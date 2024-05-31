Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали бюджетные антенны для интернета вещей, полностью основанные на российских компонентах.
Работы по проектированию, моделированию и сборке выполнили инженеры кафедры теоретических основ радиотехники ЛЭТИ. Антенны, использующие недорогие технологии производства, предназначены для многоабонентских систем и могут заменить импортные устройства, обеспечивая безопасность критически важных систем.
Проект поддерживается программой "Приоритет 2030" и реализуется в сотрудничестве с челябинским производителем радиоэлектронной компонентной базы "ПЛАНАР", сообщает ТАСС.
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