Россия штурмует Луну: первые модули научной станции появятся уже в 2033 году

Россия обозначила конкретные сроки реализации одного из самых масштабных космических проектов ближайших десятилетий — Международной научной лунной станции (МНЛС). Как сообщил корреспондент ТАСС с 36-й международной конференции "Экстремальная робототехника" в Санкт-Петербурге, первые элементы станции планируется доставить и установить на поверхности Луны в 2033–2034 годах.

Начало лунного этапа: две миссии и первые элементы станции

Развертывание МНЛС начнётся с двух миссий, каждая из которых доставит на Луну ключевые модули будущей базы.

"Мы начинаем развертывание первых элементов МНЛС. Запланировано две доставки на унифицированных посадочных платформах средних луноходов и элементов инфраструктуры для развертывания лунной станции", — сообщил начальник отдела ЦНИИмаш Константин Райкунов.

Эти миссии станут первым шагом к созданию постоянного научного присутствия России на Луне. Главная задача — обеспечить будущую станцию энергетикой, связью и мобильными средствами исследования.

Что Россия доставит на Луну

В рамках двух миссий планируется доставка следующих элементов инфраструктуры:

Средние луноходы нового поколения , оснащённые автономными системами навигации и связи;

Лунная электростанция , которая станет источником энергии для оборудования станции и исследовательских комплексов;

Элементы инфраструктуры - радиомаяки, системы ориентации и связи, робототехнические платформы.

"Лунная электростанция обеспечит работу космического оборудования не только лунным днём, но и ночью", — отметил Константин Райкунов.

Энергетическая установка станет основой для дальнейшего развертывания жилых и научных модулей, которые планируется доставлять после 2035 года.

Как устроена Международная научная лунная станция

МНЛС — это совместный проект, в котором Россия выступает одним из ключевых участников. Станция будет включать орбитальный и поверхностный сегменты, объединённые системой связи и энергообеспечения.

Элемент станции Назначение План ввода Лунная электростанция Энергоснабжение исследовательских комплексов 2033 год Средние луноходы Доставка и монтаж оборудования 2033-2034 годы Аппарат "Луна-Ресурс-2" Орбитальная разведка и картография 2032 год Радиомаяки Обеспечение навигации на поверхности 2034 год Научные модули Исследование грунта и атмосферы после 2035 года

Космический аппарат "Луна-Ресурс-2"

Ключевую роль в подготовке миссий сыграет "Луна-Ресурс-2" - аппарат, который должен быть выведен на орбиту спутника Земли в 2032 году. Он займётся детальным картографированием поверхности и поиском оптимальных площадок для посадки последующих модулей.

Вместе с ним на орбите и поверхности Луны будут размещены радиомаяки, которые обеспечат точное позиционирование и устойчивую связь между роботизированными системами. Это позволит координировать действия луноходов и орбитальных аппаратов без постоянного участия операторов с Земли.

Зачем нужна лунная электростанция

Одной из главных технических проблем освоения Луны остаётся долгая ночь, которая длится около 14 земных суток. Без солнечного света большая часть оборудования теряет возможность работать. Поэтому разработка автономной лунной электростанции - важнейший этап создания станции.

Энергетический комплекс будет использовать комбинированные источники питания — солнечные панели с аккумуляторными модулями и, возможно, радиотермальные генераторы. Это позволит поддерживать работу связи, научных приборов и систем обогрева в условиях экстремального холода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать запуск миссий после 2034 года.

Последствие: потеря технологического лидерства и рост стоимости проекта.

Альтернатива: постепенное развертывание инфраструктуры с параллельными испытаниями на орбите.

Ошибка: полагаться только на солнечную энергетику.

Последствие: риск остановки систем в лунную ночь.

Альтернатива: комбинированная система электроснабжения с аккумуляторами и радиоизотопными источниками.

Ошибка: запуск без предварительного орбитального картирования.

Последствие: риск неудачной посадки и потери оборудования.

Альтернатива: предварительная миссия "Луна-Ресурс-2" для уточнения координат и анализа грунта.

А что если Россия создаст лунную станцию первой?

Если миссии 2033-2034 годов завершатся успешно, Россия сможет стать первой страной, начавшей физическое развертывание долговременной станции на поверхности Луны. Это усилит позиции страны в будущих международных космических альянсах и даст возможность лидировать в лунной науке — от геологии и энергетики до биологических экспериментов в условиях низкой гравитации.

"Мы создаём не просто проект, а платформу для будущих международных исследований", — подчеркнул Константин Райкунов.

Плюсы и минусы программы МНЛС

Плюсы Минусы Развитие отечественных космических технологий Высокая стоимость и длительная реализация Международное сотрудничество и обмен опытом Технические риски при посадке и развёртывании Возможность долгосрочных экспериментов на Луне Ограниченные возможности транспортировки Имиджевое и научное лидерство России Зависимость от финансирования и политических решений

FAQ

Когда начнётся строительство станции?

Первые миссии запланированы на 2033 и 2034 годы.

Что будет доставлено в первую очередь?

Средние луноходы, элементы инфраструктуры и лунная электростанция.

Зачем нужны радиомаяки?

Для обеспечения навигации, связи и синхронизации всех систем станции.

Будет ли МНЛС международной?

Да, Россия рассматривает участие Китая и других партнёров.

Мифы и правда

Миф: Россия разрабатывает станцию в одиночку.

Правда: проект изначально задуман как международный с участием нескольких стран.

Миф: МНЛС будет обитаемой с первых миссий.

Правда: первые этапы — полностью роботизированные. Экипажи появятся после 2035 года.

Миф: проект заменит программу "Артемис".

Правда: МНЛС развивается независимо, но может стать альтернативной площадкой для международных исследований.

3 интересных факта

Средние луноходы смогут перемещать грузы массой до 500 килограммов на дистанции более 20 км. Электростанция рассчитана на работу в диапазоне температур от -180 до +120 °C. Радиомаяки создадут "лунную GPS-сеть" для навигации роботов и астронавтов.

Исторический контекст

Идея постоянной базы на Луне обсуждается с 1960-х годов, но лишь в XXI веке стала технологически реализуемой. Россия, возрождая программу "Луна" и сотрудничая с международными партнёрами, делает шаг к эпохе постоянного присутствия человека за пределами Земли. Миссии 2033-2034 годов могут стать для отечественной космонавтики тем же, чем был полёт Гагарина в 1961 году — началом новой эры.