Российские военные осуществили атаку на Звягель в Житомирской области, где находится украинская воинская часть. В районе Звягеля в Житомирской области, где располагается бригада Вооруженных сил Украины, произведены удары, передает РИА Новости, ссылаясь на координатора из Николаева Сергея Лебедева.
"В ночь на 4 июля Житомирская область подверглась серии атак в городе Звягель. В городе находится военный комплекс, смежный с обширной охраняемой территорией, где дислоцирована 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ", — сообщил Лебедев.
По его словам, на этой территории находятся многочисленные ангары, гаражи и ремонтные мастерские. Согласно данным подполья, на объект регулярно заходят грузовики, которые перевозят технику на специальных тралах, скрытую под маскировочными сетями. Атаки были осуществлены в 2:45 и 2:50 утра, после чего к восточной части города, разделенной рекой Случь, были направлены скорые помощи, добавил Лебедев.
Фото: commons.wikimedia.org/YesSayYes (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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