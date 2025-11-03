Лучшие в Европе — и это не Испания: почему весь женский баскетбол теперь смотрит на Екатеринбург

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил успехи уральских спортсменок из БК УГМК, назвав их лучшими в Европе. В интервью ТАСС он отметил, что регион стал одним из центров развития баскетбола в России.

Екатеринбург — столица женского баскетбола

"Мне очень нравится то, что происходит в Свердловской области: здесь очень много баскетбола, а женский баскетбол — сильнейший в Европе. Очень серьезно подтянулся мужской клуб "Уралмаш"", — подчеркнул Кириленко.

По его словам, в регионе активно развивается не только классический баскетбол, но и формат 3х3. Особенно он отметил лигу серебряного призера Олимпиады-2020 Кирилла Писклова, созданную специально для юных спортсменов.

Легендарные достижения УГМК

Женская команда БК УГМК - гордость Екатеринбурга и всей страны. Клуб 18 раз становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Евролигу. В новом сезоне уральские баскетболистки уже стартовали с шести побед подряд, подтверждая статус сильнейших в Европе.

Возрождение "Уралмаша"

Не остался без внимания и мужской клуб "Уралмаш", возрожденный в 2015 году. За последние годы команда прошла путь от регионального уровня до завоевания Кубка России и теперь активно конкурирует в Единой Лиге ВТБ.

Рост интереса к баскетболу в Свердловской области, по словам Кириленко, — результат системной работы клубов, школ и федерации, которая помогает воспитывать новое поколение сильных игроков.