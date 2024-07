Согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, намерения США разместить дальнобойные ракеты в Германии представляют собой предлог для достижения целей специальной операции России на территории Украины.



Ранее в военном ведомстве США было объявлено о начале развертывания в Германии систем дальнего радиуса действия в 2026 году, которые значительно превзойдут имеющиеся в Европе орудия.



Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия сосредоточится на разработке военного ответа на планы США спокойно, без проявления нервозности или эмоциональных реакций.



Песков выразил мнение о том, что подобные действия не следует рассматривать как основание для настроения на пессимизм.



Напротив, это шанс для объединения усилий, задействования всех имеющихся возможностей и реализации поставленных перед собой целей в рамках специальной военной операции.



Слова пресс-секретаря были изложены в интервью журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого опубликована в его канале на платформе Telegram.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)