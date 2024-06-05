Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил о рисках, которые несет эпидемия ожирения для россиян, включая угрозу инвалидности. Ожирение ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и проблемам с эндокринной системой, сокращая продолжительность жизни и увеличивая инвалидность, сообщает News.Ru.
Подчеркнув, что ожирение является глобальной проблемой, Куринный также отметил рост государственных расходов на борьбу с этой проблемой и подчеркнул необходимость разработки системных мер и расширения возможностей для занятий спортом среди населения.
Фото: commons.wikimedia.org/Manucorera (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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