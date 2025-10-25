Проблемы с утилизационным сбором: как изменения ударят по продажам новых машин в России

Недавнее обсуждение повышения утилизационного сбора в России вызвало обеспокоенность среди участников автомобильной отрасли. Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) выразила опасения по поводу негативных последствий для авторынка страны, если предложенные изменения будут реализованы. Глава ассоциации Алексей Подщеколдин отметил, что эти изменения, по его мнению, приведут к дальнейшему сокращению объемов продаж новых автомобилей.

"Пересмотр "утиля" не лучшим образом отражается на нашем авторынке. В этом году, скорее всего, исполнится наш прогноз, который мы давали в начале года: рынок упадет по сравнению с 2024-м на 20%, возможно, даже на 25%, и составит 1,3 млн новых машин", — сказал Алексей Подщеколдин, глава РОАД.

Прогнозы на будущее

Подщеколдин подчеркнул, что даже если правительство отложит вступление в силу нового утилизационного сбора, его индексация все равно состоится с начала 2026 года. Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили, что неизбежно повлияет на спрос. Особенно это ощущается в условиях, когда доходы как предприятий, так и физических лиц, не растут, а часто даже снижаются.

"Мы увидим рост цен, а он всегда снижает продажи, потому что доходы у предприятий и у физических лиц не растут, а скорее снижаются. Если ничего не произойдёт, не будет глобальных дополнительных факторов, ставка ЦБ останется на уровне 17-16%, мы увидим снижение рынка в следующем году как минимум на 10-15%. То есть рынок опустится до 1,2 млн единиц, примерно как в 2023 году", — пояснил Алексей Подщеколдин.

Текущая ситуация на авторынке

Данные агентства "Автостат" подтверждают снижение продаж новых автомобилей в России. В сентябре 2025 года было продано 122 659 новых машин, что на 18,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За девять месяцев 2025 года общие продажи упали на 22,4% и составили 895 923 единицы.

В то время как рынок новых автомобилей продолжает сокращаться, вторичный рынок демонстрирует рост. За первые девять месяцев 2025 года россияне приобрели 4,42 млн автомобилей с пробегом, что на 0,8% больше, чем в прошлом году. В сентябре 2025 года продажи подержанных автомобилей составили 553,3 тыс. единиц. Это на 4,5% больше, чем в сентябре 2024 года, несмотря на снижение на 2,1% по сравнению с августом 2025 года.

Влияние утилизационного сбора на автомобильный рынок

Одной из главных причин ухудшения ситуации на авторынке эксперты называют повышение утилизационного сбора. Несмотря на свою первоначальную цель — стимулировать утилизацию старых автомобилей и поддерживать экологическую безопасность — повышение сбора может привести к еще большему сокращению продаж, как новых, так и подержанных автомобилей.

Эксперты подчеркивают, что повышение цен на автомобили, вызванное ростом утилизационного сбора, отразится прежде всего на покупательном спросе. Однако стоит отметить, что влияние на рынок подержанных автомобилей может быть менее ощутимым, так как они не подлежат обязательному утилизационному сбору.

Перспективы авторынка

В условиях экономической неопределенности и возможного повышения утилизационного сбора автомобильная отрасль России сталкивается с множеством вызовов. Прогнозы на будущее показывают, что в ближайшие годы рынок новых автомобилей будет сокращаться, а покупатели все чаще будут обращать внимание на подержанные автомобили. Важно, чтобы в будущем правительство принимало меры, направленные на поддержание доступности автомобилей для населения, а также стимулировало развитие вторичного рынка.

Важные факты:

В сентябре 2025 года российский рынок новых автомобилей сократился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В первом полугодии 2025 года продажи новых автомобилей составили 895 923 единицы, что на 22,4% меньше, чем в 2024 году. В то время как рынок новых автомобилей падает, вторичный рынок показывает рост, увеличив продажи на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

Вопросы, которые требуют внимания:

Как повышение утилизационного сбора отразится на потребительских предпочтениях? Какие меры могут помочь стимулировать рынок новых автомобилей в условиях роста цен? Почему вторичный рынок продолжает расти, несмотря на падение спроса на новые автомобили?

Плюсы и минусы повышения утилизационного сбора