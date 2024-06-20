Во внешней дипломатии Вьетнам придает приоритет особое значение сотрудничеству с Россией, сообщил глава государства То Лам.



"В нашей внешней политике Вьетнам всегда относится к России как к одному из ключевых партнеров. Вместе с Россией мы стремимся укреплять давние и дружественные связи, сложившиеся за многие годы и поколения под руководством наших лидеров", — подчеркнул То Лам после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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