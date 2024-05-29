Президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Этот реестр будет включать данные о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также о тех, кто находится в розыске.
Реестр предназначен для усиления правового воздействия на неплательщиков и облегчения процесса принудительного взыскания долгов. В реестр будут также включаться сведения о трудоустройстве должников через взаимодействие ФССП России с Фондом пенсионного и социального страхования. Информация о должниках будет доступна публично до момента полного погашения долга, сообщает РИА Новости.
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