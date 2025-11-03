Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Волков Опубликована вчера в 23:27

Консул расставил точки над i: россиян не отслеживают — ни в ОАЭ, ни в соцсетях

Максим Владимиров: консульство России в ОАЭ не следит за своими гражданами

Российские власти не ведут наблюдение за гражданами, переехавшими в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом заявил генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров в интервью газете "Комсомольская правда", опровергнув слухи, появившиеся в западных СМИ.

"Если бы мы следили, например, хотя бы за всем сказанным в соцсетях, то принимали бы одного человека в день. Мы ни за кем не следим", — подчеркнул представитель Генконсульства.

Консульство — не спецслужба

По словам дипломата, информация о якобы ведущемся мониторинге соотечественников за рубежом не имеет под собой оснований. Работа консульства направлена на помощь россиянам, а не на контроль за их действиями или личной жизнью.

Максим Владимиров отметил, что подобные утверждения появляются регулярно, особенно в западных изданиях, которые "пытаются создать образ России как государства, наблюдающего за своими гражданами даже за границей". На деле, подчеркнул он, основная миссия консульства — защита прав и интересов россиян, проживающих или временно находящихся за рубежом.

Консульская поддержка для всех россиян

Генконсул напомнил, что все граждане РФ, независимо от их статуса, имеют право на получение консульской помощи — будь то туристы, трудовые мигранты, релоканты, а также лица, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

"Даже осуждённые или находящиеся в международном розыске россияне имеют право на консульскую поддержку", — добавил Владимиров.

Это включает в себя:

  • оформление документов, связанных с утратой паспорта;

  • помощь при задержаниях или авариях;

  • информирование родственников;

  • содействие при возвращении в Россию;

  • консультации по вопросам миграции и легализации пребывания.

Россияне в ОАЭ: новый этап миграции

За последние годы Объединённые Арабские Эмираты стали одним из ключевых направлений для россиян, решивших временно или постоянно сменить место жительства. Дубай и Абу-Даби привлекают высоким уровнем жизни, безопасностью, развитой инфраструктурой и возможностями для бизнеса.

По оценкам экспертов, число россиян, проживающих в ОАЭ, превышает 100 тысяч человек, включая предпринимателей, IT-специалистов и фрилансеров. Многие из них обращаются в консульство не только по вопросам документов, но и для участия в культурных мероприятиях и общественных инициативах.

Зачем распространяются мифы о "наблюдении"

Дипломаты связывают появление таких сообщений с политической риторикой западных СМИ, где нередко публикуются материалы, направленные на формирование негативного образа российских ведомств.

На самом деле, как подчеркнул Владимиров, консульства работают по международным стандартам и находятся под контролем МИД РФ, действуя строго в рамках Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

"Наша задача — помогать, а не следить. Мы не полиция и не разведка", — отметил он.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: верить слухам о тотальном наблюдении со стороны российских дипмиссий.
    Последствие: недоверие к консульским службам и отказ от получения реальной помощи.
    Альтернатива: обращаться в консульство напрямую при любых проблемах за рубежом.

  • Ошибка: избегать регистрации в консульстве при длительном проживании в ОАЭ.
    Последствие: сложность в получении документов и консульской поддержки.
    Альтернатива: встать на учёт онлайн через "Госуслуги" или лично в Генконсульстве.

  • Ошибка: обращаться за помощью в неофициальные посреднические службы.
    Последствие: риск мошенничества.
    Альтернатива: использовать только официальные дипломатические каналы.

Почему доверие к дипмиссиям важно

Эксперты отмечают, что консульства остаются единственным официальным каналом связи государства с гражданами за рубежом. В кризисных ситуациях — от утери документов до стихийных бедствий — именно они обеспечивают безопасность россиян, организуют эвакуацию и консультируют по правовым вопросам.

Особенно востребована консульская помощь в странах с крупными российскими диаспорами, таких как ОАЭ, Турция, Таиланд и Казахстан. Здесь создаются культурные центры и общества соотечественников, которые поддерживаются МИД РФ.

Плюсы и минусы открытой политики консульств

Плюсы Минусы
Повышение доверия граждан к дипломатическим миссиям Возможные спекуляции в СМИ
Прозрачность работы дипведомств Рост числа обращений, перегружающих систему
Улучшение имиджа России за рубежом Необходимость дополнительного финансирования
Укрепление связей с диаспорами Риски утечки данных при онлайн-заявках

Интересные факты

  1. Генконсульство РФ в Дубае входит в число самых загруженных российских дипмиссий за рубежом.

  2. В 2024 году оно обработало более 30 тысяч обращений граждан.

  3. В ОАЭ регулярно проходят Дни русской культуры и форумы делового сотрудничества, организуемые при поддержке консульства.

Исторический контекст

Роль российских дипломатических представительств традиционно выходит за рамки формальных функций. С начала 1990-х годов, когда поток эмиграции стал массовым, консульства выполняют важную социальную миссию — поддержку соотечественников за рубежом.
Сегодня эта функция усиливается благодаря цифровым сервисам, упрощающим оформление документов и коммуникацию с гражданами.

