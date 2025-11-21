Сделки по заниженной цене: почему Пензенская область стала уникальной на рынке первичного жилья

По данным аналитиков "Домклик" и "СберИндекс", рынок недвижимости в России продолжает демонстрировать положительную динамику. В октябре 2025 года количество сделок на первичном и вторичном рынках недвижимости увеличилось пятый месяц подряд. Этот рост обусловлен снижением ключевой ставки Банком России, что сделало ипотеку более доступной для россиян.

Цены на жилье: первичный vs вторичный рынок

Разрыв между новостройками и вторичным жильем продолжает сокращаться. В 2025 году на вторичном рынке цена на квадратный метр выросла на 7,6%, в то время как на первичном рынке увеличение составило 5,2%. В октябре средняя цена за квадратный метр на первичке в России составила почти 178 тысяч рублей, что на 0,6% больше по сравнению с сентябрем. На вторичном рынке цена за квадратный метр составила 118,3 тысячи рублей, что на 0,7% больше, чем в сентябре.

Цены на новостройки в Пензенской области

Пензенская область оказалась в числе регионов с наименьшим уровнем цен на новостройки среди крупных субъектов РФ. Средняя стоимость квадратного метра в октябре в Пензе составила 102,4 тысячи рублей. Это подтверждает высокую доступность жилья в регионе по сравнению с другими крупными городами России.

Аномалии в ценах на первичном рынке

Эксперты отметили интересную аномалию, касающуюся стоимости жилья на первичном рынке в Пензенской области. В октябре цены на сделки оказались ниже, чем цены, указанные в объявлениях. Пензенская область стала одним из трех регионов, где цены сделок оказались ниже заявленных. В регионе разница составила -2,8%, в то время как в Ленинградской и Ростовской областях также фиксировались отрицательные отклонения (цена сделок к объявлению: -6,8% и -0,3% соответственно).

Общий тренд по России

В целом, по России в октябре 2025 года различие между ценой квадратного метра в объявлениях и сделках на первичном рынке увеличилось до 13%. Это означает, что цена в объявлениях на новостройки оказалась значительно выше, чем в реальных сделках.