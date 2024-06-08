Нацпроект "Молодежь и дети" начнет работу в конце 2024 года и будет иметь особенно сжатые сроки для запуска по сравнению с другими национальными проектами, которые стартуют в начале следующего года. Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это первый случай в современной истории страны, когда государство делает акцент на молодежи и детях, сообщает ТАСС.

Проект будет включать в себя межведомственное сотрудничество с участием ключевых социальных ведомств, в том числе Минобороны и Росгвардии, для реализации программ патриотического воспитания. Основная ответственность за реализацию проекта ляжет на регионы и муниципалитеты.

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