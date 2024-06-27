Визиты президента Российской Федерации Владимира Путина в КНДР и Вьетнам были хорошим поводом для "смены ориентации России на восток", подчеркнула полномочный представитель посольства Китая в России Чан Сюйхун.
Она отметила, что недавние визиты главы государства в Корейскую Народно-Демократическую Республику и Вьетнам стали значительным шагом в дипломатии России, направленным на активное участие на восточных направлениях, что привело страну на новый уровень сотрудничества.
Выступая на конференции, организованной Фондом публичной дипломатии имени Горчакова "Азиатский диалог", Чан Сюйхун подчеркнула, что США и НАТО формируют различные альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "пытаются заменить взаимодействие на противостояние, а согласие на раздоры".
По ее словам, такая политика серьезно мешает налаживанию эффективного взаимодействия между странами региона, способствует усилению напряженности и антагонизма, подрывает центральную роль АСЕАН и создает значительные угрозы и вызовы для мирного развития региона.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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