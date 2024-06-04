Россия намерена дальше развивать сотрудничество в области военной и военно-технической сфер с Конго, это было подтверждено руководством страны, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции с африканским партнёром Жан-Клодом Гакоссо Лавров отметил, что будет продолжено активное сотрудничество в сфере обороны с целью укрепления оборонной способности Республики Конго.
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