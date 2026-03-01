Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Передача ключей при аренде квартиры
Передача ключей при аренде квартиры
© Pravda.ru by Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 5:48

Две зарплаты за один кирпич: стоимость квадратного метра жилья в России ставит новые рекорды

В сырой вечер, когда московские улицы тонут в серой мороси, а витрины агентств недвижимости манят голографическими экранами с ценниками за квадратный метр, вопрос о жилье бьет по карману острее, чем промозглый ветер. Средняя зарплата перешагнула отметку в 96 тысяч рублей, но на один квадрат жилья все равно уходит почти два месяца дохода — тенденция, которая то радует крохотным сдвигом доступности, то пугает региональными пропастями. Для семей с ипотекой это не просто цифры: ежемесячный платеж может съедать четверть бюджета, оставляя на обустройство дома жалкие крохи.

Темпы роста зарплат опередили инфляцию на рынке новостроек, где цена квадрата стабилизировалась на 199 тысячах рублей, а вторичка подскочила до 160 тысяч. Но за этим фасадом скрываются подводные камни: вымывание бюджетных лотов в мегаполисах и зависимость от ключевой ставки. Покупатель, мечтающий о своем угле, рискует увязнуть в расчетах, где каждый процент по кредиту добавляет годы ожидания.

"В 2025 году доступность жилья слегка подросла благодаря зарплатам, но ипотека с ее ставками остается барьером. Перед покупкой проверяйте не только цену, но и ликвидность объекта — в регионах вроде Новокузнецка на квартиру уйдет 44 зарплаты, а в Москве все 90 и больше".

Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Доступность жилья в 2025 году

По расчетам аналитиков, в декабре 2025-го на квадратный метр уходило 1,9 средней зарплаты — лучше, чем 2,3 два года назад. Зарплаты выросли на 14,2%, до 96,7 тысячи рублей, а новостройки даже подешевели на 1,1%, до 199,2 тысячи за метр. Вторичка добавила 7%, достигнув 160,4 тысячи. Коэффициент доступности держится на 3-3,5 года, а 58% семей теоретически могут позволить стандартную квартиру в 54 квадрата.

Но этот индекс устарел: ипотека доминирует в 60% сделок на первичке, а малые домохозяйства предпочитают компактные планировки. Пять лет назад однушка стоила 64 зарплаты; сейчас, с ростом цен на 108% против 89% зарплат, разрыв углубился. Перед инвестицией оценивайте не только цену, но и платежи: коридор в планировке может "съесть" 5 метров полезной площади, добавив 15 лет к ипотеке.

Региональные различия и риски

В Москве, Казани и Питере цены на первичку взлетели на 20% из-за дефицита бюджетных лотов и наплыва бизнес-класса. В остальных городах рост скромнее, но вымывание доступного стока универсально. В Новокузнецке или Ижевске хватит 44-51 зарплаты на стартовую квартиру, а в Сочи или столице — свыше 90.

"Регионы делятся на доступные и элитные: в промышленных центрах жилье ближе, но проверяйте перекрытия — слабые не выдержат тяжелой мебели. Начинайте с карты розеток для умного дома, чтобы ремонт не пришлось переделывать".

Строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Девелоперы не сбрасывают цены из-за проектного финансирования, а ставки по рыночной ипотеке отпугивают. После покупки фокусируйтесь на функциональности: очистка ванной от налета сэкономит на ремонте, а правильная сушка пуховика сохранит бюджет на шторы.

Прогнозы на 2026 год и стратегии

Альфа-банк ждет роста цен на инфляцию, зарплат — на 11%; ЦИАН прогнозирует минус доступности на вторичке при +10-12% цен. Ключевая ставка, господдержка вроде семейной ипотеки и региональный спрос решат исход. Выбирайте ликвидные объекты на котловане: трезвая оценка бетона окупается перепродажей.

