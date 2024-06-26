В опросе ВЦИОМ выяснилось, что большинство россиян (72%) предпочитают планировать свою жизнь. Из них 24% ограничиваются краткосрочным планированием, 26% составляют среднесрочные планы, а 22% планируют на пять и десять лет вперед.
13% респондентов вообще не делают планы.
Молодежь (18-35 лет) активнее планирует жизнь (85%) по сравнению со старшими возрастными группами. Приоритеты россиян включают приобретение жилья и автомобилей, создание семьи и открытие собственного бизнеса. 76% верят в возможность приобрести автомобиль, 68% — в покупку жилья, а 60% — в успех в бизнесе, сообщает ТАСС.
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