Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек с книгой и задумчивым взглядом
Человек с книгой и задумчивым взглядом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 8:48

Боги проснулись от сна: как русская мифология снова захватывает книжные полки

В России вырос спрос на литературу о славянских мифах и народных сказках — данные "Читай-города"

Русский фольклор переживает новую волну популярности. Если еще несколько лет назад на полках книжных магазинов преобладали мифы Древней Греции, Рима или Скандинавии, то теперь внимание читателей всё чаще обращено к родным легендам и сказаниям. По данным сети "Читай-город", спрос на книги о русском фольклоре вырос на 20%, на художественные произведения с элементами народной мифологии — на 30%, а на детскую литературу — на 16%. Интерес усилился особенно в преддверии Дня народного единства.

"Если раньше в топах продаж были мифы Древней Греции и Скандинавии, то теперь их уверенно теснят славянские боги, былинные богатыри и народные сказки", — говорится в сообщении компании.

Почему возвращается интерес к русской мифологии

Специалисты считают, что всплеск интереса связан с желанием людей искать корни своей культуры и понимать её символы. Многие читатели устают от западных сюжетов и обращаются к собственным истокам — героям, образам и архетипам, знакомым с детства. Параллельно развивается культурный туризм: всё больше россиян посещают этнографические музеи, фестивали традиционных ремёсел и фольклорные ярмарки. Этот тренд отражается и в литературе — от академических исследований до сборников народных сказок.

Что читают чаще всего

По данным исследования, чаще всего покупают сборник "Страшные русские сказки" Александра Афанасьева - одно из самых известных собраний народных преданий, которое остаётся востребованным уже полтора века. В топ-5 популярных книг также вошли:

  1. "Славянские мифы" Александры Барковой;

  2. "Большая книга славянских мифов" Александра Иликаева;

  3. "Мифы Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока";

  4. "Пословицы и поговорки русского народа" Владимира Даля.

Эти издания стали своеобразным мостом между устной традицией и современным читателем, а их оформление — красочные иллюстрации и гравюры — превращает каждую книгу в коллекционную.

Как выбрать книгу о фольклоре

  1. Определите цель: хотите узнать мифологию или прочитать художественную интерпретацию.

  2. Для детей выбирайте издания с крупным шрифтом и иллюстрациями — например, книги серии "Сказки народов России".

  3. Любителям истории подойдут труды Даля, Афанасьева и Барковой.

  4. Тем, кто интересуется культурной географией, — сборники о мифах Севера и Сибири.

  5. Если ищете вдохновение, обратите внимание на современные романы, где традиционные мотивы сочетаются с современными сюжетами.

Ошибки при выборе книги → последствия → альтернатива

  • Ошибка: покупать случайную "популярную" книгу, не зная автора.
    Последствие: разочарование из-за низкого качества пересказов.
    Альтернатива: выбирать издания, выпущенные под редакцией академических институтов или крупных издательств.

  • Ошибка: считать фольклор детской темой.
    Последствие: упускаете философские и исторические смыслы.
    Альтернатива: попробуйте читать комментарии и научные примечания к текстам.

  • Ошибка: искать только старые издания.
    Последствие: упускаете свежие интерпретации и исследования.
    Альтернатива: сочетайте классические тексты с современными версиями.

А что если оживить сказку?

Современные технологии позволяют по-новому взглянуть на народное наследие. Развиваются аудиокниги с актёрским озвучиванием, приложения с интерактивными мифами, образовательные платформы, где фольклор сочетается с историей и искусством. Всё это делает старинные сюжеты доступными даже тем, кто не любит читать в традиционном формате.

Плюсы и минусы бумажных и цифровых изданий

FAQ

Как выбрать книгу по славянской мифологии для начинающих?
Начните с популярных сборников — трудов Афанасьева или Барковой. Они написаны простым языком и дают общее представление о пантеоне и традициях.

Сколько стоят книги о русском фольклоре?
Средняя цена варьируется от 500 до 1500 рублей в зависимости от издания и оформления. Коллекционные экземпляры могут стоить дороже.

Что лучше — оригинальные сказки или их современные пересказы?
Оригиналы позволяют почувствовать дух эпохи, а пересказы делают сюжет понятнее для современных детей. Идеально сочетать оба формата.

Мифы и правда о фольклоре

  • Миф: народные сказки не актуальны сегодня.
    Правда: в них заложены универсальные темы, понятные каждому поколению.

  • Миф: мифология — это скучная наука.
    Правда: это часть живой культуры, связанная с музыкой, кино, модой и даже играми.

  • Миф: фольклор существует только в книгах.
    Правда: он продолжает жить в фестивалях, песнях, костюмах и интернет-мемах.

