Российские ученые разработали нейроимплант для восстановления спинного мозга

Ученые из НИТУ МИСИС в России создали инновационный нейроимплант, предназначенный для восстановления травмированного спинного мозга. Этот прототип, изготовленный из биосовместимого материала, обладает способностью рассасываться со временем без вреда для организма.
Помещая имплант в место повреждения, он становится опорой для роста новых нервных клеток, способствуя восстановлению передачи нервных импульсов в позвоночнике.
Одной из ключевых особенностей этой разработки является использование специальных направляющих линий, по которым растут собственные ткани пациента. Этот метод открывает новые перспективы в области восстановления спинного мозга, к которым стремятся ученые всего мира. В частности, такие методы, как электростимулирующие нейроимпланты, представляют собой активно исследуемые направления, способные восстановить поток нервных импульсов после травмы, сообщает Центральная Служба Новостей.
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