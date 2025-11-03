Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:27

Школы Африки переходят на русский: как уральский университет расширяет границы образования

Российские педагоги из Челябинска приняли участие в форуме в Африке

Преподаватели Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) приняли участие в международном форуме "Хочу узнать мир", который прошёл в Сенегале на базе Дакарского университета. Целью встречи стало продвижение возможностей российского образования в Африке и развитие интереса к русскому языку и культуре. Об этом сообщили на сайте университета.

Россия и Африка: образование как мост дружбы

"На мероприятии челябинские преподаватели представили Челябинскую область и вузы региона. От африканской стороны выступили президент Ассоциации преподавателей русского языка Сенегала Амаде Сега Диоп и президент Русского клуба Дакарского университета Анту Туре", — говорится в сообщении.

Форум стал важной площадкой для укрепления гуманитарных связей между Россией и странами Африки. Участники обсудили перспективы совместных образовательных проектов и обмена студентами, а также развитие программ по обучению русскому языку.

Новые образовательные программы и планы расширения

С 3 ноября в лицеях Сенегала стартовала реализация четырёх образовательных программ по русскому языку. Это часть масштабного проекта ЮУрГГПУ по развитию сотрудничества с африканскими странами. Уже два года университет налаживает контакты с учебными заведениями Сенегала, Мали и Буркина-Фасо, а в ближайших планах — сотрудничество с Эритреей.

Педагоги рассказали о работе Центров открытого образования и проекте "Российский учитель за рубежом", который направлен на поддержку преподавателей и популяризацию русского языка в странах Африки.

Фотовыставка и открытие нового центра

В рамках форума в челябинском педуниверситете открылась фотовыставка "Страницы дружбы: Россия и Африка в фотографиях", рассказывающая о культурном обмене и совместных инициативах.

Кроме того, уже 5 ноября запланировано открытие Центра образования на русском языке ЮУрГГПУ в городе Уагадугу (Буркина-Фасо), где будут проходить курсы русского языка и мероприятия по знакомству с российской культурой.

