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Опрос ВЦИОМ: 72% россиян предпочитают планировать свою жизнь
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:27

Опрос ВЦИОМ: 72% россиян предпочитают планировать свою жизнь

В опросе ВЦИОМ выяснилось, что большинство россиян (72%) предпочитают планировать свою жизнь. Из них 24% ограничиваются краткосрочным планированием, 26% составляют среднесрочные планы, а 22% планируют на пять и десять лет вперед.

13% респондентов вообще не делают планы.

Молодежь (18-35 лет) активнее планирует жизнь (85%) по сравнению со старшими возрастными группами. Приоритеты россиян включают приобретение жилья и автомобилей, создание семьи и открытие собственного бизнеса. 76% верят в возможность приобрести автомобиль, 68% — в покупку жилья, а 60% — в успех в бизнесе, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Pavel Marianov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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