Инвестируйте с умом — после сделки внедряйте лайфхаки: отпариватель вместо утюга для деликатного текстиля, чистка манжеты стиралки от плесени, аспирин от налета. Это продлит жизнь дому без допрасходов.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько зарплат на метр в 2025-м? 1,9 в среднем по РФ.
  • Растут ли цены в регионах? Да, но в мегаполисах быстрее — до 20%.
  • Что ждет в 2026-м? Стабильность или спад доступности от ставок.
  • Как сэкономить на ремонте? Карта розеток и эко-лайфхаки.
Проверено экспертом: расчеты доступности, региональные риски, стратегии ремонта — строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков.

Читайте также

Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яркость уходит в канализацию: привычки при стирке, которые превращают новые вещи в бледную ветошь вчера в 14:12

Любимые вещи теряют насыщенность красок уже после пары стирок. Узнайте, как температурный режим и секретные домашние фиксаторы цвета меняют жизнь вашего гардероба.

Читать полностью » Аптечка вместо бытовой химии: копеечное средство растворяет налет на сантехнике за десять минут вчера в 13:45

Узнайте, как обычные шипучие таблетки от головы справляются с известковым налетом и почему этот метод безопаснее покупной химии для здоровья всей семьи.

Читать полностью » Плитка больше не в моде: пористая затирка копит опасный грибок и портит вид ванной комнаты 27.02.2026 в 21:12

Керамическая плитка теряет позиции. Узнайте, какие материалы для душа не боятся грибка, монтируются за день и выглядят в разы дороже привычного кафеля.

Читать полностью » Сетка вместо шкафа: хлопковый мешок на крючке избавляет санузел от лишнего визуального шума 27.02.2026 в 19:33

Узнайте, как заменить громоздкие шкафы и напольные стойки в санузле одной изящной деталью, которая обеспечит вентиляцию и сэкономит драгоценные сантиметры.

Читать полностью » Осенняя рутина: простые лайфхаки меняют уборку дома на радость и избавляют от усталости 27.02.2026 в 17:04

Узнайте, почему пена для бритья эффективнее дорогих спреев и как аптечные препараты справляются с желтизной пластика за копейки.

Читать полностью » Грязь липнет с двойной силой: привычные жесты в уборке, которые мгновенно притягивают новую пыль 27.02.2026 в 15:54

Клинеры раскрыли ловушки, в которые попадает каждый второй. Узнайте, почему ваша посудомойка не справляется и как пылесос может загрязнять воздух.

Читать полностью » Любимое одеяло теряет уют: как избежать катастрофы при стирке текстиля и сохранить тепло 27.02.2026 в 13:53

Любимое одеяло после стирки напоминает плоский блин? Узнайте, как теннисные мячики и режим отжима влияют на долговечность вашего сна и структуру наполнителя.

Читать полностью » Стены начинают говорить ядом: свежая краска испаряет вещества, вызывающие мигрень и слабость 27.02.2026 в 11:43

Ваша квартира может быть опаснее оживлённой трассы. Узнайте, какие привычные вещи превращают уютное гнездышко в химическую лабораторию и как этого избежать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Причёска Кэрри Брэдшоу манит свободой: пушистые волны оказались сигналом о дефиците липидов
Наука
Остров-призрак посреди Северного моря: крохотный клочок суши бесследно тает в соленой воде
Спорт и фитнес
Офисный стул превращается в тренажёр: пять простых движений сжигают обеденные калории
Авто и мото
Короткая база и высокий клиренс: секрет проходимости нового внедорожника спрятан в его скелете
Питомцы
Шкура не спасает от ледяного сквозняка: критический порог температуры для пушистых домоседов
Авто и мото
Миф о хрупком железе рассыпался: немецкий кроссовер показал неожиданную стойкость в краш-тестах
Наука
Вселенная ломает собственные весы: скорость её расширения не совпадает с прогнозами
Спорт и фитнес
Минус 5 сантиметров за два месяца: простые упражнения стоя заменяют изнурительные скручивания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet