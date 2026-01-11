Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шуя, улица Свердлова
Шуя, улица Свердлова
© commons.wikimedia.org by Константин Лосевский is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 2:54

Не Суздаль и не Москва: где в России неожиданно нашли настоящее Рождество

В Шуе во время фестиваля курсирует ретро-поезд с паровозом — гиды

Еще недавно Шуя оставалась в стороне от туристических маршрутов и ассоциировалась прежде всего с промышленным прошлым. Сегодня этот небольшой город Ивановской области каждую зиму принимает сотни тысяч гостей со всей страны. Причина — фестиваль "Русское Рождество", который за несколько лет превратился в культурный феномен федерального масштаба. Об этом рассказал дзен-канал "Елена Поморцева. Путешествую по России".

Рождество начинается с вокзала

Первое впечатление от Шуи формируется уже на железнодорожном перроне. Вокзал конца XIX века, восстановленный в неорусском стиле, стал настоящей визитной карточкой города. Кованые павильоны, старинные часы и сигнальные колокола создают ощущение путешествия во времени. Масштабная реконструкция завершилась в 2020 году, и именно тогда здесь впервые прошёл фестиваль "Русское Рождество".

В дни праздника из Иванова в Шую приходит ретро-поезд с паровозом. Он курсирует ежедневно с конца декабря до середины января, превращая станцию в популярную точку притяжения для зрителей и фотографов. Вокзал в это время становится арт-пространством: в холле устанавливают ситцевую ёлку с игрушками по мотивам тканей старинной шуйской мануфактуры, работают выставки и фотозоны с рождественскими сюжетами.

Центр города как пространство памяти

Ключевая площадка фестиваля расположена на площади Ленина. Здесь ежегодно появляется арт-объект в виде уменьшенной копии старинного храма, уничтоженного в 1930-е годы. Эта инсталляция возвращает в город утраченную архитектурную доминанту и задаёт тон всему празднику, который строится не на декорациях, а на осмыслении истории.
Подобный подход всё чаще используют малые города России, стремящиеся сохранить самобытность и не превратиться в туристический аттракцион, как это произошло с Суздалем. В Шуе историческая память становится частью живого городского пространства, а не музейной экспозицией.

Парк, свет и живое искусство

Городской парк Шуи в дни фестиваля меняется до неузнаваемости. Пространство, заложенное ещё в конце XIX века, наполняется световыми инсталляциями и мультимедийными эффектами. Главный арт-объект — композиция "Рождественское чудо", созданная совместно палехскими иконописцами и художниками цифрового искусства.
Такое соединение традиционной иконописной школы с современными технологиями подчёркивает общий тренд на переосмысление культурного наследия. Подобный диалог прошлого и настоящего характерен и для других православных центров, где монастыри России становятся точками притяжения не только для паломников, но и для светских путешественников.

Духовный центр праздника

Особое место в программе фестиваля занимает Воскресенский собор. В рождественскую ночь здесь проходит богослужение, которое собирает тысячи верующих. Храм открыт для гостей на протяжении всего фестиваля, и многие заходят сюда не только ради службы, но и чтобы почувствовать атмосферу тишины и внутреннего покоя.

Колокольня собора — самое высокое здание города — также включена в праздничную жизнь. С неё открываются панорамные виды на Шую, а в отдельные дни здесь проходит фестиваль колокольного звона с участием звонарей из разных регионов страны.

Фестиваль "Русское Рождество" сделал Шую редким примером того, как культурная инициатива может изменить судьбу города. Доступность, внимание к историческому контексту и отказ от показной коммерции позволили привлечь людей разного возраста и достатка. Именно это сочетание и превратило небольшой провинциальный город в одну из самых заметных зимних точек на туристической карте центральной России.

