Снег уже навалил — куда отправиться на лыжах в начале ноября

Этот горнолыжный сезон в России радует любителей зимних видов спорта неожиданно ранним стартом на нескольких популярных курортах. Если обычно сезон начинается в декабре, то в 2025 году на некоторых курортах открытие состоялось намного раньше, чему способствовали ранние снегопады. Речь идет, в первую очередь, о таких популярных направлениях, как Эльбрус и Абзаково, а также о возможном более раннем открытии курортов в Пермском крае.

Эльбрус — рекордный старт сезона

Горнолыжный сезон на Эльбрусе в этом году начался 1 ноября, что является рекордно ранним открытием. К этому моменту на курорте уже сформировался снежный покров благодаря октябрьским снегопадам. На курорте доступно более 20 километров трасс всех уровней сложности, а также новая зона катания на высотах 3300-3500 метров. Для этого установлены две современные канатные дороги и шесть новых трасс общей длиной 5,2 километра.

Кроме того, на участке "Кругозор — Поляна Азау" запускают систему освещения, что позволит кататься в темное время суток. Введена в эксплуатацию и вторая очередь системы искусственного оснежения, которая теперь работает до высоты 3500 метров, что гарантирует стабильное снежное покрытие даже в тёплые зимы.

Курорт "Чегет": для опытных лыжников

На другом курорте Приэльбрусья — Чегете — сезон также стартовал рано. Этот курорт привлекает опытных лыжников и сноубордистов своими крутыми трассами, несколько из которых имеют черную категорию сложности. На Чегете царит уникальная атмосфера: компактные гостиницы, уютные кафе и потрясающие виды на гору Эльбрус и Кавказские хребты. Спрос на бронирование гостиниц здесь вырос по сравнению с предыдущими сезонами.

Абзаково: открыло сезон в Башкирии

Горнолыжный курорт Абзаково в Башкирии также открыл сезон раньше, чем ожидалось. Этот курорт расположен среди Уральских гор и привлекает туристов разнообразием склонов и живописными пейзажами, окруженными хвойными лесами. На курорте доступны не только горнолыжные трассы, но и аквапарк, Хаски-город и зоопарк. Сезон в Абзаково продлится до апреля, и, как и в других местах, ожидается большой наплыв туристов, особенно в новогодние каникулы.

Пермский край: снег уже падает

В Пермском крае сезон обычно начинается в первой половине декабря, но в этом году снежный покров уже сформировался, что дает надежду на более раннее открытие курортов. Один из крупнейших комплексов региона — "Губаха" — может начать сезон ещё до декабря. Также стоит отметить курорт "Такман", где в этом году улучшилось качество трасс благодаря новым снегогенераторам и технике для уплотнения снега.

Мурманская область: зависимость от погоды

Мурманская область долгое время была известна тем, что открывала горнолыжный сезон первой в России. Однако в 2025 году тёплая осень задержала начало сезона, и пока неясно, когда откроются курорты Кольского полуострова. Один из самых популярных курортов региона — "Большой Вудъявр" — ждёт снега, несмотря на то, что на курорте построены новые канатные дороги и есть искусственное освещение на трассах.

Стоимость отдыха: на что обратить внимание

Стоимость горнолыжных абонементов и проживания в этом сезоне также претерпела изменения. В таблице ниже собраны данные о стоимости ски-пассов и проживания в популярных горнолыжных курортах России.

Сравнение стоимости ски-пассов и проживания

Курорт Ски-пасс (цена) Проживание (цена) Эльбрус 60 000 рублей (скидки до января) От 24 000 до 79 200 рублей за два человека в стандартном номере Абзаково От 1500 до 4000 рублей (ски-пасс) От 7 200 рублей (1 человек, 3-разовое питание) Губаха 24 000 рублей (ски-пасс) Хостел у подножья горы, коттеджи на вершине Такман 24 000 рублей (ски-пасс) Мотель рядом с курортом Большой Вудъявр Нет точной информации, но от 3 800 рублей за сутки на новогодние каникулы От 3 000 до 10 000 рублей в сутки для квартиры

Как видно, цены на проживание и ски-пассы варьируются в зависимости от курорта и уровня удобства. В этом сезоне цены немного выросли по сравнению с предыдущими годами, но это не останавливает туристов, готовых заплатить за комфорт и качественный отдых.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Плюсы Описание Раннее начало сезона Возможность кататься на лыжах и сноуборде ещё в ноябре. Разнообразие курортов От Эльбруса до Абзаково — есть курорты на любой вкус и уровень подготовки. Современные инфраструктурные улучшения Новые канатные дороги, системы освещения и искусственное оснежение.

Минусы:

Минусы Описание Риски оттепелей В некоторых регионах температура может повыситься, что затруднит катание на трассах. Подорожание цен Абонементы и жильё стали дороже, что может отпугнуть некоторых туристов.

FAQ

Когда начинается горнолыжный сезон в России?

Горнолыжный сезон обычно начинается в декабре, но в этом году на некоторых курортах, таких как Эльбрус и Абзаково, сезон открылся раньше — в ноябре.

Где можно забронировать жильё для зимнего отдыха?

Для зимнего отдыха на популярных курортах России лучше забронировать жильё заранее, особенно на новогодние каникулы. Бронирование доступно как в гостиницах, так и в коттеджах или хостелах.

Какие курорты имеют лучшие условия для новичков?

Курорты, такие как Абзаково и "Губаха", предлагают трассы для лыжников и сноубордистов разных уровней, включая начинающих, а также широкий выбор развлечений для всей семьи.

Исторический контекст

Горнолыжные курорты России начали развиваться активно в последние десятилетия, особенно в Северном Кавказе и Урале. Курорт Эльбрус стал одним из самых популярных направлений для любителей зимних видов спорта, благодаря своей уникальной инфраструктуре и прекрасным трассам для катания. В последние годы интерес к этим курортам растёт, что связано с улучшением качества сервиса и доступностью для российских туристов.

Интересные факты