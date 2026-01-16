Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодая женщина выбирает машину в автосалоне
Молодая женщина выбирает машину в автосалоне
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:37

Авторынок оживёт к весне, но радость будет недолгой: цены на автомобили ещё удивят

Российский авторынок начнет оживление к марту 2026 года — автодилеры

Начало 2026 года оказалось непростым для российского авторынка, однако участники отрасли не спешат делать резкие выводы. Дилеры и аналитики считают, что к весне ситуация может измениться, а покупательская активность — постепенно восстановиться. При этом оживление рынка почти наверняка будет сопровождаться ростом цен. Об этом сообщает Autonews.ru.

Продажи в начале года

Январь традиционно считается слабым месяцем для автоторговли, но в этом году спад оказался заметнее обычного. По данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, с конца декабря по середину января в России было продано чуть более 31 тысячи новых легковых автомобилей. Вторая праздничная неделя стала антирекордной — столь низких недельных показателей рынок не демонстрировал в течение прошлого года.

Несмотря на это, дилеры рассчитывают на стабилизацию спроса. Руководитель центрального дивизиона Москва-Запад ГК "Интерлизинг" Антон Новохатский прогнозирует продажи в первом квартале 2026 года на уровне 80-90 тысяч автомобилей в месяц.

"Восстановление авторынка даже до показателей I квартала 2025 года, тем более — результата 2024 года к марту текущего года маловероятно", — считает руководитель центрального дивизиона Москва-Запад ГК "Интерлизинг" Антон Новохатский.

Эксперт связывает ситуацию с ранее реализованным ажиотажным спросом на фоне ожиданий роста утилизационного сбора.

Весна и влияние ключевой ставки

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает возможным оживление рынка к весне. По его словам, ключевым фактором может стать снижение ключевой ставки, которое сделает автокредиты и лизинг доступнее.

"Основным драйвером может стать снижение ключевой ставки, которое позволит сделать финансирование покупки автомобилей более доступным", — заявил генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский добавляет, что весеннее оживление будет носить сезонный характер. На фоне этого дилеры уже фиксируют изменения в ценовой политике, о чём ранее сообщалось в материале про рост цен на новые авто.

Рост цен и складские запасы

Опрошенные дилеры сходятся во мнении, что автомобили продолжат дорожать. Антон Новохатский указывает на влияние повышения утилизационного сбора, роста ставки НДС до 22%, удорожания логистики и валютных колебаний. Эти факторы напрямую отражаются на конечной стоимости автомобилей и подтверждают прогнозы о росте цен на автомобили в 2026 году.

Андрей Терлюкевич отмечает, что с 1 января 2026 года цены уже выросли на 1,5-2,5% практически по всем маркам.

"Скорее всего, к марту автомобили подорожают еще на несколько процентов", — отметил генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Что касается предложения, дефицита до весны участники рынка не ожидают. Производство отечественных автомобилей постепенно восстанавливается, а складские запасы в целом соответствуют текущему спросу, хотя по наиболее популярным моделям уже ощущается нехватка.

В итоге весна может принести умеренное оживление авторынка, однако покупателям стоит учитывать рост цен и более осторожно подходить к планированию покупки автомобиля.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

