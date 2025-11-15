Новая жизнь на пенсии: куда пожилые россияне мечтают поехать и сколько они готовы потратить
Около 74% россиян планируют путешествовать после выхода на пенсию, как показал опрос НПФ "Будущее", проведенный в октябре — ноябре 2025 года. Это один из самых популярных планов для будущих пенсионеров. Какие направления они предпочитают и какие средства готовы выделить на путешествия — расскажем далее.
Популярные направления для путешествий по России и за рубежом
Самыми привлекательными направлениями для путешествий по России стали:
-
Байкал - 41% респондентов,
-
Крым - 35%,
-
Алтай - 33%.
За пределами России россияне чаще всего хотят посетить:
-
Китай - 19%,
-
Таиланд - 11%,
-
Вьетнам - 9%.
Кроме того, среди предпочтений россиян для путешествий по России также выделяются Кавказ (26%), Дальний Восток (20%), Золотое кольцо (18%) и Русский Север (14%).
Условия для путешествий
Большинство респондентов, а именно 50%, заявили, что будут путешествовать на пенсии, если у них будут средства и позволит здоровье. Около 23% пенсионеров планируют путешествовать без каких-либо условий, готовые к приключениям в любой ситуации.
18% опрошенных хотят не просто путешествовать по отдельным странам, а отправиться в кругосветное путешествие. При этом в поисках вдохновения для поездок, будущие пенсионеры называют Китай, Южную Корею, Индию, Италию и Францию.
Транспорт и предпочтения
Для путешествий на пенсии большинство респондентов выбирает самолет - 45%. На втором месте — путешествия на поезде (30%), а также на личном автомобиле (18%). Некоторые из опрошенных рассматривают более экзотичные варианты:
-
Теплоход - 2,6%,
-
Собственная яхта - 2%,
-
Ледокол - 1,3%.
Стоимость путешествий мечты
Когда речь заходит о стоимости поездки мечты, большинство респондентов оценивают минимально необходимую сумму для путешествия на пенсии:
-
27% считают, что им потребуется от 150-300 тыс. рублей,
-
14% готовы выделить от 300-500 тыс. рублей,
-
13% предполагают, что для поездки им нужно более 2 млн рублей.
Советы для путешественников
-
Заранее планируйте маршрут. Если вы уже планируете путешествия на пенсии, стоит заранее изучить направления, которые вас интересуют, и выстроить маршрут, чтобы успеть увидеть как можно больше.
-
Учитывайте расходы. Если для путешествий на пенсии вы планируете тратить определенные суммы, стоит заранее подумать о накоплениях, чтобы путешествовать с комфортом.
-
Подберите подходящий транспорт. В зависимости от ваших предпочтений и здоровья выбирайте удобные средства передвижения. Возможно, для дальних поездок лучше выбрать самолет, а для небольших путешествий — поезд или автомобиль.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Путешествовать без учета бюджета.
Последствие: Переход на менее комфортные или ограниченные поездки.
Альтернатива: Заблаговременно спланировать бюджет и предусмотреть средства для комфортных путешествий.
-
Ошибка: Не учитывать физическое состояние.
Последствие: Ограничения в выборе маршрутов и транспорта.
Альтернатива: Проконсультироваться с врачом перед длительными поездками и выбирать удобные маршруты.
-
Ошибка: Ожидание, что поездки всегда будут дешевыми.
Последствие: Неудовлетворенность от качества путешествий из-за нехватки средств.
Альтернатива: Правильно рассчитать стоимость поездок и подготовиться заранее, чтобы путешествовать с комфортом.
Таблица "Плюсы и минусы планируемых путешествий на пенсии"
|Параметры
|Плюсы
|Минусы
|Популярные направления
|Богатая природа и исторические памятники
|Могут потребовать значительных затрат на путешествия
|Выбор транспорта
|Разнообразие вариантов для комфортного путешествия
|Не все варианты транспорта подходят для дальних путешествий
|Стоимость путешествий
|Возможность путешествовать, если есть средства
|Высокие затраты на путешествия, требующие подготовки
А что если…
Что если вы решите отправиться в кругосветное путешествие? Это может стать удивительным приключением, но важно заранее подготовить все финансовые и организационные вопросы для долгих поездок.
FAQ
-
Какие направления самые популярные среди будущих пенсионеров?
Среди популярных направлений для путешествий по России — Байкал, Крым и Алтай. За рубежом россияне хотят посетить Китай, Таиланд и Вьетнам.
-
Что важно учитывать при планировании путешествий на пенсии?
Важно учитывать не только здоровье, но и бюджет, поскольку поездки могут быть дорогими, особенно если речь идет о кругосветных путешествиях.
-
Какой транспорт предпочитают пенсионеры для путешествий?
Наиболее популярными средствами передвижения для будущих пенсионеров являются самолет, поезд и личный автомобиль.
Мифы и правда
-
Миф: Путешествия на пенсии — это всегда дешево.
Правда: Несмотря на пенсионный возраст, многие путешествия могут потребовать значительных расходов, особенно если выбирать дорогие направления.
-
Миф: Все пенсионеры ограничены в путешествиях.
Правда: С достаточными накоплениями и хорошим здоровьем путешествовать можно даже в преклонном возрасте.
Интересные факты
-
Россияне активно планируют путешествовать на пенсии, выбирая как отечественные, так и зарубежные направления.
-
Китай — самая популярная страна для поездок за рубежом среди будущих пенсионеров.
-
Для удобства путешествий пенсионеры выбирают различные виды транспорта, от самолетов до личных автомобилей.
Исторический контекст
Россияне всегда путешествовали по своей огромной территории, и с выходом на пенсию многие рассматривают возможность увидеть больше, чем они могли бы в активные годы. Природа и исторические памятники России становятся важной частью культурного наследия для будущих поколений.
