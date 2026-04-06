Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:55

Железный занавес приподняли на рельсах: поезда из Владивостока в КНДР открыли новую главу транзита

В 2025 году железнодорожные составы, курсирующие между Владивостоком и КНДР, перевезли 286 пассажиров. Всего за отчетный период было выполнено четыре рейса. Помимо развития путей сообщения, стороны активно прорабатывают проект автомобильного моста через реку Туманная, открытие которого намечено на лето 2026 года. Параллельно с этим ведется строительство пограничного пункта пропуска "Хасан", рассчитанного на интенсивный трафик в две тысячи человек ежедневно.

Строительство переправы через Туманную

Вопросы возведения автомобильного мостового перехода через реку Туманная стали основной темой встречи министров транспорта России и КНДР в Санкт-Петербурге. Проект призван стать важным элементом транспортного каркаса, обеспечивающим прямое сообщение между государствами. По последним данным, профильные службы строго соблюдают производственный график.

Ожидается, что запуск объекта произойдет летом 2026 года. В дополнение к самому мосту ведется подготовка сопутствующей инфраструктуры, включая специализированный пункт пропуска на границе. Расчетная пропускная способность поста "Хасан" предполагает ежесуточную обработку не менее трех сотен транспортных средств.

В Минтрансе РФ подчеркивают, что реализация данного инфраструктурного узла значительно повлияет на региональную логистику. Создание полноценного перехода через государственную границу упростит перемещение товарных потоков и частных лиц, снимая нагрузку с действующих сегодня переходов. Улучшение транспортной доступности рассматривается профильными ведомствами как прямой импульс для укрепления внешнеторговых и гуманитарных контактов.

Железнодорожное и авиасообщение

На сегодняшний день наблюдается постепенное масштабирование туристических маршрутов по железной дороге. Трасса Владивосток — Раджин в течение прошлого года приняла четыре состава, обеспечив перевозку 286 пассажиров. На 2026 год графиком движения предусмотрено увеличение количества рейсов до шести.

Воздушное сообщение также переходит в стадию активного расширения. С середины лета 2025 года авиакомпания "Северный ветер" запустила регулярные перелеты между столицами двух стран. Сейчас интенсивность полетов составляет одну частоту в месяц, однако программа сотрудничества предполагает увеличение числа вылетов по мере роста спроса.

"Реализация совместных транспортных коридоров на дальневосточном направлении требует комплексного подхода к инфраструктуре. Увеличение числа железнодорожных рейсов и запуск авиации — это закономерные этапы интеграции логистических систем наших стран. Важно, что при строительстве моста через реку Туманная закладываются высокие показатели пропускной способности, что позволит полностью раскрыть потенциал грузоперевозок. Подобные проекты создают прочную базу для дальнейшего социально-экономического взаимодействия территорий"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Новые межгосударственные соглашения

Помимо капитального строительства, стороны ведут планомерную работу над нормативной базой. Недавние договоренности коснулись кадровых вопросов в морской отрасли. Подписанное соглашение о взаимном признании дипломов моряков снимает существовавшие ранее бюрократические барьеры для трудоустройства.

Теперь специалисты из России и Северной Кореи получили возможность официально работать на судах обоих государств без прохождения дополнительных процедур подтверждения квалификации. Это решение позволяет эффективнее использовать кадровый потенциал в секторе морской навигации. Подобные шаги свидетельствуют о стремлении министерств транспорта максимально упростить взаимодействие между хозяйствующими субъектами.

Внутренняя логистическая стратегия, прорабатываемая профильными ведомствами, направлена на долгосрочное сотрудничество. В 2026 году планируется завершение активной фазы реализации ключевых строительных проектов, что позволит синхронизировать работу наземных, морских и воздушных путей сообщения.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

