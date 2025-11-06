Собрали в России — купили без раздумий: новый тренд на авторынке

В октябре 2025 года российский авторынок продемонстрировал важный сдвиг в сторону отечественного производства. По данным Минпромторга со ссылкой на аналитическую компанию ППК, продажи автомобилей, произведённых в России, выросли на 9%, тогда как реализация импортных машин снизилась почти на 23%. Эти цифры отражают устойчивое восстановление национального автопрома и снижение зависимости от зарубежных поставок.

"В октябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 100,7 тысячи штук, что на 9% больше, чем в октябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 82,7 тысячи импортных автомобилей — на 22,8% меньше, чем за октябрь 2024 года", — сообщили в Минпромторге РФ.

Импорт сокращается, локальное производство растёт

По итогам десяти месяцев 2025 года доля российских машин на рынке достигла 55%, что на 11 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Это означает, что каждая вторая новая машина, купленная в стране, теперь собрана внутри России. Восстановление отечественного автопрома идёт быстрее, чем ожидали аналитики.

Основные причины укрепления локального производства — активная поддержка со стороны государства, программы льготного кредитования, возобновление сборочных линий и развитие кооперации с дружественными странами. Кроме того, ряд иностранных брендов локализовали сборку на российских площадках, что также повлияло на статистику.

Как меняется структура рынка

Если в 2024 году рынок оставался зависимым от импорта, то в 2025-м ситуация кардинально изменилась. Увеличение доли российских автомобилей стало следствием сразу нескольких факторов:

• запуск новых производственных линий на заводах в Тольятти, Калининграде и Нижнем Новгороде;

• постепенное замещение импортных комплектующих отечественными аналогами;

• появление новых моделей российских и китайских брендов, собранных в РФ;

• стабилизация поставок компонентов из стран-партнёров.

Таким образом, структура продаж смещается в пользу отечественного сегмента, что помогает удерживать цены на более доступном уровне.

Таблица "Сравнение" — российские и импортные авто

Категория Октябрь 2024 Октябрь 2025 Изменение Российские автомобили 92,4 тыс. 100,7 тыс. +9% Импортные автомобили 107,1 тыс. 82,7 тыс. -22,8% Доля отечественных машин 44% 55% +11 п. п.

Советы покупателям

Обратите внимание на локально собранные модели. Они дешевле в обслуживании и быстрее доступны у дилеров. Проверяйте происхождение авто. Даже если бренд иностранный, сборка может быть российской — это влияет на гарантию и стоимость. Используйте госпрограммы. Льготное кредитование и субсидии на отечественные автомобили делают покупку выгоднее. Следите за акциями. Производители, работающие внутри страны, часто предлагают сезонные скидки. Оцените сервисную инфраструктуру. Для локальных моделей запасные части и обслуживание проще и дешевле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка импортного авто без учёта возможных задержек поставки.

Последствие: долгие сроки ожидания, рост стоимости.

Альтернатива: выбрать российский или локализованный бренд.

Ошибка: игнорирование программ господдержки.

Последствие: переплата за кредит и страховку.

Альтернатива: оформить автокредит с господдержкой, если модель входит в перечень.

Ошибка: недооценка сервисных расходов.

Последствие: высокая стоимость запчастей и ремонта.

Альтернатива: выбирать модели с развитой дилерской сетью в России.

А что если импорт продолжит падать

Если тенденция сохранится, в 2026 году доля российских автомобилей может превысить 60%. Это приведёт к укреплению национальных брендов, росту занятости в промышленности и развитию смежных отраслей — от поставщиков компонентов до логистики. Однако эксперты предупреждают: важно не допустить перегрева рынка и сохранить конкурентную среду, чтобы качество машин не снижалось.

Плюсы и минусы текущих изменений

Плюсы Минусы Рост производства внутри страны Сокращение выбора импортных моделей Развитие локальных поставщиков Возможный рост цен на комплектующие Укрепление экономики и занятости Зависимость от ограниченного числа партнёров

FAQ

Почему выросла доля российских автомобилей?

Из-за восстановления производственных мощностей, программ поддержки и сокращения импорта.

Какие марки считаются российскими?

Lada, УАЗ, Москвич, а также бренды, локализовавшие сборку в РФ — Haval, Geely, Chery.

Стоит ли ждать возвращения европейских марок?

В обозримом будущем маловероятно, так как рынок уже перераспределился между российскими и азиатскими компаниями.

Мифы и правда

Миф: отечественные автомобили теряют качество.

Правда: новые модели проходят адаптацию и испытания, качество постепенно растёт.

Миф: импорт полностью исчезнет.

Правда: часть машин всё ещё ввозится, но доля их снижается.

Миф: российские автомобили сильно отстают по технологиям.

Правда: в 2025 году многие модели получили современные мультимедийные системы и электронные ассистенты.

3 интересных факта

• Доля отечественных авто впервые превысила 55% с 2016 года.

• Российские бренды заняли лидирующие позиции в сегменте SUV и седанов.

• Производство электромобилей в стране выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Исторический контекст

С 2022 года российская автомобильная отрасль переживает глубокую перестройку. После ухода ряда иностранных производителей начался активный процесс импортозамещения. Государство ввело льготные кредиты, стимулировало локализацию и помогло вернуть в строй простаивающие заводы. Итоги октября 2025 года показывают, что стратегия начинает приносить плоды: рынок стабилизируется, а отечественные машины становятся реальной альтернативой зарубежным.