограничений в 2021 году туристический рынок снова начал восстанавливаться. Россияне начали возвращаться к поездкам за границу, предпочитая тёплые и экзотические страны. В то же время интерес к европейским направлениям значительно снизился, что было связано с политической ситуацией и трудностями в получении виз.

3 интересных факта