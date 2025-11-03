Консул расставил точки над i: россиян не отслеживают — ни в ОАЭ, ни в соцсетях
Российские власти не ведут наблюдение за гражданами, переехавшими в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом заявил генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров в интервью газете "Комсомольская правда", опровергнув слухи, появившиеся в западных СМИ.
"Если бы мы следили, например, хотя бы за всем сказанным в соцсетях, то принимали бы одного человека в день. Мы ни за кем не следим", — подчеркнул представитель Генконсульства.
Консульство — не спецслужба
По словам дипломата, информация о якобы ведущемся мониторинге соотечественников за рубежом не имеет под собой оснований. Работа консульства направлена на помощь россиянам, а не на контроль за их действиями или личной жизнью.
Максим Владимиров отметил, что подобные утверждения появляются регулярно, особенно в западных изданиях, которые "пытаются создать образ России как государства, наблюдающего за своими гражданами даже за границей". На деле, подчеркнул он, основная миссия консульства — защита прав и интересов россиян, проживающих или временно находящихся за рубежом.
Консульская поддержка для всех россиян
Генконсул напомнил, что все граждане РФ, независимо от их статуса, имеют право на получение консульской помощи — будь то туристы, трудовые мигранты, релоканты, а также лица, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
"Даже осуждённые или находящиеся в международном розыске россияне имеют право на консульскую поддержку", — добавил Владимиров.
Это включает в себя:
-
оформление документов, связанных с утратой паспорта;
-
помощь при задержаниях или авариях;
-
информирование родственников;
-
содействие при возвращении в Россию;
-
консультации по вопросам миграции и легализации пребывания.
Россияне в ОАЭ: новый этап миграции
За последние годы Объединённые Арабские Эмираты стали одним из ключевых направлений для россиян, решивших временно или постоянно сменить место жительства. Дубай и Абу-Даби привлекают высоким уровнем жизни, безопасностью, развитой инфраструктурой и возможностями для бизнеса.
По оценкам экспертов, число россиян, проживающих в ОАЭ, превышает 100 тысяч человек, включая предпринимателей, IT-специалистов и фрилансеров. Многие из них обращаются в консульство не только по вопросам документов, но и для участия в культурных мероприятиях и общественных инициативах.
Зачем распространяются мифы о "наблюдении"
Дипломаты связывают появление таких сообщений с политической риторикой западных СМИ, где нередко публикуются материалы, направленные на формирование негативного образа российских ведомств.
На самом деле, как подчеркнул Владимиров, консульства работают по международным стандартам и находятся под контролем МИД РФ, действуя строго в рамках Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
"Наша задача — помогать, а не следить. Мы не полиция и не разведка", — отметил он.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: верить слухам о тотальном наблюдении со стороны российских дипмиссий.
Последствие: недоверие к консульским службам и отказ от получения реальной помощи.
Альтернатива: обращаться в консульство напрямую при любых проблемах за рубежом.
-
Ошибка: избегать регистрации в консульстве при длительном проживании в ОАЭ.
Последствие: сложность в получении документов и консульской поддержки.
Альтернатива: встать на учёт онлайн через "Госуслуги" или лично в Генконсульстве.
-
Ошибка: обращаться за помощью в неофициальные посреднические службы.
Последствие: риск мошенничества.
Альтернатива: использовать только официальные дипломатические каналы.
Почему доверие к дипмиссиям важно
Эксперты отмечают, что консульства остаются единственным официальным каналом связи государства с гражданами за рубежом. В кризисных ситуациях — от утери документов до стихийных бедствий — именно они обеспечивают безопасность россиян, организуют эвакуацию и консультируют по правовым вопросам.
Особенно востребована консульская помощь в странах с крупными российскими диаспорами, таких как ОАЭ, Турция, Таиланд и Казахстан. Здесь создаются культурные центры и общества соотечественников, которые поддерживаются МИД РФ.
Плюсы и минусы открытой политики консульств
|Плюсы
|Минусы
|Повышение доверия граждан к дипломатическим миссиям
|Возможные спекуляции в СМИ
|Прозрачность работы дипведомств
|Рост числа обращений, перегружающих систему
|Улучшение имиджа России за рубежом
|Необходимость дополнительного финансирования
|Укрепление связей с диаспорами
|Риски утечки данных при онлайн-заявках
Интересные факты
-
Генконсульство РФ в Дубае входит в число самых загруженных российских дипмиссий за рубежом.
-
В 2024 году оно обработало более 30 тысяч обращений граждан.
-
В ОАЭ регулярно проходят Дни русской культуры и форумы делового сотрудничества, организуемые при поддержке консульства.
Исторический контекст
Роль российских дипломатических представительств традиционно выходит за рамки формальных функций. С начала 1990-х годов, когда поток эмиграции стал массовым, консульства выполняют важную социальную миссию — поддержку соотечественников за рубежом.
Сегодня эта функция усиливается благодаря цифровым сервисам, упрощающим оформление документов и коммуникацию с гражданами.
