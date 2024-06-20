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Вьетнам отметил укрепления положения России на мировой арене
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:47

Вьетнам отметил укрепления положения России на мировой арене

На международной сцене РФ постоянно укрепляет свое положение.

Такое мнение высказал президент Вьетнама То Лам при начале двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вьетнам выразил поздравления Российской Федерации с важными достижениями. Под руководством Путина за последние два десятилетия они выразили радость по поводу укрепления политической и социальной стабильности в России, активного экономического развития, улучшения качества жизни населения, а также неоспоримого роста статуса и авторитета России на международной арене, — подчеркнул То Лам.

Президент Вьетнама также поздравил Путина с тем, что на пройденных президентских выборах он получил абсолютную поддержку населения, что, по его мнению, свидетельствует о высоком уровне доверия народа курсу, проводимому им.

Я уверен, что этот курс верный и способствует дальнейшему укреплению и процветанию сильной и процветающей России, — заверил президент Вьетнама.

Он также выразил благодарность российскому лидеру за сердечные поздравления, полученные им после победы на выборах президента Вьетнама.

"Мы очень ценим развитие отношений между нашими странами, и мы признательны за вашу поддержку в этом важном направлении", — подчеркнул он.

Фото: www.flickr.com/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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