Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мандалай, Мьянма
Мандалай, Мьянма
© commons.wikimedia.org by LBM1948 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 3:52

Собрался в Мьянму без визы на 30 дней — маршрут через Мандалай удивил: главное спрятано в деталях

Суммарное пребывание в Мьянме ограничивают 90 днями в год — МИД России

С 27 января вступает в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Россией и Мьянмой. Документ закрепляет на постоянной основе правила, которые ранее действовали временно. Россияне смогут приезжать с туристическими целями без визы на срок до 30 дней за одну поездку, но суммарно не более 90 суток в календарный год. Об этом сообщил МИД России.

Мандалай: не открытка из романа, а живой город и удобная база

У многих Мандалай до сих пор ассоциируется с романтизированной "восточной идиллией", но в реальности это второй по величине город страны с плотным движением и быстрым темпом. При этом именно здесь собраны одни из самых любимых мест Мьянмы: панорамы с холмов, монастыри из тика XIX века и восстановленный королевский дворец. Еще одна причина начинать маршрут отсюда — Мандалай считается речными воротами в древний Баган, так что логистика для путешествия по центральной части страны получается особенно удобной.

Красота вокруг не ограничивается смотровыми площадками или дворцовыми воротами. Мандалай — отправная точка для насыщенных водных прогулок: от коротких выездов к речным пляжам до маршрутов, где главным событием становится закат над Иравади. Многие точки доступны на такси или мотоцикле, однако для поездки в Мингун чаще выбирают лодку.

Вода, закаты и Мингун: что успеть за один-два дня

Если хочется природных купален, часто выбирают водопад Ди Док: бирюзовые чаши выглядят очень эффектно, а до главного бассейна нужно подняться около 15-20 минут от парковки. Добираются примерно за 90 минут от Мандалая; место доступно круглый год, но в сезон дождей с мая по октябрь вода бывает более мутной.

За классическим закатом едут к мосту U-Bein — самому длинному тиковому мосту в мире. На западном берегу озера Таунгтаман можно арендовать лодку за 10-15 тысяч кьят, чтобы увидеть мост с воды; обычно советуют бронировать заранее и приезжать к полудню. Дорога занимает около 30-40 минут, но в самые жаркие месяцы (март-май) озеро может становиться более болотистым.

Отдельная история — круиз по Иравади в Мингун. Там стоит незавершенная Mingun Paya: строительство задумывали как самую высокую ступу, но после смерти короля Бодавпаи работы остановили около 200 лет назад, и пагода осталась недостроенной, хотя по-прежнему впечатляет масштабом. Рядом находятся Колокол Мингуна, под который можно зайти, и белоснежная пагода Мятеиндан. Ежедневный паром стоит 5000 кьят: отправление с причала Mayan Chan в 9:00 (лучше быть к 8:30), обратно — в 12:30; частную лодку арендуют примерно за 35 000 кьят. Вход в район Мингуна — 5000 кьят, посещать можно круглый год.

Сезонность и нюансы поведения на природе

Часть мест лучше раскрывается именно в муссоны. Например, восьмиэтажный водопад рекомендуют тем, кто готов к подъему и тропам: идти стоит с июня по октябрь, когда поток действительно "работает". Водопад Вак Кар тоже доступен круглый год, но к декабрю-январю часть бассейнов пересыхает; вход — 1000 кьят, дорога занимает около 80 минут. Для семейного выезда многие выбирают D-Garden Waterboom и пляж Seven Mile: ехать около часа, вход — 1000 кьят, а для более живой "вечериночной" атмосферы советуют период с ноября по апрель и избегают муссонов (май-октябрь).

Если планируете купание и прыжки в воду, полезно держать в голове простые правила:

  1. Перед прыжком всегда проверяйте глубину.
  2. В воде и на камнях лучше не снимать обувь.
  3. В популярных местах многие купаются полностью одетыми; женщинам обычно комфортнее надеть футболку и шорты поверх купальника.
Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Старый музей Акрополя открывается в конце весны для посетителей – Protothema 19.01.2026 в 19:38
Акрополь в Афинах открывает то, что десятилетиями было закрыто: туристов ждёт сюрприз

Старый музей Акрополя открывается этой весной: более 1185 находок, новые маршруты к Севастию и микенской стене, цифровые технологии раскроют «невидимую» историю.

Читать полностью » Шри-Ланка подходит для активного отдыха и спорта — Виноградов путешественник 19.01.2026 в 14:35
Шри-Ланка в 2026 году меняет формат отдыха — туристы неожиданно забывают про лежаки уже в первые дни

Шри-Ланка в 2026 году становится выбором для тех, кто ищет активный отпуск: горные маршруты, сёрфинг у океана, специи и движение без пауз.

Читать полностью » Мошенники используют чаты поиска попутчиков для обмана — МВД России 19.01.2026 в 14:27
Сообщение в чате может стоить всей поездки: мошенники освоили новый туристический приём

В чатах для поиска попутчиков распространяется новая схема мошенничества. Как именно действуют аферисты и на что стоит обратить внимание путешественникам.

Читать полностью » Январь даёт самые низкие цены на отели в Греции - Go2Africa 19.01.2026 в 13:48
Дешёвые поездки начинаются с календаря: один месяц открывает те же города без переплат

Выбор месяца поездки часто важнее направления: цены на отели сильно меняются по месяцам. Узнайте, в какие месяцы выгодно бронировать и как сэкономить.

Читать полностью » Сараево возглавляет список бюджетных городов Европы на 2026 год - Time Out 19.01.2026 в 1:46
Этот европейский город признали самым бюджетным в 2026: цены звучат как из прошлого

Time Out назвал Сараево самым бюджетным city break 2026: ночёвки от 40 €, пиво за 2,30 €. Советы для экономного уик‑энда и список недорогих альтернатив.

Читать полностью » Джибеллину объявляют первой столицей современного искусства Италии 18.01.2026 в 20:54
Сицилийский город выглядит как декорации к фильму — в 2026 году его попробуют оживить искусством

Джибеллина в 2026 получила годовой перезапуск: выставки, перформансы и резиденции должны оживить Teatro и площади — но местные настроены скептически.

Читать полностью » Апартаменты оказались дешевле отелей при поездках по России — турэксперты 18.01.2026 в 17:33
Пока все штурмуют юг, умные едут иначе: направления, которые экономят деньги и нервы

Бюджетные путешествия по России в 2026 году возможны за счёт раннего бронирования, межсезонья, автопоездок и выбора неочевидных направлений.

Читать полностью » Туристам рекомендовали расширенную медстраховку перед поездкой — Посольство РФ 18.01.2026 в 10:31
Отпуск мечты легко становится долговой ямой: одна деталь, о которой туристы вспоминают слишком поздно

Перед поездкой в Таиланд туристам рекомендуют оформить расширенную медицинскую страховку, чтобы снизить риски и избежать непредвиденных расходов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Неработающая фара приводит к отказу в прохождении ТО — автоэксперт
Авто и мото
Kia Soul облегчает посадку и выход для водителей старше 60 лет — NESPECHEJ.cz
Дом
Гвоздика перебивает стойкие кухонные запахи еды — Chowhound
Наука
Модель показала избыток кислорода на Юпитере в 1,5 раза — Чикагский университет
Питомцы
Кошки распознают эмоции по голосу и языку тела — Le mag du chat
Садоводство
Фазы Луны определяют сроки посевов и ухода за растениями — садоводы
Еда
Слишком горячая пища травмирует пищевод и желудок — диетологи
Авто и мото
Зимой давление в шинах снижают на 0.1-0.2 бара для сцепления — шиномонтажник
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet