Новая жизнь на пенсии: куда пожилые россияне мечтают поехать и сколько они готовы потратить

Около 74% россиян планируют путешествовать после выхода на пенсию, как показал опрос НПФ "Будущее", проведенный в октябре — ноябре 2025 года. Это один из самых популярных планов для будущих пенсионеров. Какие направления они предпочитают и какие средства готовы выделить на путешествия — расскажем далее.

Популярные направления для путешествий по России и за рубежом

Самыми привлекательными направлениями для путешествий по России стали:

Байкал - 41% респондентов,

Крым - 35%,

Алтай - 33%.

За пределами России россияне чаще всего хотят посетить:

Китай - 19%,

Таиланд - 11%,

Вьетнам - 9%.

Кроме того, среди предпочтений россиян для путешествий по России также выделяются Кавказ (26%), Дальний Восток (20%), Золотое кольцо (18%) и Русский Север (14%).

Условия для путешествий

Большинство респондентов, а именно 50%, заявили, что будут путешествовать на пенсии, если у них будут средства и позволит здоровье. Около 23% пенсионеров планируют путешествовать без каких-либо условий, готовые к приключениям в любой ситуации.

18% опрошенных хотят не просто путешествовать по отдельным странам, а отправиться в кругосветное путешествие. При этом в поисках вдохновения для поездок, будущие пенсионеры называют Китай, Южную Корею, Индию, Италию и Францию.

Транспорт и предпочтения

Для путешествий на пенсии большинство респондентов выбирает самолет - 45%. На втором месте — путешествия на поезде (30%), а также на личном автомобиле (18%). Некоторые из опрошенных рассматривают более экзотичные варианты:

Теплоход - 2,6%,

Собственная яхта - 2%,

Ледокол - 1,3%.

Стоимость путешествий мечты

Когда речь заходит о стоимости поездки мечты, большинство респондентов оценивают минимально необходимую сумму для путешествия на пенсии:

27% считают, что им потребуется от 150-300 тыс. рублей ,

14% готовы выделить от 300-500 тыс. рублей ,

13% предполагают, что для поездки им нужно более 2 млн рублей.

Советы для путешественников

Заранее планируйте маршрут. Если вы уже планируете путешествия на пенсии, стоит заранее изучить направления, которые вас интересуют, и выстроить маршрут, чтобы успеть увидеть как можно больше. Учитывайте расходы. Если для путешествий на пенсии вы планируете тратить определенные суммы, стоит заранее подумать о накоплениях, чтобы путешествовать с комфортом. Подберите подходящий транспорт. В зависимости от ваших предпочтений и здоровья выбирайте удобные средства передвижения. Возможно, для дальних поездок лучше выбрать самолет, а для небольших путешествий — поезд или автомобиль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Путешествовать без учета бюджета.

Последствие: Переход на менее комфортные или ограниченные поездки.

Альтернатива: Заблаговременно спланировать бюджет и предусмотреть средства для комфортных путешествий. Ошибка: Не учитывать физическое состояние.

Последствие: Ограничения в выборе маршрутов и транспорта.

Альтернатива: Проконсультироваться с врачом перед длительными поездками и выбирать удобные маршруты. Ошибка: Ожидание, что поездки всегда будут дешевыми.

Последствие: Неудовлетворенность от качества путешествий из-за нехватки средств.

Альтернатива: Правильно рассчитать стоимость поездок и подготовиться заранее, чтобы путешествовать с комфортом.

Таблица "Плюсы и минусы планируемых путешествий на пенсии"

Параметры Плюсы Минусы Популярные направления Богатая природа и исторические памятники Могут потребовать значительных затрат на путешествия Выбор транспорта Разнообразие вариантов для комфортного путешествия Не все варианты транспорта подходят для дальних путешествий Стоимость путешествий Возможность путешествовать, если есть средства Высокие затраты на путешествия, требующие подготовки

А что если…

Что если вы решите отправиться в кругосветное путешествие? Это может стать удивительным приключением, но важно заранее подготовить все финансовые и организационные вопросы для долгих поездок.

FAQ

Какие направления самые популярные среди будущих пенсионеров?

Среди популярных направлений для путешествий по России — Байкал, Крым и Алтай. За рубежом россияне хотят посетить Китай, Таиланд и Вьетнам. Что важно учитывать при планировании путешествий на пенсии?

Важно учитывать не только здоровье, но и бюджет, поскольку поездки могут быть дорогими, особенно если речь идет о кругосветных путешествиях. Какой транспорт предпочитают пенсионеры для путешествий?

Наиболее популярными средствами передвижения для будущих пенсионеров являются самолет, поезд и личный автомобиль.

Мифы и правда

Миф : Путешествия на пенсии — это всегда дешево.

Правда : Несмотря на пенсионный возраст, многие путешествия могут потребовать значительных расходов, особенно если выбирать дорогие направления.

Миф: Все пенсионеры ограничены в путешествиях.

Правда: С достаточными накоплениями и хорошим здоровьем путешествовать можно даже в преклонном возрасте.

Интересные факты

Россияне активно планируют путешествовать на пенсии, выбирая как отечественные, так и зарубежные направления. Китай — самая популярная страна для поездок за рубежом среди будущих пенсионеров. Для удобства путешествий пенсионеры выбирают различные виды транспорта, от самолетов до личных автомобилей.

Исторический контекст

Россияне всегда путешествовали по своей огромной территории, и с выходом на пенсию многие рассматривают возможность увидеть больше, чем они могли бы в активные годы. Природа и исторические памятники России становятся важной частью культурного наследия для будущих поколений.