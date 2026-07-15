Продажи электромобилей в России выросли на 22,5 процента в первом квартале 2026 года

Запах горячего асфальта, тихий гул зарядки у торгового центра и очереди к быстрым станциям уже стали обычной картиной для крупных городов. Пока цены на ископаемое топливо дергаются из-за событий на Ближнем Востоке, спрос на электромобили в мире заметно ожил. Международное энергетическое агентство ждет, что по итогам 2026 года продажи электромобилей и гибридов дойдут до 23 млн штук против более чем 20 млн в 2025-м. На этом фоне рынок уже начинает привыкать к цифрам, которые еще недавно казались слишком смелыми: в Китае BEV занимают больше половины продаж новых машин, в Европе — около четверти, в США — 10%. Россия тоже не стоит в стороне, хотя здесь путь к массовому электрокару все еще упирается в цену, зарядки и привычки водителей.

"Кроме того, спрос на автомобили с электрическими двигателями по-прежнему ограничен, их производство не носит массового характера, что и формирует высокую конечную стоимость". автоэксперт Анна Уткина

Спрос и рынок

По данным "Автостата", в первом квартале 2026 года в России продали 2272 новых электрокара. Это на 22,5% больше, чем годом ранее. За три года рынок подрос с 3 тыс. машин в 2022 году до 12,5 тыс. в 2025-м. Потом был откат: в 2025 году продажи оказались на 30% ниже, чем в 2024-м, когда рынок дошел до 17,8 тыс. штук. Теперь аналитики снова ждут обновления рекордов.

Мировая картина выглядит бодрее. По прогнозу МЭА, в 2026 году продажи электромобилей и гибридов могут достичь 23 млн единиц, а доля таких машин — до 30% мирового авторынка. По данным GlobalData, в Китае BEV уже перевалили за 50% продаж новых машин, в Европе этот показатель держится около 25%, а в США — на уровне 10%. Европа тоже прибавляет: по данным E-Mobility Europe, за первый квартал там зарегистрировали почти 560 тыс. новых BEV, что на 51% больше, чем годом ранее.

В России доля электромобилей пока скромная — 0,9% по итогам первого квартала 2026 года. Лидером рынка остается Evolute, который выпускает "Моторинвест" в Липецке. Продажи марки дошли до 922 машин, а на Evolute i-Joy пришлось 803 экземпляра, то есть 35% всех продаж электрокаров в стране. В пятерку также вошли Geely, Xiaomi, Zeekr и Avatr.

Цена и зарядки

Главный стопор для покупателя по-прежнему один и тот же — цена. Анна Уткина отмечает, что в бюджетном сегменте электрокар может стоить вдвое дороже машины с двигателем внутреннего сгорания, а в массовом — примерно в полтора раза. Литий-ионные батареи съедают 40-60% стоимости машины, а массовости в выпуске пока нет, отсюда и высокий ценник.

Второй узел — зарядная сеть. Платформа 2Charges насчитала в России 9889 публичных электрических зарядных станций по итогам первого квартала 2026 года, плюс 3,2% к прошлому году. Но этого мало: правительственная концепция по электротранспорту требует дойти до 72 тыс. ЭЗС к 2030 году. На это в ближайшие два года планируют выделить более 5 млрд руб.

Тут полезно смотреть и на бытовую арифметику. По оценкам АПОЭ, киловатт-час на публичных станциях со средней мощностью до 22 кВт стоит 10-20 руб., а на быстрых станциях мощностью выше 50 кВт — 15-25 руб. В Москве ночью, при тарифе 4 руб. за 1 кВт·ч, расходы на энергию могут быть в 9-10 раз ниже, чем на бензин у машины того же класса. Днем, при 9 руб. за 1 кВт·ч, разница снижается до четырех-пяти раз, а на уличных коммерческих станциях с тарифом 14-20 руб. — до 1,5-2 раз.

Льготы и поддержка

Спрос подталкивают не только цены на топливо, но и льготы. В 2026 году при покупке электрокара российского производства государство компенсирует до 35% стоимости, но не более 925 тыс. руб. От транспортного налога освобождены владельцы таких машин более чем в двух десятках регионов. В ряде городов электрокарам дают бесплатную парковку, а на некоторых федеральных трассах сохраняют бесплатный проезд.

При этом часть послаблений уже начали резать. В Москве с июля прошлого года убрали бесплатную зарядку. Власти объяснили это желанием сбалансировать загрузку станций и сделать вложения в них интереснее для бизнеса. Дмитрий Зазулин из сети автосалонов "Панавто" связывает рост отдельных марок именно с субсидиями и бесплатной парковкой.

Лариса Микаллеф из Финансового университета при правительстве РФ считает, что льготные тарифы на электричество, налоговые послабления и более простое подключение к сетям могут подстегнуть вложения в зарядную сеть и в городах, и в селах. Она также говорит о единой цифровой платформе, где водитель увидит все станции, их статус, тарифы, возможность брони и связку с навигацией.

Производство и батареи

По ориентирам правительственной концепции, к 2030 году примерно каждый десятый автомобиль, выпускаемый в России, должен быть электрическим. Сейчас сегмент держится на нескольких локальных марках: Evolute, "Москвич 3е", Lada e-Largus, "Амберавто" А5. В Калининграде уже готовят серию компактных машин Eonyx, а в Москве должен стартовать выпуск "Атома". Отдельно в столице при участии "Яндекса" запустили выпуск электромобилей UMO для такси и каршеринга.

Часть моделей строят на российских платформах. Так сделаны "Атом" и Lada. Остальные проекты идут вместе с китайскими партнерами: Evolute работает с DongFeng, "Москвич" — с JAC, UMO опираются на конструкцию GAC, а Eonyx — на агрегаты Sunshine и Luqi. Китай при этом держит мировой рынок электромобилей почти под собой: по данным VDA, в прошлом году КНР выпустила 16,1 млн электрокаров и гибридов, тогда как Германия — 1,67 млн.

Александр Корнев из "Газпромбанк Автолизинга" говорит, что производство электромобилей упирается в научно-конструкторскую базу. После санкций и разрыва прежних цепочек российскому автопрому пришлось быстро собирать собственную компонентную базу и перестраивать процессы. Отдельный вопрос — батареи. Предприятие "Ренера" в Калининградской области, подконтрольное "Росатому", запустили в декабре прошлого года. Его мощность — 4 ГВт·ч в год, этого хватает для батарей на 50 тыс. электромобилей.

"Производство электромобилей — высокотехнологичный процесс, критически зависящий от научно-конструкторской базы. После введения санкций и разрыва прежних кооперационных цепочек российскому автопрому пришлось в сжатые сроки формировать независимую компонентную базу и перестраивать производственные процессы". руководитель управления по работе с импортерами Александр Корнев

FAQ

Почему электромобили все еще дорогие?

Главная причина — батарея. Она может занимать до 40-60% цены машины, а выпуск пока не стал массовым.

Сколько зарядок сейчас в России?

По данным 2Charges, по итогам первого квартала 2026 года их было 9889. До целевых 72 тыс. еще очень далеко.

Можно ли экономить на зарядке?

Да. Ночной тариф в Москве дает разницу с бензином до 9-10 раз. Днем выгода меньше, но она тоже есть.

Что мешает рынку сильнее всего?

Цена, слабая зарядная сеть и нехватка локальных компонентов. Именно на это и завязаны нынешние меры поддержки.

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