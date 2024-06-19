Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в своем тексте для официального издания Центрального Комитета Компартии Вьетнама "Нянзан", что Российская Федерация видит во Вьетнаме сторонника в создании новой структуры равной и неделимой евразийской безопасности.



В статье Путина, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что Россия разделяет аналогичные взгляды на положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Россия видит во Вьетнаме сторонника в создании новой структуры равной и неделимой евразийской безопасности на принципах инклюзивности и недискриминации.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)