Исторический контекст

Сбор и публикация русских сказок начались в XIX веке, когда учёные и писатели стремились сохранить устные традиции. В 1855 году Александр Афанасьев выпустил первое собрание народных сказаний — труд, который стал культурным символом эпохи. Позже Владимир Даль создал знаменитый словарь, где собрал пословицы и поговорки — "устную энциклопедию народа". Сегодня эти имена вновь звучат актуально — как напоминание о том, что традиции способны вдохновлять даже в цифровую эпоху.

Три интересных факта

• В некоторых регионах России до сих пор записывают живые сказания от носителей традиции — бабушек и дедушек.
• Афанасьев вдохновил не только писателей, но и художников: его сюжеты иллюстрировали Билибин, Васнецов и Коровин.
• Славянские духи, такие как домовой и леший, часто появляются в современных видеоиграх и кино.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кейт Миддлтон не поедет с принцем Уильямом в Бразилию из-за переезда семьи сегодня в 7:15
Королевская пара на расстоянии: почему принц Уильям рискует остаться без поддержки жены в самый важный момент

Кейт Миддлтон снова пропустит церемонию Earthshot Prize. На этот раз причина не в здоровье, а в важном событии, которое изменит жизнь её семьи.

Читать полностью » Меган Маркл подверглась критике из-за публикации в соцсетях на фоне лишения титулов принца Эндрю сегодня в 6:10
Семья трещит по швам, а Меган сияет: почему публикация герцогини Сассекской стала скандалом

После громкого решения Карла III Меган Маркл сделала публикацию, вызвавшую волну негодования. Почему снимок стал символом неуместности?

Читать полностью » Пи Дидди получил назначение на работу в прачечную тюрьмы Форт-Дикс сегодня в 5:52
Король хип-хопа стирает чужие носки: чем теперь живёт Пи Дидди за решёткой

Пи Дидди, оказавшийся за решёткой, вынужден стирать бельё других заключённых. Как эта "унизительная" работа может изменить жизнь артиста и чему она его научит?

Читать полностью » Кэти Перри подтвердила отношения с Джастином Трюдо во время концерта в Праге сегодня в 4:51
Мир шоу-бизнеса взорвался: Кэти Перри нарушила молчание о романе с Трюдо

Кэти Перри сделала признание прямо со сцены, а поклонники теперь уверены: её роман с Джастином Трюдо — не слух, а новая глава в жизни двух ярких личностей.

Читать полностью » Вуди Харрельсон заявил, что не планирует возвращаться в сериал сегодня в 3:59
Магия не терпит продолжений: почему Вуди Харрельсон закрыл дверь в мир "Настоящего детектива"

Вуди Харрельсон поставил точку в ожиданиях фанатов "Настоящего детектива". Почему актер категорически против возвращения к роли Мартина Харта?

Читать полностью » Милли Бобби Браун подала жалобу на Дэвида Харбора из-за издевательств на съёмках сегодня в 2:54
"Очень странные дела" стали ещё страннее: кто довёл Милли Бобби Браун до жалобы

Съёмки последнего сезона "Очень странных дел" оказались под тенью громкого конфликта между главными актёрами. Что произошло на площадке и чем это обернётся для сериала?

Читать полностью » Netflix снимет современную адаптацию сегодня в 1:58
Святотатство или гениальность: Netflix перепишет "Великого Гэтсби" так, что прошлое не узнает себя

Netflix готовит современную версию "Великого Гэтсби" — действие перенесено в Сан-Франциско, а за камерой стоит обладатель "Оскара" Стивен Гейган.

Читать полностью » Энтони Хопкинс продаёт поместье в Лос-Анджелесе за 5,1 миллиона фунтов стерлингов сегодня в 0:47
Миллиард рублей — в огонь: почему Энтони Хопкинс продаёт руины вместо восстановления роскошного дома

Энтони Хопкинс продает сгоревшее калифорнийское поместье. Почему актёр снова столкнулся с огнём и что станет с домом, пережившим стихию.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Стебли брокколи можно использовать как натуральное удобрение для обогащения почвы
Наука
Зима вызывает сезонное аффективное расстройство из-за дефицита света и витамина D — Кэти Уайз
Питомцы
Эксперты: кошки выбирают желе из корма из-за проблем с зубами или текстуры пищи
Дом
Специалист заявил, что нельзя перегружать стиральную машину и закрывать дверцу после стирки
Спорт и фитнес
Поза собаки мордой вниз укрепляет корпус и ноги — объяснила инструктор Эшли Ридо
Авто и мото
Toyota: компания представила новые гибридные решения для электрификации автомобилей
Садоводство
Крапива содержит витамины и микроэлементы, поддерживающие иммунитет и обмен веществ – Марина Соловьёва
Красота и здоровье
Алексей Решетун: даже малые дозы алкоголя вызывают разрушение нейронов мозга
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet