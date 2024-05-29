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В Госдуме РФ предупредили о
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:28

В Госдуме РФ предупредили о "необратимых последствиях" провокаций со стороны Запада

В Госдуме РФ предупредили о серьёзных последствиях возможных провокаций со стороны Запада, указывая на критическую международную обстановку. Алексей Чепа, замглавы комитета Госдумы по международным делам, подчеркнул необходимость гарантий безопасности для России и возможность серьёзных конфликтов в условиях текущей напряжённости.

Также известно, что Польша не ограничивает украинских военных в использовании переданного оружия, включая возможные атаки на российскую территорию, что подтверждено заявлениями в Кремле и генсека НАТО, сообщает Говорит Москва.

Фото: flickr.com/Pavel Kazachkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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