Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
чемодан в аэропорту
чемодан в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 21:16

Новая жизнь на пенсии: куда пожилые россияне мечтают поехать и сколько они готовы потратить

Около 74% россиян планируют путешествовать после выхода на пенсию, как показал опрос НПФ "Будущее", проведенный в октябре — ноябре 2025 года. Это один из самых популярных планов для будущих пенсионеров. Какие направления они предпочитают и какие средства готовы выделить на путешествия — расскажем далее.

Популярные направления для путешествий по России и за рубежом

Самыми привлекательными направлениями для путешествий по России стали:

  • Байкал - 41% респондентов,

  • Крым - 35%,

  • Алтай - 33%.

За пределами России россияне чаще всего хотят посетить:

  • Китай - 19%,

  • Таиланд - 11%,

  • Вьетнам - 9%.

Кроме того, среди предпочтений россиян для путешествий по России также выделяются Кавказ (26%), Дальний Восток (20%), Золотое кольцо (18%) и Русский Север (14%).

Условия для путешествий

Большинство респондентов, а именно 50%, заявили, что будут путешествовать на пенсии, если у них будут средства и позволит здоровье. Около 23% пенсионеров планируют путешествовать без каких-либо условий, готовые к приключениям в любой ситуации.

18% опрошенных хотят не просто путешествовать по отдельным странам, а отправиться в кругосветное путешествие. При этом в поисках вдохновения для поездок, будущие пенсионеры называют Китай, Южную Корею, Индию, Италию и Францию.

Транспорт и предпочтения

Для путешествий на пенсии большинство респондентов выбирает самолет - 45%. На втором месте — путешествия на поезде (30%), а также на личном автомобиле (18%). Некоторые из опрошенных рассматривают более экзотичные варианты:

  • Теплоход - 2,6%,

  • Собственная яхта - 2%,

  • Ледокол - 1,3%.

Стоимость путешествий мечты

Когда речь заходит о стоимости поездки мечты, большинство респондентов оценивают минимально необходимую сумму для путешествия на пенсии:

  • 27% считают, что им потребуется от 150-300 тыс. рублей,

  • 14% готовы выделить от 300-500 тыс. рублей,

  • 13% предполагают, что для поездки им нужно более 2 млн рублей.

Советы для путешественников

  1. Заранее планируйте маршрут. Если вы уже планируете путешествия на пенсии, стоит заранее изучить направления, которые вас интересуют, и выстроить маршрут, чтобы успеть увидеть как можно больше.

  2. Учитывайте расходы. Если для путешествий на пенсии вы планируете тратить определенные суммы, стоит заранее подумать о накоплениях, чтобы путешествовать с комфортом.

  3. Подберите подходящий транспорт. В зависимости от ваших предпочтений и здоровья выбирайте удобные средства передвижения. Возможно, для дальних поездок лучше выбрать самолет, а для небольших путешествий — поезд или автомобиль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Путешествовать без учета бюджета.
    Последствие: Переход на менее комфортные или ограниченные поездки.
    Альтернатива: Заблаговременно спланировать бюджет и предусмотреть средства для комфортных путешествий.

  2. Ошибка: Не учитывать физическое состояние.
    Последствие: Ограничения в выборе маршрутов и транспорта.
    Альтернатива: Проконсультироваться с врачом перед длительными поездками и выбирать удобные маршруты.

  3. Ошибка: Ожидание, что поездки всегда будут дешевыми.
    Последствие: Неудовлетворенность от качества путешествий из-за нехватки средств.
    Альтернатива: Правильно рассчитать стоимость поездок и подготовиться заранее, чтобы путешествовать с комфортом.

Таблица "Плюсы и минусы планируемых путешествий на пенсии"

Параметры Плюсы Минусы
Популярные направления Богатая природа и исторические памятники Могут потребовать значительных затрат на путешествия
Выбор транспорта Разнообразие вариантов для комфортного путешествия Не все варианты транспорта подходят для дальних путешествий
Стоимость путешествий Возможность путешествовать, если есть средства Высокие затраты на путешествия, требующие подготовки

А что если…

Что если вы решите отправиться в кругосветное путешествие? Это может стать удивительным приключением, но важно заранее подготовить все финансовые и организационные вопросы для долгих поездок.

FAQ

  1. Какие направления самые популярные среди будущих пенсионеров?
    Среди популярных направлений для путешествий по России — Байкал, Крым и Алтай. За рубежом россияне хотят посетить Китай, Таиланд и Вьетнам.

  2. Что важно учитывать при планировании путешествий на пенсии?
    Важно учитывать не только здоровье, но и бюджет, поскольку поездки могут быть дорогими, особенно если речь идет о кругосветных путешествиях.

  3. Какой транспорт предпочитают пенсионеры для путешествий?
    Наиболее популярными средствами передвижения для будущих пенсионеров являются самолет, поезд и личный автомобиль.

