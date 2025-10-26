Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ржавчина на поверхности Луны
Ржавчина на поверхности Луны
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 6:34

Россия штурмует Луну: первые модули научной станции появятся уже в 2033 году

Первые элементы российской лунной станции доставят на поверхность Луны в 2033–2034 годах

Россия обозначила конкретные сроки реализации одного из самых масштабных космических проектов ближайших десятилетий — Международной научной лунной станции (МНЛС). Как сообщил корреспондент ТАСС с 36-й международной конференции "Экстремальная робототехника" в Санкт-Петербурге, первые элементы станции планируется доставить и установить на поверхности Луны в 2033–2034 годах.

Начало лунного этапа: две миссии и первые элементы станции

Развертывание МНЛС начнётся с двух миссий, каждая из которых доставит на Луну ключевые модули будущей базы.

"Мы начинаем развертывание первых элементов МНЛС. Запланировано две доставки на унифицированных посадочных платформах средних луноходов и элементов инфраструктуры для развертывания лунной станции", — сообщил начальник отдела ЦНИИмаш Константин Райкунов.

Эти миссии станут первым шагом к созданию постоянного научного присутствия России на Луне. Главная задача — обеспечить будущую станцию энергетикой, связью и мобильными средствами исследования.

Что Россия доставит на Луну

В рамках двух миссий планируется доставка следующих элементов инфраструктуры:

  • Средние луноходы нового поколения, оснащённые автономными системами навигации и связи;

  • Лунная электростанция, которая станет источником энергии для оборудования станции и исследовательских комплексов;

  • Элементы инфраструктуры - радиомаяки, системы ориентации и связи, робототехнические платформы.

"Лунная электростанция обеспечит работу космического оборудования не только лунным днём, но и ночью", — отметил Константин Райкунов.

Энергетическая установка станет основой для дальнейшего развертывания жилых и научных модулей, которые планируется доставлять после 2035 года.

Как устроена Международная научная лунная станция

МНЛС — это совместный проект, в котором Россия выступает одним из ключевых участников. Станция будет включать орбитальный и поверхностный сегменты, объединённые системой связи и энергообеспечения.

Элемент станции Назначение План ввода
Лунная электростанция Энергоснабжение исследовательских комплексов 2033 год
Средние луноходы Доставка и монтаж оборудования 2033-2034 годы
Аппарат "Луна-Ресурс-2" Орбитальная разведка и картография 2032 год
Радиомаяки Обеспечение навигации на поверхности 2034 год
Научные модули Исследование грунта и атмосферы после 2035 года

Космический аппарат "Луна-Ресурс-2"

Ключевую роль в подготовке миссий сыграет "Луна-Ресурс-2" - аппарат, который должен быть выведен на орбиту спутника Земли в 2032 году. Он займётся детальным картографированием поверхности и поиском оптимальных площадок для посадки последующих модулей.

Вместе с ним на орбите и поверхности Луны будут размещены радиомаяки, которые обеспечат точное позиционирование и устойчивую связь между роботизированными системами. Это позволит координировать действия луноходов и орбитальных аппаратов без постоянного участия операторов с Земли.

Зачем нужна лунная электростанция

Одной из главных технических проблем освоения Луны остаётся долгая ночь, которая длится около 14 земных суток. Без солнечного света большая часть оборудования теряет возможность работать. Поэтому разработка автономной лунной электростанции - важнейший этап создания станции.

Энергетический комплекс будет использовать комбинированные источники питания — солнечные панели с аккумуляторными модулями и, возможно, радиотермальные генераторы. Это позволит поддерживать работу связи, научных приборов и систем обогрева в условиях экстремального холода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать запуск миссий после 2034 года.
    Последствие: потеря технологического лидерства и рост стоимости проекта.
    Альтернатива: постепенное развертывание инфраструктуры с параллельными испытаниями на орбите.

  • Ошибка: полагаться только на солнечную энергетику.
    Последствие: риск остановки систем в лунную ночь.
    Альтернатива: комбинированная система электроснабжения с аккумуляторами и радиоизотопными источниками.

  • Ошибка: запуск без предварительного орбитального картирования.
    Последствие: риск неудачной посадки и потери оборудования.
    Альтернатива: предварительная миссия "Луна-Ресурс-2" для уточнения координат и анализа грунта.

А что если Россия создаст лунную станцию первой?

Если миссии 2033-2034 годов завершатся успешно, Россия сможет стать первой страной, начавшей физическое развертывание долговременной станции на поверхности Луны. Это усилит позиции страны в будущих международных космических альянсах и даст возможность лидировать в лунной науке — от геологии и энергетики до биологических экспериментов в условиях низкой гравитации.

"Мы создаём не просто проект, а платформу для будущих международных исследований", — подчеркнул Константин Райкунов.

Плюсы и минусы программы МНЛС

Плюсы Минусы
Развитие отечественных космических технологий Высокая стоимость и длительная реализация
Международное сотрудничество и обмен опытом Технические риски при посадке и развёртывании
Возможность долгосрочных экспериментов на Луне Ограниченные возможности транспортировки
Имиджевое и научное лидерство России Зависимость от финансирования и политических решений

FAQ

Когда начнётся строительство станции?
Первые миссии запланированы на 2033 и 2034 годы.

Что будет доставлено в первую очередь?
Средние луноходы, элементы инфраструктуры и лунная электростанция.

