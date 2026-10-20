Сначала свои заправки, потом зарубежные рынки: Россия меняет условия экспорта дизельного топлива

Когда на заправках и в промзонах снова заходит речь о дизеле, разговор быстро упирается не в громкие заявления, а в обычную арифметику. Сколько топлива нужно стране, сколько успели дать нефтеперерабатывающие заводы после ремонтов, и что останется сверх этого объёма. Именно об этом 18 октября напомнил вице-премьер Александр Новак: Россия будет отправлять нефтепродукты за рубеж только после того, как внутренний рынок будет полностью обеспечен. На фоне завершения ремонтов на части НПЗ предложение дизеля выросло, а ограничения на экспорт начали смягчать.

"Если на рынке появляется излишек дизельного топлива, его можно направлять на экспорт, но только после того, как внутренний спрос закрыт. Для нефтепереработки это принципиальный момент: заводы не должны работать вхолостую, иначе падает и выпуск бензина, и общий объём переработки. Тут всё упирается в баланс, а не в желание быстро вывезти лишнее за границу. Когда ремонты на НПЗ завершаются, рынок обычно отходит от дефицитной схемы и возвращается к более ровной загрузке". автоэксперт Дмитрий Сафронов

Экспорт только после насыщения рынка

Новак прямо связал поставки за рубеж с состоянием внутреннего спроса. По его словам, Россия будет экспортировать нефтепродукты только после полного обеспечения внутреннего рынка. Это не новая схема, а обычная для рынка логика: сначала закрываются свои потребности, потом уходят излишки.

В интервью ИС "Вести" вице-премьер уточнил, что внутренний спрос на дизель в стране держится на уровне 3,5-4 млн тонн в месяц. Раньше сопоставимые объёмы тоже уходили на экспорт, так что сама модель для отрасли знакомая. Сейчас к ней возвращаются по мере того, как на заводах заканчиваются ремонты.

Что изменилось после ремонтов НПЗ

После завершения ремонтных работ на части нефтеперерабатывающих предприятий предложение топлива снова пошло вверх. Это и стало причиной для смягчения ограничений, которые вводили в период, когда заводы работали не на полную мощность. Тогда приоритетом было удержать топливо внутри страны, чтобы не разгонять дефицит.

С 10 октября власти начали частично снимать запреты и разрешать дополнительные объёмы поставок за рубеж. Решение шло не одномоментно, а по мере того, как рынок стал выходить из напряжённого режима. При этом речь идёт не о свободном экспорте без условий, а о точечной корректировке правил.

Как снимают ограничения на дизель

Ограничения на вывоз дизеля вводились именно для защиты внутреннего рынка на фоне ремонтной кампании. Когда часть мощностей выпадает, система легко начинает проседать, и тогда государство режет экспортный поток. Это позволяет удержать топливо внутри страны и не допустить лишнего перекоса по ценам и объёмам.

Теперь, когда предложение растёт, ограничения начали постепенно ослаблять. Но принцип остаётся тем же: за рубеж отправляют только то, что не нужно российским потребителям. Власти отдельно подчёркивают, что обеспечение внутреннего рынка остаётся приоритетом даже при расширении внешних поставок.

Почему экспорт нужен самим заводам

Новак раньше уже объяснял, что без возможности продавать излишки предприятиям пришлось бы сокращать переработку нефти. А вместе с ней упал бы и выпуск автомобильного бензина, и производство других нефтепродуктов. Для отрасли это плохой сценарий: заводу нужно работать в нормальном режиме, а не держать мощности на холостом ходу.

Здесь всё довольно прямолинейно: если внутренний рынок закрыт, лишний объём надо куда-то девать. Экспорт как раз и позволяет не останавливать производство, когда предложение превышает спрос. Именно поэтому возвращение зарубежных продаж важно не только для торговли, но и для самой загрузки НПЗ.

Куда могут пойти поставки

Одним из возможных направлений поставок стали США. Российские и американские компании прорабатывают коммерческие условия, но это ещё не означает, что все контракты уже подписаны. Само обсуждение экспортных схем не равно готовой сделке, и эту разницу Новак тоже обозначил.

По ранее озвученному прогнозу вице-премьера, к концу 2026 года Россия рассчитывает восстановить общий экспорт дизеля примерно до 3,5 млн тонн в месяц. Сейчас же всё зависит от того, сколько топлива действительно останется сверх внутреннего спроса. Если объёмы позволяют, экспорт возвращают. Если нет, приоритет остаётся внутри страны.

"Сама по себе частичная отмена ограничений ещё не означает, что экспорт сразу выйдет на прежние объёмы. Всё решает фактический остаток топлива после покрытия внутреннего спроса, а также загрузка заводов после ремонтов. Если переработка идёт ровно, у отрасли появляется запас для поставок наружу. Но если внутренний рынок начнёт забирать больше, экспорт снова будет поджат". инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Когда Россия будет экспортировать дизель?

Только после полного обеспечения внутреннего рынка. Если на руках остаются излишки, их могут отправлять за рубеж, но не раньше.

Почему ограничения на экспорт вводили раньше?

Их ставили для защиты внутреннего рынка во время ремонтов на НПЗ. Когда часть мощностей выбыла из работы, это помогало удержать топливо внутри страны.

Какой объём спроса на дизель назвал Новак?

Он назвал уровень около 3,5-4 млн тонн в месяц. Эти объёмы раньше тоже сопоставимо направлялись на экспорт.

Значит ли это, что контракты с США уже заключены?

Нет. Российские и американские компании только прорабатывают коммерческие условия, а это не равно подписанным контрактам.

"Для водителей и перевозчиков здесь важен не сам факт снятия ограничений, а то, как быстро рынок придёт в устойчивое состояние. Если переработка восстановилась и внутренние объёмы закрыты, дефицита быть не должно. Но когда заводы входят в ремонт или выходят из него, рынок всегда реагирует с задержкой. Поэтому решение по экспорту обычно принимают не по эмоциям, а по остаткам и загрузке". автоэксперт Дмитрий Сафронов

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