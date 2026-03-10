Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка выбирает автомобиль
Девушка выбирает автомобиль
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 9:46

После шторма: как российский авторынок восстанавливается на фоне падения продаж автомобилей

В сыром воздухе московского марта, где пар от кофе смешивается с запахом мокрого асфальта у входа в конференц-зал, российский авторынок предстает как выживший после бури боец. Прошлый год, 2025-й, унес 19 процентов продаж новых машин — с 1,8 миллиона до 1,5. Импорт рухнул на 59 процентов, оставив 1,02 миллиона единиц. Форум "ForAuto — 2026", собравший 800 участников, разложил по полочкам эту драму: от макроэкономики до дилерских хитростей.

Проблема глубже цифр: рынок комтранса потерял 54 процента в тяжелых грузовиках, лизинг легковушек — 45 процентов. Но ликвидность спасает — модели вроде LADA Largus держат цену на 111 процентов через три года. Как стратег, смотрю на авто не только как на транспорт, но и как на инвестицию: покупай с расчетом на перепродажу, проверяй слабые узлы заранее.

"Рынок 2025-го показал, что надежность — ключ к выживанию. Падение продаж бьет по всем, но модели с низкой потерей стоимости, как LADA Niva Travel на 92,8 процента, дают шанс на прибыль при перепродаже. Импортозависимость делает технику уязвимой в кризисах."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Как рынок пережил 2025-й: ключевые цифры

Исполнительный директор "АВТОСТАТ" Сергей Удалов на форуме подвел итоги: 1,5 миллиона новых машин продано, минус 19 процентов к 2024-му. Импорт сократился вдвое. Ликвидность на вторичке — спасательный круг: LADA Largus в классе B держит 111 процентов цены через три года, Changan CS55 Plus в SUV C — 81,6. Как перекуп, советую: берите такие, где остаточная стоимость выше 80 процентов, чтобы не потерять на перепродаже.

Премия "Residual value" выделила лидеров: УАЗ "Патриот" в SUV D — 83,5, GAC GS8 в E — 85,6. Гибриды вроде Lixiang L7 показывают стабильность. Технически это значит надежные двигатели и кузовы без коррозии — проверяйте по VIN перед покупкой, особенно китайскую сборку.

Экономический фон и прогнозы

Директор ЦБ Александр Морозов отметил: инфляция с 8,7 до 5,6 процента, ВВП вырос на 1 процент. В 2026-м — 0,5-1 процент роста, ставка с 19 до 14 процентов. Юрий Тулинов из Т-Банка видит слабость спроса, но улучшение к 2027-му. Для драйвера это значит: дальние поездки выгодны на моделях с большим баком, где расход не убивает бюджет.

Рынок масел сжимается: подделки рушат поршни за месяц, как в ловушке для экономных. Новые маркировки по российским стандартам помогут. Меняйтесь на низковязкие 0W-20 — они экономят топливо на трассе.

"Экономика давит на рынок, но фокус на безопасности и аудите спасает. Проверяйте трансмиссии и электронику — слабые места импорта. В 2026-м ликвидные модели вроде Niva дадут преимущество."

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Автозаводы и дилеры: ожидания

АВТОВАЗ пережил трудное полугодие, "Москвич" показал M70/M90. Hongqi вошел в топ-20 с 10 тысячами продаж. Дилеры оптимизируют: ежемесячное планирование, сокращение затрат. Ирония: переизбыток машин провоцирует ценовые войны — ловите скидки на ликвидные б/у.

Комтранс, шины и лизинг

Комтранс: грузовики минус 54, LCV минус 22. Шины сократились на 17 процентов — парк стареет, люди откладывают. Лизинг легковушек — минус 45 процентов, 985 миллиардов рублей в обороте. Совет механика: меняйте масло чаще, особенно в жару, где гаджеты перегреваются.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Падает ли рынок в 2026-м? Прогноз — стагнация LCV, рост среднетоннажников на 10-20%.
  • Какие авто ликвидны? LADA Largus (111%), Niva Travel (92,8%).
  • Что с лизингом? Минус 45% для легковушек, фокус на юрлицах.
  • Риски масел? Подделки и новые стандарты — проверяйте маркировку.
Проверено экспертом: технический аудит, безопасность, надежность Иван Рогов, Дмитрий Сафронов

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

