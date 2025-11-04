LADA — новая Toyota? Как отечественные машины выигрывают гонку за доверие
Согласно последнему исследованию, опубликованному сервисом "Авито Авто", интерес россиян к отечественным автомобилям продолжает расти. Всё больше водителей рассматривают покупку машин российских брендов, предпочитая их иностранным аналогам — как по цене, так и по условиям обслуживания.
"22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство — 27% опрошенных — отдают предпочтение моделям отечественных брендов, опережая японские (26%) и китайские (22%) марки", — следует из результатов исследования сервиса.
Кто и что выбирает: структура предпочтений
Среди потенциальных покупателей автомобилей в ближайшие полгода 27% отдают предпочтение российским маркам.
На втором месте — японские бренды (26%), на третьем — китайские (22%).
Оставшиеся 25% опрошенных выбирают европейские, корейские и американские модели.
Такой расклад говорит о заметном росте доверия к отечественным производителям, которые за последние годы серьёзно модернизировали свои линейки.
Динамика спроса на отечественные машины
С начала 2025 года спрос на автомобили российских марок вырос на 6,7%. Это объясняется как улучшением технического оснащения, так и активной государственной поддержкой отрасли.
По данным "Авито Авто", в сентябре доля отечественных машин на рынке составила 30,1%, что на 2,4 процентных пункта больше, чем в августе.
Уже в первой половине октября показатель вырос ещё на 2,6 п. п., что демонстрирует устойчивую тенденцию к росту интереса.
Почему россияне выбирают отечественные марки
Главными факторами, влияющими на решение о покупке, участники опроса назвали:
-
Доступную стоимость автомобиля.
При повышении цен на иномарки отечественные модели остаются более выгодным вариантом.
-
Расходы на обслуживание и запчасти.
Российские машины проще и дешевле ремонтировать, а запчасти доступны даже в небольших городах.
-
Дизайн и комфорт.
Современные модели LADA и других брендов демонстрируют улучшенное качество сборки, интерьер и расширенный набор опций.
Кроме того, 64% респондентов заявили, что готовы приобрести автомобиль при наличии скидки или программы лояльности.
Совместные программы и акции
На фоне растущего интереса к российским брендам платформа "Авито Авто" и компания LADA запустили совместную инициативу.
"Те, кто свяжется с дилерами через объявление на сайте, получат скидку на приобретение ряда моделей новых автомобилей LADA", — сообщили представители сервиса.
По мнению экспертов, подобные программы повышают доверие к отечественному автопрому и делают покупку автомобиля более доступной для широкой аудитории.
Сравнение: предпочтения россиян по брендам
|Категория
|Доля покупателей, %
|Тенденция
|Российские
|27
|Рост
|Японские
|26
|Снижение
|Китайские
|22
|Стабильность
|Европейские, корейские, американские
|25
|Незначительное падение
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться только на бренд, игнорируя стоимость владения.
Последствие: завышенные расходы на обслуживание и ремонт.
Альтернатива: анализировать общую стоимость владения (ТСО) перед покупкой.
-
Ошибка: ждать "идеального момента" для покупки.
Последствие: рост цен на фоне инфляции и сокращения предложений.
Альтернатива: воспользоваться сезонными скидками и программами трейд-ин.
-
Ошибка: недооценивать современные российские модели.
Последствие: упущение выгодных предложений.
Альтернатива: протестировать актуальные версии LADA Vesta, Granta или Aura перед выбором.
А что если выбрать китайский автомобиль?
Многие автолюбители рассматривают китайские бренды как компромисс между ценой и технологиями. Однако российские производители сокращают этот разрыв: современные LADA, Aurus и Москвич оснащаются системами стабилизации, мультимедиа и даже элементами автопилота. При этом стоимость их обслуживания ниже, а гарантийная поддержка — шире.
Плюсы и минусы отечественных автомобилей
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена и дешёвое обслуживание
|Ограниченный выбор моделей
|Простота ремонта и наличие деталей
|Более низкий уровень шумоизоляции
|Программы скидок и господдержки
|Меньше премиальных опций
|Улучшенный дизайн и комфорт
|Более низкая остаточная стоимость при перепродаже
FAQ
Какой автомобиль выбрать: отечественный или китайский?
Если важны цена и доступность обслуживания — отечественный. Если приоритетом являются современные технологии — китайский, но с большими эксплуатационными затратами.
Стоит ли ждать зимних скидок?
Да, осень и начало зимы — традиционное время акций у дилеров. Особенно на автомобили прошлого модельного года.
Какие программы поддержки действуют сейчас?
Помимо акций LADA, продолжаются федеральные программы льготного автокредитования и трейд-ин, где скидки достигают 10-20%.
Интересные факты
-
В 2025 году Россия впервые обогнала Китай по темпам роста продаж автомобилей отечественных марок на внутреннем рынке.
-
Самыми востребованными моделями остаются LADA Granta и Vesta — они занимают более 35% рынка.
-
Почти половина покупателей (46%) выбирают машины стоимостью до 1,5 млн рублей.
Исторический контекст
После ухода большинства западных брендов в 2022 году российский автопром пережил масштабную трансформацию. В 2023–2025 годах отрасль восстановила объёмы производства, локализовала ключевые узлы и вышла на новый уровень качества. Сегодня отечественные автомобили вновь становятся символом стабильности и практичности.