Мифы и правда

  • Миф: Путешествия на пенсии — это всегда дешево.
    Правда: Несмотря на пенсионный возраст, многие путешествия могут потребовать значительных расходов, особенно если выбирать дорогие направления.

  • Миф: Все пенсионеры ограничены в путешествиях.
    Правда: С достаточными накоплениями и хорошим здоровьем путешествовать можно даже в преклонном возрасте.

Интересные факты

  1. Россияне активно планируют путешествовать на пенсии, выбирая как отечественные, так и зарубежные направления.

  2. Китай — самая популярная страна для поездок за рубежом среди будущих пенсионеров.

  3. Для удобства путешествий пенсионеры выбирают различные виды транспорта, от самолетов до личных автомобилей.

Исторический контекст

Россияне всегда путешествовали по своей огромной территории, и с выходом на пенсию многие рассматривают возможность увидеть больше, чем они могли бы в активные годы. Природа и исторические памятники России становятся важной частью культурного наследия для будущих поколений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Храмы и рынки Бангкока формируют культурный туризм — по данным экспертов сегодня в 15:34
Таиланд возвращает внутренний баланс — одна особенность страны покоряет туристов с первого дня

Таиланд — не только курорты и пляжи, это страна с богатой культурой и внутренним балансом. Узнайте, почему путешественники возвращаются сюда снова, и откройте для себя тайны его уникальной философии жизни и велнеса.

Читать полностью » Лангкави обеспечивает тёплый климат зимой при низких ценах по данным аналитиков сегодня в 14:28
Лангкави манит тёплым морем зимой — но один скрытый расход рушит весь бюджет

Как сделать отдых на Лангкави действительно бюджетным? Узнайте все секреты экономии, compares с Таиландом и Вьетнамом, и откройте для себя идеальный зимний рай. Советы по поиску дешевых рейсов, жилью и развлечениям для максимально выгодного отпуска.

Читать полностью » Алжир занял второе место среди самых доступных стран мира, по данным World Travel Index сегодня в 13:36
Поехал в Алжир "на пробу" — и не ожидал, что отдых выйдет таким дешёвым и насыщенным

Алжир стремительно поднимается в рейтингах доступных направлений, предлагая путешественникам редкое сочетание цены, природы и истории — без перегруженных маршрутов.

Читать полностью » В Красном море обитает более десяти видов ядовитых рыб – данные Института океанологии Египта сегодня в 12:56
Купался в Красном море и едва не наступил на смерть: кого стоит бояться под водой

Красное море красиво, но коварно: кто из подводных обитателей реально опасен, как минимизировать риски и что делать при укусе или уколе — пошаговый план.

Читать полностью » Финики и восточные сладости остаются самыми популярными сувенирами из Дубая сегодня в 11:54
Привезла из Дубая не золото и не духи – а вещь, о которой теперь мечтают все подруги

Что привезти из Дубая и где искать лучшее сочетание цены, качества и аутентичности — практический план покупок, упаковки и правил вывоза.

Читать полностью » Старая Гавана внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня в 10:51
Думал, что Куба – только пляжи, а оказалось, что Гавана свела меня с ума совсем по-другому

48–72 часа в Гаване: маршрут по главным площадям, где встретить закат, что посмотреть в музее Хемингуэя и как не терять время на очереди.

Читать полностью » Термальные курорты являются одним из самых популярных направлений оздоровительного отдыха сегодня в 9:48
Поехала на термальный курорт из любопытства – а вернулась другим человеком: вот почему

Термальные курорты – тёплая вода, минералы и восстановление: куда ехать, какие процедуры выбрать и как подготовиться, чтобы отдых стал лечением и наслаждением.

Читать полностью » Большинство авиакомпаний разрешают перевозку животных в салоне при соблюдении правил сегодня в 8:46
С собакой на море? Я тоже не верила, пока не попробовала – теперь только так отдыхаем

Путешествовать с питомцем реально — если всё продумать заранее: документы, переноска, аптечка и бронирование pet-friendly жилья. Простые шаги — и отпуск удачный.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Рабочие породы собак совмещают интеллект и уникальные навыки
Еда
Эксперты отметили: тёртый пирог можно хранить до трёх месяцев в морозилке без потери вкуса
Садоводство
Защита опор битумом продлила срок службы дровницы по данным плотников
Еда
Швейцарский салат создаёт эффектный баланс мясных и свежих вкусов — кулинары
Наука
Микробы выживают в ярко-голубом иле у Марианской впадины — Шуботц
Авто и мото
Потеря автомобильных ключей с чипом требует замены замков и программирования новых ключей — автоэксперт
УрФО
На Горе Белой открыли пять горнолыжных трасс для катания — администрация курорта
Спорт и фитнес
Пилатес помогает улучшить осанку и гибкость — тренер Анна Прокопович
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet