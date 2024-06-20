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То Лам: Россия является приоритетным союзником Вьетнама
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:57

То Лам: Россия является приоритетным союзником Вьетнама

Во внешней дипломатии Вьетнам придает приоритет особое значение сотрудничеству с Россией, сообщил глава государства То Лам.

"В нашей внешней политике Вьетнам всегда относится к России как к одному из ключевых партнеров. Вместе с Россией мы стремимся укреплять давние и дружественные связи, сложившиеся за многие годы и поколения под руководством наших лидеров", — подчеркнул То Лам после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: www.flickr.com/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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