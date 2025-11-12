Не ограничиваюсь Абхазией и Турцией: какие новые маршруты готовятся открыть для россиян

По данным Росстата, в 2025 году наблюдается заметный рост популярности зарубежного туризма среди россиян. За первые девять месяцев года было совершено 10,04 млн туристических поездок, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Эксперты связывают это с улучшением экономической ситуации, снятием ограничений и восстановлением международных авиарейсов.

Лидеры по популярности среди туристов

Турция продолжает оставаться безусловным лидером по числу туристов, хотя её динамика роста в 2025 году оказалась весьма скромной. 3,7 миллиона россиян выбрали Турцию в качестве места отдыха, что почти не изменилось по сравнению с прошлым годом (рост составил менее 1%).

Турция: 3,7 млн человек (рост: <1%)

На второй позиции по популярности среди россиян оказался Египет, который за 2025 год принял около 1,15 млн туристов, что на 37,3% больше, чем в 2024 году. Это связано с активным восстановлением туристической отрасли в Египте после пандемии.

Египет: 1,15 млн человек (рост: +37,3%)

Замыкает тройку лидеров ОАЭ, где число российских туристов составило 1,14 млн, что на 15% больше, чем в 2024 году. Это подтверждает высокую привлекательность дубайского направления среди россиян.

ОАЭ: 1,14 млн человек (рост: +15%)

Бурный рост и неожиданные направления

Среди стран, куда россияне начали активно путешествовать, стоит отметить Китай и Абхазию. В Китае за девять месяцев 2025 года побывало 964,7 тыс. россиян, что на 34,8% больше, чем годом ранее. Это связано с постепенным снятием визовых барьеров и активным восстановлением туристических потоков после пандемии.

Китай: 964,7 тыс. человек (рост: +34,8%)

Абхазия, несмотря на свою близость и доступность, показала рекордный рост — число туристов увеличилось более чем в два раза, достигнув 783,6 тыс. человек. Абхазия продолжает привлекать россиян привлекательными ценами и природными достопримечательностями.

Абхазия: 783,6 тыс. человек (рост: +100%)

Кроме того, отмечаются Таиланд, Армения, Грузия, Узбекистан и Азербайджан как популярные направления, хотя Узбекистан и Азербайджан показали негативную динамику в сравнении с 2024 годом.

Вторая десятка стран: рекорды и резкие скачки

Одним из самых ярких феноменов 2025 года стало взрывное увеличение туристического потока в несколько стран, оказавшихся в второй десятке рейтинга. Прежде всего, стоит отметить Вьетнам и Индонезию, где количество россиян возросло на 640% и 25 раз, соответственно. Эти данные говорят о росте интереса к экзотическим направлениям и сильном влиянии на туристические потоки снижения цен и улучшения транспортной доступности.

Вьетнам: рост на 640%

Индонезия: рост в 25 раз

В то же время такие направления, как Куба и Шри-Ланка, пережили спад интереса со стороны российских путешественников. Это связано с экономической нестабильностью, политической ситуацией и проблемами с транспортной доступностью.

Куба: снижение интереса

Шри-Ланка: снижение интереса

Общая картина: рост турпотока и новые тенденции

В целом за первые девять месяцев 2025 года общее число зарубежных поездок россиян по всем целям (включая туризм, работу и прочее) составило 24 млн человек, что на 6,75% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Таблица "Топ-10 стран по турпотоку из России в 2025 году"

Страна Число туристов (тыс.) Рост по сравнению с 2024 годом Турция 3,7 млн <1% Египет 1,15 млн +37,3% ОАЭ 1,14 млн +15% Китай 964,7 тыс. +34,8% Абхазия 783,6 тыс. +100% Таиланд - - Армения - - Грузия - - Узбекистан - - Азербайджан - -

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Перенаправление туристов в дешевые и близкие направления Потеря интереса к дальним экзотическим курортам Развитие новых маршрутов и рекламных кампаний Падение интереса к таким направлениям как Куба и Шри-Ланка Проблемы с загрузкой туроператоров и авиакомпаний Повышение доступности и условий для туристов Снижение интереса к Узбекистану и Азербайджану Ухудшение позиций в рейтинге популярных стран Снижение цен и улучшение предложений

Плюсы и минусы роста турпотока

Плюсы Минусы Увеличение доходов от туризма Перегрузка инфраструктуры в популярных направлениях Развитие новых направлений Экологические проблемы из-за роста туристического потока Улучшение качества обслуживания Увеличение цен на услуги в популярных странах

Мифы и правда о зарубежном туризме

Миф 1: Туризм восстанавливается только в Турции и Египте.

Правда: Есть много новых популярных направлений, таких как Китай, Вьетнам и Абхазия.

Миф 2: Все туристы предпочитают только дешевые направления.

Правда: Россияне все чаще выбирают экзотические и дальние направления, такие как Индонезия и Вьетнам.

Миф 3: Рост туристического потока приведет к его снижению в ближайшие годы.

Правда: Большинство направлений продолжат расти, так как на мировой арене стабильность укрепляется.

FAQ

Что стало причиной увеличения числа туристических поездок?

Решение об отмене ограничений на въезд и восстановление авиаперевозок, снижение стоимости поездок в экзотические страны.

Какие направления оказались наиболее привлекательными для россиян?

Турция, Египет, Китай, Абхазия, Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

Что будет с направлениями, где снижение интереса?

Они будут искать новые способы привлечения туристов, улучшать инфраструктуру и предлагать выгодные предложения.

Итог

Туристический поток россиян в 2025 году вырос на 15%, и в 2026 году можно ожидать ещё больший рост. Туристы продолжают открывать для себя новые страны, и это положительно сказывается на глобальном туризме.