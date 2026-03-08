Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Проверка уровня масла
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:24

Западные ярлыки уходят в прошлое: канистры с моторным маслом получат новые российские буквы

Весенний ливень барабанит по крыше гаража в Подмосковье, а под ней — полки с канистрами моторных масел, чьи ярлыки с API и ACEA кажутся вчерашним днём. Российские водители, меняя масло перед сезоном, всё чаще морщатся: сертификаты не продлеваются, импортные стенды недоступны, а цены на смазки подскочили на 20-30%. Проблема назревает — без надёжных стандартов двигатель может капризничать, а кошелёк опустеть на внеплановый ремонт.

Переход к своей классификации — не прихоть, а прагматичный шаг. Минпромторг поддержал идею Совета Федерации: создать национальные испытательные центры, учитывающие наш бензин с серой, сибирские морозы и пыль южных трасс. Это защитит от подделок и сэкономит на зависимость от Запада, где одобрения масел для РФ просто игнорируют.

"К марту 2026 года большинство иностранных одобрений истекает. Производители опираются на лабораторные тесты, но без стендовых испытаний за границей риски растут. Новый стандарт СТО ААИ обновит категории Б для бензина и Д для дизеля, с группами вроде Б3-Д5, адаптированными под наши условия".

Автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Национальный стандарт: варианты и сроки

Минпромторг берёт быка за рога: обновлённый СТО ААИ 003-98 разделит масла на бензиновые (Б) и дизельные (Д), с подгруппами по вязкости и ресурсу, как в старом ACEA. Параллельно ИНТИ разрабатывает аналог API — утвердят к лету 2026-го. Это не просто бумажки: отечественные стенды учтут российское топливо и климат, где масло густеет до йогурта при -40°C.

С сентября 2025-го — обязательная маркировка "Честный ЗНАК", для розницы с апреля 2026-го. Подделки уйдут в тень, а вы сэкономите: фальшивка убивает турбину за 50 тысяч км, настоящая тянет 150. Глазами перекупа: машины с "правильным" маслом ликвиднее на 10-15% при перепродаже.

Переходный период: советы перекупа и механика

Пока новая система разгоняется, держитесь старых классов: SP для турбобензинов, C3/C5 для дизелей с DPF. Проверяйте одобрения на этикетке или сайте — без них риск задиров на стенках цилиндров. В сервисе механики уже ворчат: масло без свежих тестов может подвести на трассе, где траты на ТО взлетают, как пробки в Москве.

Глазами драйвера: в городе 5W-30 идеально для клиренса и динамики, но на М4 берите с запасом бака — вязкость не даст заглохнуть в жару. Ирония: западные стандарты останутся, но как ориентир, а не догма. Весной особенно меняйте, пока конденсат не разъел прокладки.

"Новый стандарт гарантирует соответствие под наши условия — топливо, климат, нагрузки. Для турбомоторов ждите Б6, для дизелей Д5: это снизит износ на 20-30% по стендовым тестам".

Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Что изменится на канистрах и для вашего мотора

Завтра на полках — ААИ Б6 или Д5 вместо голого API. Качество подтвердят наши лаборатории, учитывая российские реалии: сернистый бензин, пыль и пробки. Технический нюанс: коробки требуют масла каждые 40 тыс. км, иначе капиталка за 200 тысяч. Глазами перекупа: авто с отечественным маслом дешевле в обслуге, ликвидность +5-7%.

Для дальних поездок — плюс: стабильность при 1500 км без дозаправки. Не паникуйте — переход мягкий, но игнор чреват ремонтом турбин.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что лить сейчас? API SP для бензина, ACEA C3 для дизеля — с одобрением производителя.
  • Когда новый стандарт? Утверждение — 2026, маркировка с 2025.
  • Подделки уйдут? "Честный ЗНАК" заблокирует 80% фейков.
  • Цены вырастут? Нет, отечественные тесты дешевле импорта.
Проверено экспертом: диагностика масел, надёжность в эксплуатации Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

