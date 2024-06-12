Эксперты рассказали, что Россия привлекает иностранных туристов своим разнообразием культурных, природных и исторических достопримечательностей. Для жителей Ближнего Востока она становится убежищем от летней жары благодаря своему комфортному климату, особенно в центральных регионах.
Также туристов привлекает богатая история и возможность посетить знаковые города, такие как Москва и Санкт-Петербург.
Китайские туристы, в свою очередь, ищут яркие впечатления в российских мегаполисах и стремятся увидеть арктические пейзажи. В целом, сочетание уникальной культуры, истории и развитой инфраструктуры делает Россию привлекательной для международного туризма.
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