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В России создали антенны для интернета вещей, полностью основанные на российских компонентах
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:03

В России создали антенны для интернета вещей, полностью основанные на российских компонентах

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали бюджетные антенны для интернета вещей, полностью основанные на российских компонентах.

Работы по проектированию, моделированию и сборке выполнили инженеры кафедры теоретических основ радиотехники ЛЭТИ. Антенны, использующие недорогие технологии производства, предназначены для многоабонентских систем и могут заменить импортные устройства, обеспечивая безопасность критически важных систем.

Проект поддерживается программой "Приоритет 2030" и реализуется в сотрудничестве с челябинским производителем радиоэлектронной компонентной базы "ПЛАНАР", сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Rainer Lippert

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