Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:16

Даже за границей я — вне санкций: где можно оплачивать рублями и любоваться морем

Мкртчян объяснил, как россияне оплачивают покупки в Турции несмотря на санкции — директор агентства

Турция остается одним из популярных туристических направлений для россиян. Несмотря на санкции и ограничения, туристический поток не прекращается, и многие россияне предпочитают отдыхать на турецких курортах. Однако, по словам эксперта в области туризма, директора агентства "Алексан Мкртчян", путешественники не сталкиваются с проблемами при оплате товаров и услуг в Турции. Мкртчян объясняет, что большинство расходов россиян уже оплачены в России, и ограничений на платежи практически не существует.

Проблемы с банковскими переводами между Россией и Турцией

В последние месяцы турецкие банки ужесточили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, с целью избежать вторичных санкций. Это стало причиной возникновения новых препятствий для туризма и бизнеса. Однако, несмотря на эти ограничения, россияне по-прежнему могут без особых проблем оплачивать покупки и услуги в Турции, не сталкиваясь с трудностями.

"Турки давно уже подстроились. Они спрашивают, из какого города человек, и просят в этом городе по такому-то адресу принести эту сумму, а в Турции отдают человеку эти часы", — рассказал Алексан Мкртчян, директор туристической компании.

Система "все включено" и оплату рублями

По словам Мкртчяна, для большинства российских туристов вопрос оплаты не является проблемой, так как они заранее оплачивают путевки в рублях. Более того, многие туристы, выбравшие туры по системе "все включено", уже оплатили не только проживание, но и все дополнительные услуги, такие как экскурсии, трансферы и походы в театры. Поэтому на месте, в Турции, им остается тратить минимальные суммы, в основном только на сувениры.

"На сфере организованного туризма это точно не скажется. Потому что те люди, которые покупают в турагентствах, а это примерно 80% от всех путешествующих в Турцию, покупают либо систему "все включено", либо экскурсии за рубли еще в России", — отметил Алексан Мкртчян.

Дорогие покупки: как решаются финансовые вопросы

Что касается дорогих покупок, таких как часы или ювелирные изделия, то для их приобретения туристы не нуждаются в наличии больших сумм наличных или денежных средств на карте. Турки уже адаптировались к ситуации, когда россияне не могут сразу расплатиться за такие товары. Вместо этого продавцы предлагают воспользоваться альтернативными способами оплаты, например, переводом денег на российские карты через банки Сбербанк или ВТБ.

"Если вдруг кто-то хочет сделать дорогую покупку, например, часы, которые стоят три миллиона рублей, то никто не берет с собой €40 тысяч ни на карте, ни наличными", — пояснил Алексан Мкртчян.

Таким образом, несмотря на санкции и ограничения, россияне по-прежнему могут без особых проблем совершать покупки в Турции, даже если они хотят приобрести дорогие товары. Для этого используются банковские переводы с российских карт или другие удобные способы, которые позволяют избежать валютных проблем.

Сравнение способов оплаты для российских туристов в Турции

Тип покупки Способ оплаты Примечания
Туризм по системе "все включено" Оплата рублями через агентства Все услуги оплачены заранее в России
Мелкие покупки (сувениры) Перевод денег с российской карты (Сбер, ВТБ) Расходы не превышают $500-600
Дорогие товары (часы, украшения) Перевод средств через местных посредников Продавцы помогают с переводом, не требуют наличных

Советы по организации туризма в Турции

  1. Планируйте расходы заранее. Прежде чем поехать в Турцию, продумайте, какие расходы вам предстоят. Если вы выбрали тур по системе "все включено", дополнительные расходы на месте могут быть минимальными.

  2. Проверьте банковские условия. Если вы планируете делать покупки с помощью банковского перевода, убедитесь, что ваша карта работает в Турции и поддерживает международные переводы.

  3. Покупка дорогих товаров. Если вам нужно купить что-то дорогостоящее, заранее уточните у продавцов, как можно оплатить товар без наличных средств или большой суммы на карте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Принесение крупных сумм наличными для покупки дорогостоящих товаров.
Последствие: Риск потери денег при пересечении границы или излишняя нагрузка на бюджет.
Альтернатива: Использование банковских переводов через российские карты или договоренности с продавцами.

Плюсы и минусы отдыха в Турции

Плюсы:

  1. Большинство расходов можно оплатить заранее в рублях.

  2. Путевки по системе "все включено" покрывают основные расходы.

  3. Минимальные проблемы с наличностью и банковскими переводами для туристов.

Минусы:

  1. Некоторые ограничения на переводы и операции, связанные с санкциями.

  2. На месте могут возникать сложности с покупкой дорогих товаров, если они не оплачены заранее.

FAQ

Как выбрать туристическое агентство для поездки в Турцию?
Выбирайте агентства, которые предлагают прозрачные условия бронирования, возможность оплаты в рублях и заранее оплаченные туры по системе "все включено".

Сколько денег брать с собой в Турцию?
Большинство туристов берут с собой не более $500-600, так как большая часть расходов уже оплачена в России.

Можно ли рассчитываться российской картой в Турции?
Да, многие туристы используют российские карты для оплаты мелких покупок и переводов в Турции, особенно с помощью банков Сбербанк или ВТБ.

Мифы и правда о Турции

Миф: В Турции нельзя расплатиться картами российских банков.
Правда: В большинстве случаев российские карты принимаются в Турции, особенно для перевода денег.

Миф: Все покупки в Турции нужно оплачивать наличными.
Правда: Для большинства туристов оплата производится заранее через агентства, а дорогие товары можно оплачивать через перевод.

Миф: Турки не принимают российских туристов.
Правда: Турки продолжают активно обслуживать российских туристов, предлагая удобные способы оплаты.

Интересные факты

  1. Турция — это одна из самых посещаемых стран для российских туристов, особенно в летние месяцы.

  2. Система "все включено" в Турции очень популярна и позволяет туристам не беспокоиться о дополнительных расходах.

  3. Сувениры из Турции, такие как ковры, изделия из кожи и керамики, часто приобретаются с помощью банковских переводов.

Исторический контекст

Туризм в Турции имеет долгую историю, и многие россияне начали посещать страну ещё с 90-х годов. В последние годы Турция стала более доступной для россиян, несмотря на политическую ситуацию. Турецкие власти продолжают предоставлять удобные условия для путешественников, адаптируя систему платежей к текущим условиям.

