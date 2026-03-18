Женщина смотрит на карту
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 9:13

Кошелёк туриста оставят в покое: громкие заявления о пошлине на выезд получили честный ответ

В последние дни в информационном поле активно муссируются слухи о якобы готовящемся в России введении налога на выезд за рубеж. На деле же подобные инициативы не рассматриваются регуляторами и не актуальны для туристической отрасли. Недопонимание возникло из-за искаженного прочтения идеи о поддержке граждан, оказавшихся в затруднительном положении в иностранных государствах. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Данный вопрос касается исключительно поиска механизмов помощи туристам, не имеющим страховки или организованного сопровождения в периоды международных кризисов. Эксперты подчеркивают, что ключевая проблема заключается в отсутствии финансовой ответственности за самостоятельных путешественников, нуждающихся в срочной эвакуации.

"Налог на выезд не обсуждается. И в повестке не стоит. Это неправильная интерпретация предложения подумать над проблемой зависающих во время конфликтов и кризисов за рубежом россиян, которые оказываются в ситуации, когда у них нет денег и просят, чтобы их эвакуировали", — отметил генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

Согласно заявлению Артура, обязанность по возвращению клиентов в экстренных случаях лежит на туроператорах, однако самостоятельные туристы остаются вне правового поля защиты. Эксперт пояснил, что государство не несет обязательств по финансированию эвакуации граждан, если их жизни не угрожает прямая опасность. В отрасли продолжается поиск решений для предотвращения подобных инцидентов, однако в текущих условиях повышенной геополитической напряженности конкретных законопроектов не существует.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

