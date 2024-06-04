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Россия и Конго продолжат сотрудничество в военной сфере
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:36

Россия и Конго продолжат сотрудничество в военной сфере

Россия намерена дальше развивать сотрудничество в области военной и военно-технической сфер с Конго, это было подтверждено руководством страны, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции с африканским партнёром Жан-Клодом Гакоссо Лавров отметил, что будет продолжено активное сотрудничество в сфере обороны с целью укрепления оборонной способности Республики Конго.

Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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