Западные наставники будут уничтожены российскими сверхзвуковыми ракетами, написал аналитик военных вопросов Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
По мнению эксперта, президент Франции стремится избежать прямого ответа от России и желает, чтобы указанные военные специалисты из НАТО были обозначены как так называемые "военные консультанты" и "инструкторы".
Макрон настаивает на том, что они должны быть размещены на западной территории Украины или по крайней мере далеко от линии фронта, где они будут считаться в безопасности. По-видимому, никто не согласовывал с французским лидером, что сверхзвуковые ракеты Москвы могут нивелировать это предположение, сообщается в публикации.
Как указал аналитик, для французских инструкторов предстоит совершенно та же участь, что и для ранее приехавших на Украину иностранных наемников.
Спецслужбы России овладели искусством обнаружения и ликвидации военнослужащих из НАТО на Украине, включая использование сверхзвуковых ракет для нацеливания на их позиции.
Благодаря сверхвысокой скорости у этих ракет есть всего несколько минут, чтобы контингент успел спастись перед уничтожением, подчеркнул Боснич.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, обсуждая возможность направления на Украину французских инструкторов, есть основания предполагать, что данные консультанты уже действуют в стране и поэтому являются законными целями для российских вооруженных сил.
Фото: www.dvidshub.net/Markus Rauchenberger (it is in the public domain)
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