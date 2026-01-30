Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
То, что росло четверть века, вдруг остановилось: легковые автомобили нарушили главный тренд

Российский автопарк впервые за десятилетия показал отрицательную динамику, что стало неожиданным сигналом для рынка. Официальная статистика МВД зафиксировала сокращение числа легковых автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД. До этого подобные изменения не наблюдались на протяжении четверти века. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Легковые автомобили: переломный момент

Согласно опубликованным данным, в России на учёте числятся 52,8 млн легковых автомобилей. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 0,18%, что эквивалентно примерно 100 тысячам машин. Этот показатель стал первым снижением с начала 2000-х годов, когда автопарк страны стабильно увеличивался даже в периоды экономических спадов.

Эксперты отмечают, что сокращение связано не только с падением продаж новых автомобилей, но и с активным выбытием старых машин. Владельцы всё чаще снимают их с учёта из-за роста затрат на обслуживание и ремонт, что особенно заметно на фоне подорожания запчастей и сервиса. Эти процессы напрямую отражаются на общем объёме автопарка и меняют его структуру.

Продажи и обновление автопарка

На ситуацию заметно повлияло снижение продаж новых легковых автомобилей. По итогам 2025 года в России было реализовано 1,326 млн новых машин, что на 16% меньше, чем годом ранее. Это означает, что обновление автопарка идёт медленнее, чем естественное выбытие автомобилей, особенно в сегменте возрастных моделей.

Дополнительным фактором остаётся перераспределение спроса в сторону вторичного рынка. Интерес к подержанным автомобилям сохраняется, однако цены на них растут, а доступность снижается, что уже подробно обсуждалось в материале про рынок подержанных автомобилей. В результате часть потенциальных покупателей откладывает покупку, продолжая эксплуатировать имеющийся транспорт.

Рост грузового транспорта

На фоне сокращения числа легковых машин динамика в сегменте грузового транспорта выглядит противоположной. По состоянию на 1 января 2026 года в России зарегистрировано 8,06 млн грузовых автомобилей, что на 15,91% больше, чем годом ранее. Такой рост может быть связан с перерегистрацией техники в новых регионах, что существенно повлияло на статистику.

По данным Минпромторга, в 2025 году в стране было продано 164 706 новых лёгких коммерческих и грузовых автомобилей. Это подтверждает, что бизнес и логистические компании продолжают обновлять парки, несмотря на общую осторожность на рынке. При этом увеличение затрат на содержание транспорта, о которых ранее говорилось в анализе расходов на владение автомобилем, заставляет компании более взвешенно подходить к таким решениям.

В целом опубликованные данные показывают, что российский авторынок вступил в фазу перестройки. Легковой сегмент столкнулся с первым за многие годы сокращением, тогда как коммерческий транспорт продолжает расти и адаптироваться к новым условиям. Эти изменения формируют новую картину автопарка и задают направление его дальнейшего развития.

Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

