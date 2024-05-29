В Госдуме РФ предупредили о серьёзных последствиях возможных провокаций со стороны Запада, указывая на критическую международную обстановку. Алексей Чепа, замглавы комитета Госдумы по международным делам, подчеркнул необходимость гарантий безопасности для России и возможность серьёзных конфликтов в условиях текущей напряжённости.
Также известно, что Польша не ограничивает украинских военных в использовании переданного оружия, включая возможные атаки на российскую территорию, что подтверждено заявлениями в Кремле и генсека НАТО, сообщает Говорит Москва.
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