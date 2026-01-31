Хайнань стал зимней дачей россиян — популярность изменила курорт до неузнаваемости

Россияне уверенно закрепляются в статусе ключевых иностранных гостей на китайском острове Хайнань. Туристический поток из РФ растёт такими темпами, что уже заметно меняет привычный облик курорта. Интерес к направлению подогревают климат, транспортная доступность и смягчение визовых правил. Об этом сообщает TourDom.ru.

Рекордные цифры и доля на рынке

По данным управления по делам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайнаня, в прошлом году россияне посетили остров 505,3 тыс. раз. Это на 120,3% больше, чем годом ранее, и один из самых заметных показателей роста среди всех зарубежных рынков. В результате туристы из России обеспечили более трети всего иностранного турпотока на остров.

Такой результат сделал РФ одним из приоритетных рынков для региона. На фоне восстановления международных поездок после пандемии именно россияне стали одной из самых стабильных категорий гостей, приезжающих на Хайнань вне зависимости от сезона. При этом общий интерес к азиатским направлениям у российских путешественников продолжает расти, что подтверждают и другие тенденции выездного туризма.

Климат, визы и расширение авиасообщения

Одним из главных факторов популярности остаётся климат. С ноября по апрель на острове держится тёплая и солнечная погода с комфортной температурой и минимальным количеством осадков. Эти условия подходят как для пляжного отдыха, так и для экскурсий и активных развлечений на открытом воздухе, особенно в период, когда в России зима в самом разгаре.

Дополнительный импульс дало упрощение правил въезда. С февраля 2024 года россияне могут посещать Хайнань без визы при прямом перелёте сроком до 30 дней. Если сначала такие рейсы выполнялись только из Москвы и Красноярска, то позже география заметно расширилась. К осени 2024 года добавились Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Хабаровск, а в 2025-м — Санкт-Петербург, Казань и Уфа. В итоге было запущено 12 прямых международных маршрутов.

После отмены виз для въезда россиян на материковую часть Китая появилась возможность летать на остров и со стыковками. Это сделало поездки более гибкими — туристы получили выбор авиакомпаний, дат и цен, а сам Хайнань стал вписываться в более сложные маршруты по стране.

Как реагирует гостиничный бизнес

Наиболее ощутимую выгоду от роста потока получил гостиничный сектор. В 2025 году в отелях Саньи проживали около 400 тыс. россиян — почти вдвое больше, чем годом ранее. Часть отельеров начала адаптацию под новую аудиторию: в некоторых объектах появились меню и навигация на русском языке, а также русскоговорящий персонал. В отдельных гостиницах на стойках регистрации используют электронные переводчики.

Однако такие меры пока остаются скорее исключением. Большинство туристов по-прежнему сталкиваются с языковым барьером: даже в популярных курортных зонах английский язык распространён слабо, что усложняет бытовое общение за пределами отелей и экскурсий.

Обратная сторона популярности

Высокий спрос имеет и минусы. Многие россияне отмечают переполненность курорта, из-за чего сложно рассчитывать на уединённый и спокойный отдых. За пределами отельных территорий встречаются проблемы с чистотой, а впечатления от моря иногда портят мусор и водоросли, о чём ранее уже говорили туристы, обсуждая пляжи Хайнаня в высокий сезон.

Также звучат жалобы на уровень цен, который не всегда соответствует качеству товаров и услуг. Рост спроса со стороны иностранных гостей постепенно отражается на стоимости проживания, питания и экскурсий, что делает курорт менее доступным для части путешественников.

Несмотря на это, власти Хайнаня смотрят в будущее с оптимизмом. В регионе рассчитывают, что в текущем году поток туристов из России вырастет ещё как минимум на 30%. В более широком контексте этот тренд укладывается в прогнозы о том, что Китай может обойти традиционные курорты по популярности у россиян уже в ближайшие годы.