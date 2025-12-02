Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 17:53

От Lada до Aurus и Belgee: Россия создаёт парк машин, способный удивить весь мир

Российские автозаводы выпускают около 50 моделей легковых автомобилей более 20 брендов — "Автостат"

Российский автопром продолжает расширять модельный ряд, демонстрируя разнообразие локальной сборки и брендов. На всех российских автозаводах сегодня выпускают около 50 моделей легковых автомобилей, охватывая как привычные марки, так и новые игроки, сообщает "Автостат".

Ассортимент брендов

По информации Минпромторга, на российских предприятиях производятся автомобили более 20 брендов, включая Lada, УАЗ, Москвич, Solaris, Evolute, Aurus, Sollers, Xcite, Haval, Chery, Tenet, Jaecoo, Omoda, Exeed, Jetour, Voyah, Kaiyi, SWM, BAIC, АмберАвто, Eonix, Changan, JAC, VGV и Soueast. В ряде случаев речь идет о малых сериях или тестовых выпусках. Так, небольшая партия автомобилей BMW была собрана на "Автоторе" из импортных комплектов, подтверждая возможности локальной сборки премиальных моделей.

Кроме того, на российский рынок продолжают поступать автомобили, собранные в Беларуси под брендом Belgee. Этот вариант расширяет выбор моделей для покупателей и позволяет сохранять присутствие международных марок, несмотря на сложившуюся ситуацию с импортом.

Новые проекты и перспективы

Сейчас в России готовятся к запуску несколько новых проектов. В частности, в стадии подготовки находится производство электромобиля Атом, что отражает интерес отрасли к электрической мобильности. Обсуждаются планы по локализации моделей Hongqi, а также возможное возрождение марки Волга, что демонстрирует стремление отечественного автопрома сочетать инновации с сохранением исторических брендов.

Эксперты отмечают, что расширение модельного ряда сопровождается активным поиском новых ниш и адаптацией под российский рынок. Это включает в себя и локализацию популярных иностранных моделей, и создание полностью новых брендов, что позволяет поддерживать разнообразие предложения и укреплять позиции отечественных производителей.

Текущая ситуация на заводах

Сергей Целиков, глава "Автостата", подтвердил данные Минпромторга, отмечая, что информация о 50 моделях и более 20 брендах основана на открытых источниках и данных самих производителей.

