Снег уже навалил — куда отправиться на лыжах в начале ноября
Этот горнолыжный сезон в России радует любителей зимних видов спорта неожиданно ранним стартом на нескольких популярных курортах. Если обычно сезон начинается в декабре, то в 2025 году на некоторых курортах открытие состоялось намного раньше, чему способствовали ранние снегопады. Речь идет, в первую очередь, о таких популярных направлениях, как Эльбрус и Абзаково, а также о возможном более раннем открытии курортов в Пермском крае.
Эльбрус — рекордный старт сезона
Горнолыжный сезон на Эльбрусе в этом году начался 1 ноября, что является рекордно ранним открытием. К этому моменту на курорте уже сформировался снежный покров благодаря октябрьским снегопадам. На курорте доступно более 20 километров трасс всех уровней сложности, а также новая зона катания на высотах 3300-3500 метров. Для этого установлены две современные канатные дороги и шесть новых трасс общей длиной 5,2 километра.
Кроме того, на участке "Кругозор — Поляна Азау" запускают систему освещения, что позволит кататься в темное время суток. Введена в эксплуатацию и вторая очередь системы искусственного оснежения, которая теперь работает до высоты 3500 метров, что гарантирует стабильное снежное покрытие даже в тёплые зимы.
Курорт "Чегет": для опытных лыжников
На другом курорте Приэльбрусья — Чегете — сезон также стартовал рано. Этот курорт привлекает опытных лыжников и сноубордистов своими крутыми трассами, несколько из которых имеют черную категорию сложности. На Чегете царит уникальная атмосфера: компактные гостиницы, уютные кафе и потрясающие виды на гору Эльбрус и Кавказские хребты. Спрос на бронирование гостиниц здесь вырос по сравнению с предыдущими сезонами.
Абзаково: открыло сезон в Башкирии
Горнолыжный курорт Абзаково в Башкирии также открыл сезон раньше, чем ожидалось. Этот курорт расположен среди Уральских гор и привлекает туристов разнообразием склонов и живописными пейзажами, окруженными хвойными лесами. На курорте доступны не только горнолыжные трассы, но и аквапарк, Хаски-город и зоопарк. Сезон в Абзаково продлится до апреля, и, как и в других местах, ожидается большой наплыв туристов, особенно в новогодние каникулы.
Пермский край: снег уже падает
В Пермском крае сезон обычно начинается в первой половине декабря, но в этом году снежный покров уже сформировался, что дает надежду на более раннее открытие курортов. Один из крупнейших комплексов региона — "Губаха" — может начать сезон ещё до декабря. Также стоит отметить курорт "Такман", где в этом году улучшилось качество трасс благодаря новым снегогенераторам и технике для уплотнения снега.
Мурманская область: зависимость от погоды
Мурманская область долгое время была известна тем, что открывала горнолыжный сезон первой в России. Однако в 2025 году тёплая осень задержала начало сезона, и пока неясно, когда откроются курорты Кольского полуострова. Один из самых популярных курортов региона — "Большой Вудъявр" — ждёт снега, несмотря на то, что на курорте построены новые канатные дороги и есть искусственное освещение на трассах.
Стоимость отдыха: на что обратить внимание
Стоимость горнолыжных абонементов и проживания в этом сезоне также претерпела изменения. В таблице ниже собраны данные о стоимости ски-пассов и проживания в популярных горнолыжных курортах России.
Сравнение стоимости ски-пассов и проживания
|Курорт
|Ски-пасс (цена)
|Проживание (цена)
|Эльбрус
|60 000 рублей (скидки до января)
|От 24 000 до 79 200 рублей за два человека в стандартном номере
|Абзаково
|От 1500 до 4000 рублей (ски-пасс)
|От 7 200 рублей (1 человек, 3-разовое питание)
|Губаха
|24 000 рублей (ски-пасс)
|Хостел у подножья горы, коттеджи на вершине
|Такман
|24 000 рублей (ски-пасс)
|Мотель рядом с курортом
|Большой Вудъявр
|Нет точной информации, но от 3 800 рублей за сутки на новогодние каникулы
|От 3 000 до 10 000 рублей в сутки для квартиры
Как видно, цены на проживание и ски-пассы варьируются в зависимости от курорта и уровня удобства. В этом сезоне цены немного выросли по сравнению с предыдущими годами, но это не останавливает туристов, готовых заплатить за комфорт и качественный отдых.
Плюсы и минусы
Плюсы:
|Плюсы
|Описание
|Раннее начало сезона
|Возможность кататься на лыжах и сноуборде ещё в ноябре.
|Разнообразие курортов
|От Эльбруса до Абзаково — есть курорты на любой вкус и уровень подготовки.
|Современные инфраструктурные улучшения
|Новые канатные дороги, системы освещения и искусственное оснежение.
Минусы:
|Минусы
|Описание
|Риски оттепелей
|В некоторых регионах температура может повыситься, что затруднит катание на трассах.
|Подорожание цен
|Абонементы и жильё стали дороже, что может отпугнуть некоторых туристов.
FAQ
Когда начинается горнолыжный сезон в России?
Горнолыжный сезон обычно начинается в декабре, но в этом году на некоторых курортах, таких как Эльбрус и Абзаково, сезон открылся раньше — в ноябре.
Где можно забронировать жильё для зимнего отдыха?
Для зимнего отдыха на популярных курортах России лучше забронировать жильё заранее, особенно на новогодние каникулы. Бронирование доступно как в гостиницах, так и в коттеджах или хостелах.
Какие курорты имеют лучшие условия для новичков?
Курорты, такие как Абзаково и "Губаха", предлагают трассы для лыжников и сноубордистов разных уровней, включая начинающих, а также широкий выбор развлечений для всей семьи.
Исторический контекст
Горнолыжные курорты России начали развиваться активно в последние десятилетия, особенно в Северном Кавказе и Урале. Курорт Эльбрус стал одним из самых популярных направлений для любителей зимних видов спорта, благодаря своей уникальной инфраструктуре и прекрасным трассам для катания. В последние годы интерес к этим курортам растёт, что связано с улучшением качества сервиса и доступностью для российских туристов.
Интересные факты
-
Эльбрус является высочайшей горой Европы, что делает его уникальным для горнолыжников.
-
В Башкирии Абзаково — один из самых популярных курортов Урала, привлекающий не только лыжников, но и любителей активного отдыха.
-
Курорты Мурманской области известны тем, что горнолыжный сезон там стартует одним из первых в России, несмотря на суровые климатические условия.
