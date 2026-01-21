Собрался в Мьянму без визы на 30 дней — маршрут через Мандалай удивил: главное спрятано в деталях

С 27 января вступает в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Россией и Мьянмой. Документ закрепляет на постоянной основе правила, которые ранее действовали временно. Россияне смогут приезжать с туристическими целями без визы на срок до 30 дней за одну поездку, но суммарно не более 90 суток в календарный год. Об этом сообщил МИД России.

Мандалай: не открытка из романа, а живой город и удобная база

У многих Мандалай до сих пор ассоциируется с романтизированной "восточной идиллией", но в реальности это второй по величине город страны с плотным движением и быстрым темпом. При этом именно здесь собраны одни из самых любимых мест Мьянмы: панорамы с холмов, монастыри из тика XIX века и восстановленный королевский дворец. Еще одна причина начинать маршрут отсюда — Мандалай считается речными воротами в древний Баган, так что логистика для путешествия по центральной части страны получается особенно удобной.

Красота вокруг не ограничивается смотровыми площадками или дворцовыми воротами. Мандалай — отправная точка для насыщенных водных прогулок: от коротких выездов к речным пляжам до маршрутов, где главным событием становится закат над Иравади. Многие точки доступны на такси или мотоцикле, однако для поездки в Мингун чаще выбирают лодку.

Вода, закаты и Мингун: что успеть за один-два дня

Если хочется природных купален, часто выбирают водопад Ди Док: бирюзовые чаши выглядят очень эффектно, а до главного бассейна нужно подняться около 15-20 минут от парковки. Добираются примерно за 90 минут от Мандалая; место доступно круглый год, но в сезон дождей с мая по октябрь вода бывает более мутной.

За классическим закатом едут к мосту U-Bein — самому длинному тиковому мосту в мире. На западном берегу озера Таунгтаман можно арендовать лодку за 10-15 тысяч кьят, чтобы увидеть мост с воды; обычно советуют бронировать заранее и приезжать к полудню. Дорога занимает около 30-40 минут, но в самые жаркие месяцы (март-май) озеро может становиться более болотистым.

Отдельная история — круиз по Иравади в Мингун. Там стоит незавершенная Mingun Paya: строительство задумывали как самую высокую ступу, но после смерти короля Бодавпаи работы остановили около 200 лет назад, и пагода осталась недостроенной, хотя по-прежнему впечатляет масштабом. Рядом находятся Колокол Мингуна, под который можно зайти, и белоснежная пагода Мятеиндан. Ежедневный паром стоит 5000 кьят: отправление с причала Mayan Chan в 9:00 (лучше быть к 8:30), обратно — в 12:30; частную лодку арендуют примерно за 35 000 кьят. Вход в район Мингуна — 5000 кьят, посещать можно круглый год.

Сезонность и нюансы поведения на природе

Часть мест лучше раскрывается именно в муссоны. Например, восьмиэтажный водопад рекомендуют тем, кто готов к подъему и тропам: идти стоит с июня по октябрь, когда поток действительно "работает". Водопад Вак Кар тоже доступен круглый год, но к декабрю-январю часть бассейнов пересыхает; вход — 1000 кьят, дорога занимает около 80 минут. Для семейного выезда многие выбирают D-Garden Waterboom и пляж Seven Mile: ехать около часа, вход — 1000 кьят, а для более живой "вечериночной" атмосферы советуют период с ноября по апрель и избегают муссонов (май-октябрь).

Если планируете купание и прыжки в воду, полезно держать в голове простые правила: