Эксперты рассказали, что Россия привлекает иностранных туристов своим разнообразием культурных, природных и исторических достопримечательностей. Для жителей Ближнего Востока она становится убежищем от летней жары благодаря своему комфортному климату, особенно в центральных регионах.

Также туристов привлекает богатая история и возможность посетить знаковые города, такие как Москва и Санкт-Петербург.

Китайские туристы, в свою очередь, ищут яркие впечатления в российских мегаполисах и стремятся увидеть арктические пейзажи. В целом, сочетание уникальной культуры, истории и развитой инфраструктуры делает Россию привлекательной для международного туризма.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)