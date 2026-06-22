В Сеуле ближе к вечеру в воздухе пахнет карамелью и жареным тестом: на одной улице гремит посуда в русских кафе, а рядом в маленьких магазинчиках шуршат пакетики с медовыми сладостями. Днём там же — очередь за чем-то "на перекус”, а вечером покупают коробки с десертами "к чаю", чтобы сразу и детям, и гостям. В Тондэмун, где часто гуляют туристы и местные, русские витрины уже не выглядят диковинкой: их просто ждут. И да, многие заходят "на пробу" — а выходят с тульским пряником или коробкой конфет, потому что вкус оказывается знакомым, только в корейском формате подачи.

"Если человек впервые приходит в русскую лавку в Сеуле, лучше начинать не с "всего понемногу”, а с одного узнаваемого десерта. Пряник, конфеты с суфле или блины со сгущёнкой дают самый понятный ориентир по вкусу и текстурам. А дальше уже можно расширять список: зефир, пастила, халва — то, что не спорит с привычками местных, когда хочется сладкого без лишней тяжести". Должность ("role" в списках) Дмитрий Гаврилов

Почему русские десерты заходят корейцам

В подборке, которую чаще всего вспоминают, русская сладость работает на контраст: знакомые вкусы и понятные ингредиенты при этом упакованы в десертные форматы, которые легко воспринимать. В Сеуле русские магазины и кафе в районе Тондэмун уже несколько лет принимают не только соотечественников — сюда заглядывают местные, которым интересно "на что похоже”.

Корейцев цепляют текстуры: у зефира — мягкость "как облачко”, у сырников — плотность, но нежный творожный вкус, у тортов — слои и хруст. Параллельно работает и сувенирный фактор: некоторые позиции берут именно из-за внешнего вида, а не только из-за вкуса. По факту получается так, что десерт покупают дважды — сначала пробуют, потом возвращаются за повтором.

Ещё одна причина банальная: в кафе это удобно заказывать "к чайному времени”, а в магазинах — брать коробками. На фуд‑фестивалях, где люди тянутся к сладкому, заметнее всего становятся блины со сгущёнкой и медовые варианты тортов, потому что их проще понять по описанию и быстро попробовать.

Десять десертов из России, которые чаще всего ищут в Сеуле

Тульский пряник в корейских магазинах часто берут как сувенир: резной вид, аромат, пропитка мёдом и пряностями, а ещё популярные начинки — варенье или сгущёнка. Его ищут одним из первых, потому что это узнаваемая "русская точка”, которую нет смысла долго объяснять.

Зефир в шоколадной глазури, с ягодными начинками или просто ванильный, продают в русских магазинах и в кондитерских, ориентированных на европейские десерты. Пастила — яблочная, клюквенная или смородиновая — воспринимается как более "фруктовая” история: её описывают как сладость без муки, и поэтому она держится отдельной категорией у тех, кто выбирает натуральные вкусы.

Сырники в кафе русской кухни подают со сметаной, вареньем или сгущёнкой. Корейцев удивляет их плотная, но нежная текстура и творожный вкус; отдельные местные блогеры доходят до рецептов с добавлением рисовой муки, пытаясь адаптировать под свои ингредиенты и ожидания.

Блины со сгущёнкой тоже закрепились: тонкие, "кружевные” блинчики заказывают с вареньем, мёдом или кленовым сиропом. Торт "Наполеон” берут за многослойность, хруст и заварной крем; в Корее его называют "русским мильфеем" или просто "мильфеем". А "Медовик” узнаётся по медовым коржам и пропитке — со сметанным или заварным кремом, из-за чего вкус получается чуть пряным и отличается от привычных местных сочетаний.

Что брать "в дорогу” и что — в кафе

Если хочется взять с собой, удобнее всего конфеты "Птичье молоко": нежное суфле в шоколадной глазури продают в русских магазинах и иногда в отделах импортных сладостей. Коробки с "советской эстетикой” нередко выбирают как подарок, потому что их видно с первой секунды у витрины.

Халву в Корее тоже стараются поймать: подсолнечная встречается в русских или ближневосточных магазинах. Её описывают как плотную и маслянистую, с ярким вкусом семечек; иногда попадаются варианты с орехами, изюмом и даже шоколадом. По отзывам, сначала она вызывает удивление, а потом появляются поклонники за сытность и "прямоту” вкуса.

Для кафе лучше оставлять то, что раскрывается на месте. Сырники и блины — как раз такие позиции: их подают сразу, со сметаной, вареньем, сгущёнкой, медом, и человек быстро понимает, "его” это вкус или нет. При этом "Наполеон” и "Медовик” логичнее заказывать к праздникам: торты требуют времени и мастерства, поэтому чаще всего их покупают под событие, а не случайно "между делом”.

Как не промахнуться с выбором сладостей

У корейцев есть своя привычка к мягким сырным десертам вроде чизкейков, поэтому сырники воспринимаются как отдельная история: плотнее, но всё равно нежные. Если человек ждёт именно "чизкейк-лайт”, он может сначала удивиться — зато потом чаще начинает искать следующую позицию из творожной линейки.

По блинам с начинками проще: сгущёнка работает почти без споров. А вот пряник и "Птичье молоко” стоит выбирать тем, кому важен вкус мёда и пряностей и кто готов к контрасту — резной пряник и шоколадная глазурь на суфле обычно нравятся с первого раза.

За "похрустеть” отвечает чак‑чак: в корейских магазинах его позиционируют как традиционную русскую сладость, хотя это блюдо татарской кухни. Его продают в коробочках, как печенье, и берут к чаю; корейцы отмечают сходство с якква, но отдельно говорят про более яркий медовый вкус. Плюс в том, что продукт долго хранится, поэтому его удобно брать "на потом”.

FAQ

Вопрос? Где в Сеуле чаще всего встречают русские магазины и кафе с десертами?

Ответ: в районе Тондэмун, где уже несколько лет работают русские точки.

Вопрос? Какие десерты в описаниях чаще всего покупают как сувениры?

Ответ: тульский пряник и конфеты "Птичье молоко" в коробках.

Вопрос? Что чаще заказывают именно в кафе русской кухни?

Ответ: сырники и блины со сгущёнкой.

Вопрос? Чем чак‑чак в корейском восприятии похож на местные сладости?

Ответ: его сравнивают с якква, но отдельно отмечают более яркий медовый вкус.

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