Собрали в России — купили без раздумий: новый тренд на авторынке

В октябре 2025 года российский авторынок продемонстрировал важный сдвиг в сторону отечественного производства. По данным Минпромторга со ссылкой на аналитическую компанию ППК, продажи автомобилей, произведённых в России, выросли на 9%, тогда как реализация импортных машин снизилась почти на 23%. Эти цифры отражают устойчивое восстановление национального автопрома и снижение зависимости от зарубежных поставок.
"В октябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 100,7 тысячи штук, что на 9% больше, чем в октябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 82,7 тысячи импортных автомобилей — на 22,8% меньше, чем за октябрь 2024 года", — сообщили в Минпромторге РФ.
Импорт сокращается, локальное производство растёт
По итогам десяти месяцев 2025 года доля российских машин на рынке достигла 55%, что на 11 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Это означает, что каждая вторая новая машина, купленная в стране, теперь собрана внутри России. Восстановление отечественного автопрома идёт быстрее, чем ожидали аналитики.
Основные причины укрепления локального производства — активная поддержка со стороны государства, программы льготного кредитования, возобновление сборочных линий и развитие кооперации с дружественными странами. Кроме того, ряд иностранных брендов локализовали сборку на российских площадках, что также повлияло на статистику.
Как меняется структура рынка
Если в 2024 году рынок оставался зависимым от импорта, то в 2025-м ситуация кардинально изменилась. Увеличение доли российских автомобилей стало следствием сразу нескольких факторов:
• запуск новых производственных линий на заводах в Тольятти, Калининграде и Нижнем Новгороде;
• постепенное замещение импортных комплектующих отечественными аналогами;
• появление новых моделей российских и китайских брендов, собранных в РФ;
• стабилизация поставок компонентов из стран-партнёров.
Таким образом, структура продаж смещается в пользу отечественного сегмента, что помогает удерживать цены на более доступном уровне.
Таблица "Сравнение" — российские и импортные авто
|Категория
|Октябрь 2024
|Октябрь 2025
|Изменение
|Российские автомобили
|92,4 тыс.
|100,7 тыс.
|+9%
|Импортные автомобили
|107,1 тыс.
|82,7 тыс.
|-22,8%
|Доля отечественных машин
|44%
|55%
|+11 п. п.
Советы покупателям
Обратите внимание на локально собранные модели. Они дешевле в обслуживании и быстрее доступны у дилеров.
Проверяйте происхождение авто. Даже если бренд иностранный, сборка может быть российской — это влияет на гарантию и стоимость.
Используйте госпрограммы. Льготное кредитование и субсидии на отечественные автомобили делают покупку выгоднее.
Следите за акциями. Производители, работающие внутри страны, часто предлагают сезонные скидки.
Оцените сервисную инфраструктуру. Для локальных моделей запасные части и обслуживание проще и дешевле.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: покупка импортного авто без учёта возможных задержек поставки.
Последствие: долгие сроки ожидания, рост стоимости.
Альтернатива: выбрать российский или локализованный бренд.
Ошибка: игнорирование программ господдержки.
Последствие: переплата за кредит и страховку.
Альтернатива: оформить автокредит с господдержкой, если модель входит в перечень.
Ошибка: недооценка сервисных расходов.
Последствие: высокая стоимость запчастей и ремонта.
Альтернатива: выбирать модели с развитой дилерской сетью в России.
А что если импорт продолжит падать
Если тенденция сохранится, в 2026 году доля российских автомобилей может превысить 60%. Это приведёт к укреплению национальных брендов, росту занятости в промышленности и развитию смежных отраслей — от поставщиков компонентов до логистики. Однако эксперты предупреждают: важно не допустить перегрева рынка и сохранить конкурентную среду, чтобы качество машин не снижалось.
Плюсы и минусы текущих изменений
|Плюсы
|Минусы
|Рост производства внутри страны
|Сокращение выбора импортных моделей
|Развитие локальных поставщиков
|Возможный рост цен на комплектующие
|Укрепление экономики и занятости
|Зависимость от ограниченного числа партнёров
FAQ
Почему выросла доля российских автомобилей?
Из-за восстановления производственных мощностей, программ поддержки и сокращения импорта.
Какие марки считаются российскими?
Lada, УАЗ, Москвич, а также бренды, локализовавшие сборку в РФ — Haval, Geely, Chery.
Стоит ли ждать возвращения европейских марок?
В обозримом будущем маловероятно, так как рынок уже перераспределился между российскими и азиатскими компаниями.
Мифы и правда
Миф: отечественные автомобили теряют качество.
Правда: новые модели проходят адаптацию и испытания, качество постепенно растёт.
Миф: импорт полностью исчезнет.
Правда: часть машин всё ещё ввозится, но доля их снижается.
Миф: российские автомобили сильно отстают по технологиям.
Правда: в 2025 году многие модели получили современные мультимедийные системы и электронные ассистенты.
3 интересных факта
• Доля отечественных авто впервые превысила 55% с 2016 года.
• Российские бренды заняли лидирующие позиции в сегменте SUV и седанов.
• Производство электромобилей в стране выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
Исторический контекст
С 2022 года российская автомобильная отрасль переживает глубокую перестройку. После ухода ряда иностранных производителей начался активный процесс импортозамещения. Государство ввело льготные кредиты, стимулировало локализацию и помогло вернуть в строй простаивающие заводы. Итоги октября 2025 года показывают, что стратегия начинает приносить плоды: рынок стабилизируется, а отечественные машины становятся реальной альтернативой зарубежным.
