Минстрой России планирует сократить сроки строительства жилых домов до 1000 дней к 2030 году

В стройке снова решили ускориться без потери качества. Средний срок возведения многоквартирного дома в России хотят сократить с 1250 дней до 1000 дней, а раньше, в 2020 году, на такой дом уходило 1650 дней. На бумаге это выглядит сухо, но за цифрами стоит вполне обычная картина: площадка, техника, графики, куча согласований и вечная гонка за тем, чтобы не срезать углы там, где потом вылезает брак. Юрий Муценек прямо говорит, что сроки в стройке упираются в количество процедур и документов, а безопасность и качество трогать нельзя. Сейчас сокращение идёт по федеральному проекту "Новый ритм строительства" в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а новая цель обозначена к 2030 году.

"Если строительный цикл удаётся сжимать без потерь по качеству, рынок получает более предсказуемые сроки сдачи. Но когда скорость пытаются поднять за счёт спешки, риски потом вылезают на этапе отделки и эксплуатации. Именно поэтому здесь так важны цифры, контроль и понятные правила работы на площадке". строитель Михаил Волков

Как меняются сроки строительства

Минстрой уже несколько лет двигает стройку в сторону более короткого цикла. По словам Юрия Муценека, средний срок возведения типового жилого дома удалось сократить в 1,8 раза — с 2181 дня до 1250 дней. Теперь планка стоит ещё ниже: одна тысяча дней к 2030 году.

Это не резкий рывок, а последовательная работа с графиками, согласованиями и лишними паузами. В 2020 году средний срок строительства многоквартирного дома составлял 1650 дней, так что тренд на ускорение идёт уже не первый год. Сейчас речь не о лозунгах, а о конкретной цифре, которую нужно уложить в стройку без потери прочности и норм.

На сроки, как отметил замминистра, сильнее всего давит количество процедур и документов. Чем длиннее этот хвост, тем тяжелее девелоперу держать ритм работ, не срывая график поставок, монтажа и сдачи этапов. Поэтому и разговор идёт не только о стройке как таковой, но и о том, что вокруг неё.

Что именно сокращают

Сокращение сроков идёт в рамках федерального проекта "Новый ритм строительства" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Там смотрят не только на саму стройку, но и на бумажную часть, которая часто тормозит весь процесс. Лишние процедуры и лишние документы в такой системе становятся не формальностью, а прямой потерей времени.

Юрий Муценек отдельно подчеркнул, что безопасность и качество строительства нужно сохранять. Это важная оговорка, потому что любая попытка "ускориться любой ценой" на стройке обычно выходит боком уже после сдачи дома. Сроки можно поджать, но несущие конструкции, инженерия и нормальная отделка от этого легче не станут.

Вице-премьер Марат Хуснуллин тоже говорил о сокращении времени стройки: сейчас идёт работа над снижением срока с 1250 дней до 1200 дней. Для этого собираются убрать ряд процедур. Логика здесь простая: если на каждом этапе убрать лишнюю остановку, общий срок заметно проседает, даже без чудес и красивых формулировок.

"Когда срок строительства сокращают с 1250 дней до 1000, вопрос упирается не только в темп работ. Нужны нормальная подготовка проекта, чёткая логистика материалов и меньше провалов между этапами. Если это не собрать в одну цепочку, стройка начнёт буксовать уже на стыках". строитель Михаил Волков

Как удержать баланс скорости и качества

Муценек сказал, что для баланса между скоростью и качеством нужно делать акцент на производительности труда, эффективности и цифровом развитии. На стройке это обычно означает меньше ручной путаницы, быстрее обмен документами и меньше времени, потерянного на согласование одного и того же вопроса по кругу. Но даже при этом никто не отменяет контроль за тем, что уже залито, смонтировано и закрыто в конструктиве.

На практике ускорение особенно заметно там, где процессы заранее отлажены. Если проектная документация собрана без дыр, подрядчики не ждут неделями нужные материалы, а решения по узлам не меняются на ходу, дом собирается быстрее. Если же на площадке хаос, никакая "цифра" сама по себе срок не спасёт.

Именно поэтому разговор о сроках строительства в России всё время упирается в две вещи сразу: скорость и надёжность. Убрать одну без другой нельзя, иначе жильцы потом получают не дом, а набор проблем с доводкой и исправлениями. В стройке это не теория, а обычная арифметика.

FAQ

Почему срок строительства хотят сократить до 1000 дней?

Потому что в стройке много времени уходит не только на работы, но и на процедуры с документами. Минстрой рассчитывает убрать лишние паузы и сократить общий цикл без ударов по качеству.

Что уже удалось сделать раньше?

Средний срок строительства типового жилого дома снизили с 2181 дня до 1250 дней, то есть в 1,8 раза. В 2020 году средний срок возведения многоквартирного дома составлял 1650 дней.

Что больше всего тормозит стройку?

По словам Юрия Муценека, сильнее всего на сроки влияет количество процедур и документов. Именно их и собираются дальше сокращать.

Когда планируют выйти на новый срок?

Новая цель обозначена к 2030 году. Речь идёт о среднем сроке в 1000 дней для многоквартирного здания.

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