Зачем нужны радиомаяки?
Для обеспечения навигации, связи и синхронизации всех систем станции.

Будет ли МНЛС международной?
Да, Россия рассматривает участие Китая и других партнёров.

Мифы и правда

  • Миф: Россия разрабатывает станцию в одиночку.
    Правда: проект изначально задуман как международный с участием нескольких стран.

  • Миф: МНЛС будет обитаемой с первых миссий.
    Правда: первые этапы — полностью роботизированные. Экипажи появятся после 2035 года.

  • Миф: проект заменит программу "Артемис".
    Правда: МНЛС развивается независимо, но может стать альтернативной площадкой для международных исследований.

3 интересных факта

  1. Средние луноходы смогут перемещать грузы массой до 500 килограммов на дистанции более 20 км.

  2. Электростанция рассчитана на работу в диапазоне температур от -180 до +120 °C.

  3. Радиомаяки создадут "лунную GPS-сеть" для навигации роботов и астронавтов.

Исторический контекст

Идея постоянной базы на Луне обсуждается с 1960-х годов, но лишь в XXI веке стала технологически реализуемой. Россия, возрождая программу "Луна" и сотрудничая с международными партнёрами, делает шаг к эпохе постоянного присутствия человека за пределами Земли. Миссии 2033-2034 годов могут стать для отечественной космонавтики тем же, чем был полёт Гагарина в 1961 году — началом новой эры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google Quantum AI впервые продемонстрировала проверяемое квантовое преимущество — публикация в Nature вчера в 19:17
Суперкомпьютер отстал на 13 000 шагов: квантовый чип Google делает науку быстрее

Google Quantum AI впервые доказала, что квантовый компьютер может не только обгонять суперкомпьютеры, но и давать проверяемые результаты. Почему это событие называют началом практической эры квантовой физики?

Читать полностью » iOS 26 вызывает перегрев и ускоренный разряд аккумулятора iPhone — Baza вчера в 18:58
iPhone плавится в руках: что скрывает новое обновление iOS 26

Обновление iOS 26 вызвало массовый перегрев iPhone и проблемы с аккумулятором. Владельцы ищут способы сохранить устройство и не повредить батарею.

Читать полностью » Исследование Data.ai: ChatGPT установил рекорд удержания — 90% пользователей остаются через месяц вчера в 17:46
Люди не уходят: ChatGPT впервые в истории обогнал YouTube и TikTok по лояльности

ChatGPT установил рекорд удержания аудитории и стал инструментом, без которого миллионы пользователей уже не представляют повседневную жизнь. Почему именно он превратился в новый браузер?

Читать полностью » Microsoft внедрила Copilot Mode в Edge с ИИ на базе GPT-5 для анализа сайтов и видео вчера в 16:54
Ваш браузер шпионит? Microsoft научила Edge давать советы и управлять задачами за вас

Новый режим Copilot в Microsoft Edge превращает браузер в интеллектуального помощника, способного анализировать сайты, управлять задачами и ускорять рабочий процесс.

Читать полностью » Edge начал предлагать Copilot при вводе адресов ChatGPT, Perplexity AI и DeepSeek вчера в 15:04
Игра на опережение: Microsoft бросает вызов ChatGPT прямо в адресной строке

Edge теперь предлагает попробовать Copilot при переходе на сайты ChatGPT и Perplexity. Рассказываем, зачем Microsoft внедряет такую функцию.

Читать полностью » Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне увеличивает риск взлома — Елена Максимова вчера в 14:50
Радар для шпионов: как включённый Bluetooth превращает смартфон в уязвимую мишень

Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне повышает риск взлома и слежки за пользователем, эксперты советуют ограничивать его использование.

Читать полностью » YouTube запустил функцию отслеживания использования лиц авторов в чужих видео вчера в 13:17
Слежка наоборот: YouTube сам предупредит, если ваше лицо появилось в чужом видео

YouTube тестирует инструмент, который сам находит видео с вашим лицом и сообщает об этом. Узнайте, как работает функция и зачем она нужна.

Читать полностью » Эксперт показал уязвимости браузера ChatGPT Atlas — обход фильтров и clipboard-атаки вчера в 12:16
ИИ кликает за вас — и заодно копирует вирус: в Atlas нашли опасную дыру

Энтузиаст показал, как обойти защиту ChatGPT Atlas с помощью jailbreak-промпта и clipboard injection. Разбираем, почему это работает и как снизить риск в повседневной работе.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Подъём локтей укрепляет связки и суставы — специалисты о ключевом элементе подготовки к выходу силой
Красота и здоровье
Кофе, чай и вино ускоряют потемнение эмали и чувствительность зубов — Луиза Автандилян
Красота и здоровье
Врач-невролог Анна Терехова объяснила, почему возникает мигрень и как её распознать
Спорт и фитнес
Программа Максима Трухоновца сочетает гимнастику и функциональный тренинг для контроля над телом
Дом
Эксперты рассказали, как очистить душевую лейку от налета с помощью соды и воды
Авто и мото
Mazda MX-5, Toyota Supra и Nissan 300ZX востребованы у коллекционеров в Европе
Садоводство
Садоводы советуют: держите пуансеттию при 16–20 °C и избегайте сквозняков
Питомцы
Ветеринары: кошки часто кричат перед лотком из-за стресса или воспаления мочевого пузыря
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet