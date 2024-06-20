Во внешней дипломатии Вьетнам придает приоритет особое значение сотрудничеству с Россией, сообщил глава государства То Лам.
"В нашей внешней политике Вьетнам всегда относится к России как к одному из ключевых партнеров. Вместе с Россией мы стремимся укреплять давние и дружественные связи, сложившиеся за многие годы и поколения под руководством наших лидеров", — подчеркнул То Лам после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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TAC: США не стоило отказываться от предложений Путина
В статье для журнала The American Conservative бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии Джеймс Карден отметил, что Соединённые Штаты пропустили возможность рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по разрешению конфликта на Украине.
Путин назвал Вьетнам давним союзником
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Вьетнам одним из наиболее надежных союзников страны, отношения с которым прошли долгий путь и успешно перенесли трудности.
Врач Галафаст: рак и болезни печени могут вызвать излишек железа в организме
Такой белок крови, который содержит железо, как ферритин, является важным элементом для организма человека. Превышение допустимой нормы его количества может быть следствием различных заболеваний. Об этом российскому интернет-изданию «Газета.Ru» сообщила педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгения Галафаст.
VK инвестирует 300 млн рублей в создание сервиса для репетиторов
Холдинг VK вкладывает значительные средства в разработку платформы для онлайн-репетиторства, которая станет аналогом популярного сервиса Google Classroom.