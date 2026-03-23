Кошельки открылись настежь: рекордный всплеск продаж авто вызвал вопросы у рынка

Российский авторынок продемонстрировал неожиданный рекорд: за последнюю неделю дилеры реализовали почти 24 тысячи новых легковых автомобилей. Аналитики связывают этот всплеск с удовлетворением отложенного спроса и незначительными изменениями в кредитной политике, однако эксперты призывают не спешить с выводами о стабильности сектора. Столь стремительный рост показателей на 17,5% стал максимальным достижением с начала 2026 года. Об этом сообщает MoneyTimes.

Специалисты настоятельно не рекомендуют интерпретировать семидневный скачок продаж как формирование долгосрочного рыночного тренда. По мнению аналитиков, текущая финансовая конъюнктура остается сложной, вынуждая покупателей с осторожностью относиться к крупным тратам.

"Пока что говорить о какой-то тенденции рано, потому что это пиковый и внезапный результат, который может быть связан с реализацией отложенного спроса. Есть и фактор снижения ключевой ставки — кредиты стали чуть доступнее. Но говорить о каком-то реальном оживлении рынка сейчас преждевременно. Если рост будет сохраняться не неделю, а хотя бы месяц-два, тогда можно будет делать более уверенные выводы", — подчеркнул автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Основным барьером для массового потребителя остается высокая стоимость транспортных средств, особенно в сегменте китайских брендов, где цены стартуют от трех миллионов рублей. Согласно позиции эксперта, существенная долговая нагрузка в сочетании с дороговизной заемных средств сдерживает покупательскую активность. В условиях непростой экономической ситуации значительная часть сделок совершается в кредит, что требует от владельцев колоссальных затрат на ежемесячное обслуживание долга.

Тем не менее, отрасль постепенно перестраивается благодаря запуску локальных сборочных площадок с циклами сварки и окраски кузовов. Как отмечает Егор Васильев, в случае стабилизации производственного сектора и дальнейшей коррекции ключевой ставки, восстановление рынка станет более ощутимым. Несмотря на оптимистичные прогнозы развития инфраструктуры производства, эксперт советует потребителям не переоценивать возможность значительного снижения цен в долгосрочной перспективе.