Авторынок оживёт к весне, но радость будет недолгой: цены на автомобили ещё удивят

Начало 2026 года оказалось непростым для российского авторынка, однако участники отрасли не спешат делать резкие выводы. Дилеры и аналитики считают, что к весне ситуация может измениться, а покупательская активность — постепенно восстановиться. При этом оживление рынка почти наверняка будет сопровождаться ростом цен. Об этом сообщает Autonews.ru.

Продажи в начале года

Январь традиционно считается слабым месяцем для автоторговли, но в этом году спад оказался заметнее обычного. По данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, с конца декабря по середину января в России было продано чуть более 31 тысячи новых легковых автомобилей. Вторая праздничная неделя стала антирекордной — столь низких недельных показателей рынок не демонстрировал в течение прошлого года.

Несмотря на это, дилеры рассчитывают на стабилизацию спроса. Руководитель центрального дивизиона Москва-Запад ГК "Интерлизинг" Антон Новохатский прогнозирует продажи в первом квартале 2026 года на уровне 80-90 тысяч автомобилей в месяц.

Эксперт связывает ситуацию с ранее реализованным ажиотажным спросом на фоне ожиданий роста утилизационного сбора.

Весна и влияние ключевой ставки

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает возможным оживление рынка к весне. По его словам, ключевым фактором может стать снижение ключевой ставки, которое сделает автокредиты и лизинг доступнее.

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский добавляет, что весеннее оживление будет носить сезонный характер. На фоне этого дилеры уже фиксируют изменения в ценовой политике, о чём ранее сообщалось в материале про рост цен на новые авто.

Рост цен и складские запасы

Опрошенные дилеры сходятся во мнении, что автомобили продолжат дорожать. Антон Новохатский указывает на влияние повышения утилизационного сбора, роста ставки НДС до 22%, удорожания логистики и валютных колебаний. Эти факторы напрямую отражаются на конечной стоимости автомобилей и подтверждают прогнозы о росте цен на автомобили в 2026 году.

Андрей Терлюкевич отмечает, что с 1 января 2026 года цены уже выросли на 1,5-2,5% практически по всем маркам.

Что касается предложения, дефицита до весны участники рынка не ожидают. Производство отечественных автомобилей постепенно восстанавливается, а складские запасы в целом соответствуют текущему спросу, хотя по наиболее популярным моделям уже ощущается нехватка.

В итоге весна может принести умеренное оживление авторынка, однако покупателям стоит учитывать рост цен и более осторожно подходить к планированию покупки автомобиля.