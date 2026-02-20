Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
небо ОАЭ
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 19:50

Праздники под пальмами: арабская экзотика теснит привычные варианты зимнего досуга в феврале

С приближением Дня защитника Отечества в России активизируется интерес к зарубежным поездкам. Учитывая длинные выходные, россияне все чаще рассматривают теплые страны в качестве идеального варианта для отдыха. Данные, собранные Российским союзом туриндустрии, свидетельствуют о том, что в этом году на первое место выходит Турция, где планируют отдохнуть 28% россиян. Этот выбор не требует дополнительных разъяснений: наблюдаемая гармония между ценой и качеством обслуживания делает Турцию настоящей находкой для путешественников.

На втором месте по популярности располагаются Объединенные Арабские Эмираты с 18%. Это направление привлекает туристов своей экзотикой и непревзойденной инфраструктурой для отдыха. Замыкает тройку Китай, куда намерены отправиться 13% россиян, что также подчеркивает растущий интерес к восточной культуре и кухне.

Внутренние направления

Что касается путешествий по России, то здесь также есть свои фавориты. Москва (27%) и Санкт-Петербург (16%) занимают лидирующие позиции, демонстрируя неугасимый интерес к культурному наследию и развлечениям двух крупнейших городов страны. Мурманск замыкает тройку с 12%, предлагая уникальные природные пейзажи и возможность увидеть северное сияние.

"Турция сохраняет свой статус любимого направления благодаря мягкому климату и разнообразным развлечениям, что особенно привлекательно для тех, кто хочет отдохнуть и восстановить силы. Также немаловажно, что стоимость поездки в Турцию зачастую оказывается значительно ниже других стран с похожими условиями".

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Проблемы планирования

Каждое путешествие требует детального подхода, чтобы избежать неудобств и неприятных сюрпризов. Особенно это касается выбора направлений, которые могут сталкиваться с определенными вызовами, такими как изменяющиеся правила въезда и требования по COVID-19. Например, несмотря на высокие показатели Турции и ОАЭ, следует обратить внимание на возможные туристические ограничения, возникающие в связи с погодными условиями или локальными праздниками.

Учитывая эту динамику, важно уделить время анализу оптимальных условий для отдыха. Например, в некоторых регионах Таиланда, таких как Пхукет, существует различие в чистоте пляжей по сравнению с Паттайей. Это может изменить выбор туристов в зависимости от предпочтений и ожиданий.

Проверено экспертом: Андрей Волков, эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре

FAQ: ответы на ваши вопросы

Какие страны выбирают россияне для отдыха?
Наиболее популярными направлениями являются Турция, ОАЭ и Китай.

Стоит ли бронировать авиабилеты заранее?
Да, раннее бронирование обычно приносит значительную экономию на билетах.

Что важно учитывать при планировании поездки?
Обязательно ознакомьтесь с правилами въезда и возможными ограничениям в выбранной стране.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

