Россия и Киргизия провели межведомственные консультации в Бишкеке, на которых обсудили вопросы биологической безопасности. Основное внимание уделено реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании и оптимизации сотрудничества в этой области.

Стороны подтвердили единство подходов к биобезопасности, обменялись оценками угроз и подчеркнули необходимость тесной координации на двустороннем уровне и в рамках международных платформ, включая Конвенцию о запрещении биологического оружия и мероприятия ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС, сообщает ТАСС.

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